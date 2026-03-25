”Vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”. Prognoza ANM actualizată: temperaturi oscilante și surprize meteorologice la început de aprilie

ADVERTISEMENT

Finalul lunii martie vine cu vreme imprevizibilă! Temperaturile oscilează, ploile își fac apariția în mai multe regiuni, iar meteorologii ANM avertizează că începutul lunii aprilie nu va fi mai liniștit: prognoza completă.

ANM, prognoza pentru final de martie și început de aprilie

FANATIK are informații noi despre evoluția vremii din următoarele zile, iar finalul lunii martie aduce un tablou meteo instabil, cu alternanțe între temperaturi relativ ridicate și episoade de ploi în aproape toată țara. Potrivit estimărilor ANM, intervalul 26–29 martie va fi marcat de o răcire treptată, după o zi de miercuri mai caldă decât normalul perioadei, când temperaturile pot urca până la 20–21 de grade. Ulterior, valorile termice vor scădea ușor, astfel că spre final de săptămână maximele se vor încadra, în general, între 10 și 16 grade.

ADVERTISEMENT

Ploile își vor face simțită prezența în majoritatea regiunilor, inițial în vest și sud-vest, apoi extinzându-se rapid în toată țara. Vor fi perioade cu averse și cantități mai însemnate de apă, în special în sud, est și centru. La munte, la altitudini mari, sunt așteptate ninsori, iar vântul va avea intensificări temporare, mai ales în zonele sudice și montane. Per ansamblu, finalul de săptămână, care coincide și cu sfârșitul lunii martie, va aduce o vreme mai degrabă mohorâtă, cu puține intervale însorite și temperaturi apropiate sau ușor sub normalul perioadei în unele regiuni.

Cum va fi vremea în ultimele zile ale lunii martie

Specialiștii de la ANM au prezentat pentru FANATIK evoluția vremii în următoarele zile. Meteorologul de serviciu, Iulian Constantin, ne-a oferit detalii pe zile despre temperaturi, precipitații și condițiile meteorologice care ne așteaptă în fiecare colț al țării. „În data de 26 martie, valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări temporare și, pe parcursul zilei, izolat va ploua. Noaptea, aria ploilor se va extinde în regiunile sud-vestice și va ploua în Banat, pe arii restrânse în Crișana și vestul Olteniei, iar în vestul Carpaților Meridionali, cu precădere la altitudini de peste 1.700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

ADVERTISEMENT

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei. Noaptea, îndeosebi în Oltenia și Muntenia, vitezele vor fi în general de 45-55 km/h, precum și în vestul Carpaților Meridionali, unde rafalele vor depăși 70-80 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 21 de grade, iar cele minime între minus 3 grade în estul Transilvaniei și 9 grade în Dealurile de Vest. Izolat, noaptea, în restul teritoriului, se va forma ceață”, ne-a declarat meteorologul de serviciu, Iulian Constantin.

ADVERTISEMENT

ANM dezvăluie prognoza meteo detaliată pentru fiecare regiune a țării

Mai departe, expertul ANM ne-a împărtășit a țării în data de 27 martie: „Vremea va răci începând cu 27 martie în sud-vestul și local în sudul țării, iar în rest valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va avea înnorări și vor fi ploi, ce vor avea și caracter de aversă în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Crișanei și local în Moldova și Transilvania. În Carpații Meridionali și de Curbură, cu precădere la altitudini de peste 1.700 m, va ninge și se va depune un strat de zăpadă local consistent.

ADVERTISEMENT

În sud-vestul și sudul teritoriului vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și, pe arii restrânse, de peste 25-30 de litri pe metru pătrat. Izolat, se vor semnala descărcări electrice. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45-60 km/h, cele mai mari fiind în sud. În zona montană înaltă, rafalele vor depăși 70-80 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 grade în sudul Banatului și 20 de grade în nord-vest, iar minimele vor fi cuprinse între 2 și 7 grade”, a mai precizat, pentru FANATIK, responsabilul ANM pentru prognoze.

Evoluția vremii pe 28 și 29 martie: precipitații, rafale și maxime între 9 și 20 de grade

Totodată, Iulian Constantin ne-a oferit o imagine clară a evoluției meteorologice pe 28 și 29 martie, evidențiind unde vor ploua ploile, unde va ninge și cum vor varia temperaturile. „Ziua de 28 martie va fi caracterizată de un cer înnorat, cu ploi ce vor cădea pe arii extinse și, local, cu intensitate de aversă. Pe arii extinse, în sud, est și centru, se vor acumula local cantități de apă însemnate, iar în vest și nord-vest, pe alocuri. Valorile termice diurne vor scădea în regiunile sudice și sud-estice, situându-se ușor sub normele perioadei.

ADVERTISEMENT

În schimb, în restul teritoriului se va menține vreme caldă, astfel că temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 11 grade, local în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, și în jurul a 20 de grade în nord-vest. Minimele termice vor fi cuprinse între 3 și 8 grade. Pentru data de 29, cerul va avea înnorări și va ploua pe arii extinse în jumătatea de est a țării. Vântul va avea intensificări la munte în regiunile vestice, local și temporar, precum și în est și sud-est și, pe spații mici, în celelalte zone. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 16 grade, iar minimele între 3 și 8 grade”, completează serviciul de meteorologie ANM.

Cum va fi vremea în Capitală la final de săptămână

În ceea ce privește prognoza pentru București, FANATIK vă informează că joi, 26 martie, vremea va fi frumoasă, cu temperaturi mai ridicate decât normal pentru această perioadă, iar vânt slab până la moderat. Vineri se anunță înnorări și ploi izolate, cu intensificări ale vântului, iar temperaturile vor rămâne ușor peste medie. „În București, joi, 26 martie, vremea va fi frumoasă, iar regimul termic va fi caracterizat de valori mai mari decât cele normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări noaptea, cu viteze la rafale de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 18-19 grade, iar cea minimă de 4-5 grade.

Vineri, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, înnorările se vor accentua treptat și, începând din a doua parte a zilei, va ploua, cu averse moderate pe alocuri. Vântul va avea intensificări, în special în prima parte a intervalului, cu viteze la rafale de 50-55 km/h. Temperatura maximă va fi de 15-16 grade, iar cea minimă de 5-7 grade”, a punctat, pentru FANATIK, Constantin cu privire la starea vremii din Capitală.

Primele raze de soare după cinci zile de vreme instabilă

Potrivit meteorologului de serviciu, weekendul va aduce o răcire a vremii în Capitală și în majoritatea regiunilor. Sâmbătă, cerul va fi noros, vor fi ploi moderate, iar temperaturile se vor încadra între 4 și 11 grade. Duminică, , cu maxime în jur de 11 grade. La începutul săptămânii viitoare, valorile termice vor oscila ușor, apropiindu-se de cele normale pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi temporare.

„Sâmbătă, vremea va răci, cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ, vântul va sufla moderat, temperatura maximă va fi de 10-11 grade, iar cea minimă de 4-5 grade. Duminică, cerul va avea înnorări și va ploua, vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă între 5 și 6 grade. La începutul săptămânii viitoare, ultimele două zile din luna martie, valorile termice vor avea mici oscilații de la o zi la alta, vor fi în general apropiate de cele normale și temporar se vor semnala precipitații în cea mai mare parte a țării. Vremea începe să se încălzească abia de la mijlocul săptămânii”, subliliază, în final, meteorologul de serviciu.