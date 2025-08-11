Vor fi chemați Dan Șucu și Mihai Rotaru la Comisia de Disciplină? Gino: „L-a forțat să aibă un asociat”. Președintele LPF se teme de demitere!

Gino Iorgulescu trece printr-un moment delicat în ceea ce privește cariera sa la LPF, după ce Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit despre situația sa, temându-se că și-ar putea pierde postul.

ADVERTISEMENT

Gino Iorgulescu a dat cărțile pe față despre Dan Șucu și Mihai Rotaru

Fotbalul românesc consemnează în această perioadă un nou scandal. De data aceasta, președinții echipelor din SuperLiga s-au revoltat împotriva lui Gino Iorgulescu, conducătorul de la LPF.

După , Gino Iorgulescu a explicat dacă cei doi pot fi sancționați sub orice formă de către Comisia de Disciplină. Ulterior, acesta a comentat și subiectul unei posibile demiteri din funcția pe care o are.

ADVERTISEMENT

„Și ce să îi facă lui Șucu? (n.r. – Comisia de Disciplină) Ce poate să îi facă? Nu are Comisia ce să îi facă domnului Șucu. Poziția domnului Rotaru este… cam pe jumătate. L-a forțat domnul Șucu să aibă un asociat în chestia asta. Eu am vorbit cu domnul Rotaru, și nu este chiar așa…

Eu n-am mai fost la Palat de 5-6 ani. Eu îl respect pe Gigi Becali, face niște lucruri bune pentru fotbal, mai face și pentru oamenii săraci. Sper să fie reciproc acest respect, o relație pe care o vreau cu toți președinții de cluburi. Eu nu l-am mai văzut pe Gigi, decât la televizor. Eu știu… El cere demisia (n.r. – Dan Șucu), dar trebuie ca tuturor cluburilor să le convină.

ADVERTISEMENT

Se teme de demitere. Gino Iorgulescu: „La cum sunt oamenii în România azi…”

Nu se știe niciodată (n.r. – Dacă crede că poate fi demis), sper să nu existe șansa asta. La cum sunt oamenii în România azi… vedeți și în politică. Eu nu am făcut interesul unei echipe. Am făcut interesul Ligii Profesioniste de Fotbal, ca toate echipele să nu mai facă contracte peste contracte. Le-am făcut o regulă să fie respectată și să nu mai facă ce au făcut până acum. Eu am vorbit cu președintele Federației și ne-am consultat amândoi, am spus că este în folosul echipelor.

ADVERTISEMENT

Nu l-am avantajat pe Gigi. Fotbalistic, Șucu se pricepe la fel de mult încât îi e frică de Edjouma… Îi e frică că îl bate Edjouma. Și eu am vorbit de principii, că nu sunt de acord să rezilieze contractul și să facă în aceeași zi un nou contract. E un principiu ce trebuie eliminat, nu aștept să se termine campionatul”, a spus Gino Iorgulescu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT