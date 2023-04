Vor fi supraimpozitate salariile din mediul privat? Explicațiile lui Nicolae Ciucă: ”Să vedem care sunt consecințele”

Vor fi supraimpozitate salariile din mediul privat? Premierul Nicolae Ciucă a discutat despre acest scenariu, însă nu crede că mediul privat ar putea fi afectat în acest sens. După ce PSD și Marcel Ciolacu au propus supraimpozitarea salariilor mai mari de 25.000 de lei pentru bugetari, a venit rândul angajaților de la privat să fie luați în colimator.

Vor fi supraimpozitate salariile din mediul privat?

Nicolae Ciucă a lăsat să se înțeleagă că Guvernul nu are cum să intervină. ”Nu putem să o extindem către mediul privat, este o măsură pe care am discutat-o în sensul că a fost propusă în discuțiile pe care le-am avut în coaliție, dar am cerut la nivelul Ministerului de Finanțe analiză acestor propuneri astfel încât pe baza unor indicatori clari din care să putem să deducem care sunt efetele, care sunt consecințele, că să putem să luăm o decizie”, a declarat Ciucă.

Între timp, ministrul Marcel Boloș anunța că nu este posibil ca toate sporurile bugetarilor să fie impozitate, așa cum și-ar dori Marcel Ciolacu sau PSD. ”Noi avem o reformă privind salarizarea bugetarilor și acolo este scris negru pe alb că avem această limită de 20 % aplicată la salariul de bază.

Acum sigur, noi avem şi probleme specifice în anumite sectoare de activitate, sunt medicii care sunt cel mai elocvent exemplu în care primesc aceste sporuri, nu cunosc specificul lor dar știu că sunt aceste sporuri date de condițiile de muncă dificile”, a declarat Marcel Boloş, ministristrul investițiilor.

Marcel Ciolacu explica, la rândul său, care depășesc 25.000 de lei. Au fost luate în considerare și veniturile rezultate din cumulul pensiei și salariului. ”Vorbim numai de cumulul de salariu şi pensie specială și numai de zona bugetară.

În acel moment, dacă prin acel cumul depăşeşti salariul brut al preşedintelui, care e aproximativ 25.000 de lei, este normal să vii, dacă e constituţional, cu o impozitare suplimentară, pentru că sunt două venituri de la bugetul statului. În lege nu poţi să treci numai pe cei care au şi componentă specială în pensie, nu poţi interzice numai la unii. Eu cred că abordarea corectă e zona de impozitare pe praguri”, a declarat Ciolacu.

Inițial, Nicolae Ciucă a părut sceptic când a comentat acest scenariu, dar se pare că supraimpozitarea salariilor mai mari de 25.000 de lei poate deveni o realitate, dacă va fi constituțională. ”Mie îmi pare foarte rău că începând de vineri a fost circulat un document neoficial și în întâlnirea de aseară am solicitat ca toate aceste aspecte să fie clarificate.

Nu avem nevoie să inducem motive de panică în rândul populației că vor fi luate măsuri de austeritate. Săptămâna trecută, vineri, am precizat că în acest moment pe masa Guvernului analizăm posibilitatea de a chibzui mai bine bugetul, fără să se facă referire la măsuri de înghețare a salariilor și măsuri care nu sunt motivate.

Motivul a fost acela că după 3 luni de zile pe colectare s-a realizat un deficit de 4,5 miliarde de lei, ori ținta noastră este să ne încadrăm în deficit. Avem nevoie de analize ca să confirme situația. Am cerut Ministerului Finanțelor toate elementele pentru a lua aceste decizii. Vorbim de impozitarea anumitor venituri. Ideea de bază a fost impozitarea celor care au salarii mai mari decât al președintelui. Așteptăm să se vină cu măsura, așteptăm analiza Ministerului Finanțelor”, a declarat Ciucă.