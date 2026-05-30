Vor fi trecut minimum zece ani! Cum arăta Dinamo, în 2017, când a jucat ultima dată în cupele europene

Echipa din Ștefan cel Mare nu a putut să-și încununeze un sezon, per-ansamblu reușit, cu o calificare în cupele europene, și va trebui să mai aștepte minimum un an pentru a reveni în elită
Catalin Oprea
30.05.2026 | 08:30
Dinamo a jucat ultima dată în cupele europene în 2017
Dinamo a pierdut dramatic barajul pentru Conference League. “Câinii” au fost învinși de FCSB, scor 1-2, iar momentul revenirii în cupele europene se amână cu cel puțin un an. În campionat, Dinamo a terminat pe locul 4, iar în Cupa României a ajuns în semifinale.

Bilbao a eliminat Dinamo acum nouă ani

Dinamo a jucat ultima dată în Europa în 2017, când a fost eliminată în turul I preliminar al Ligii Europa. Formația, antrenată atunci de Cosmin Contra, a avut parte de un adversar redutabil, echipa spaniolă Athletic Bilbao, una dintre formațiile cu nume din Europa.

Dacă pe Arena Națională meciul a fost cât de cât echilibrat, Dinamo reușind un euro-gol prin execuția lui Rivaldinho, în retur nu s-a pus decât problema scorului. Spaniolii au câștigat, pe propriul teren, cu un categoric 3-0 și au mers mai departe.

Din echipa de acum nouă ani, mai sunt fotbaliști activi Rivaldinho (Bangkok United – Thailanda), Hanca (Petrolul), Nemec (Voluntari), Nedelcearu (Akron -Rusia), Costache (Noah – Armenia), Romera (Utiel – liga a patra, Spania), Steliano Filip (Edelweiss Linz – Austria), Filipe Nascimento (Puszcza Niepołomice – Polonia), Anton și Bumba (ambii Gyor – Ungaria), Brănescu (Hibernians – Malta).

“Câinii” dețin recordul pentru cea mai mare diferență de scor din CCE

Dinamo este clubul din România cu a doua cea mai generoasă istorie în cupele europene, după Steaua. Echipa a ajuns în semfinalele Cupei Campionilor Europeni, în 1984 (eliminată de Liverpool) și în semifinalele Cupei Cupelor, în 1990 (eliminată de Anderlecht).

Echipa are 180 de meciuri în cupele europene, între care 70 de victorii, 28 egaluri și 82 de înfrângeri, 272 de goluri marcate și 252 primite. Dinamo deține încă recordul pentru cea mai categorică victorie din Cupa Campionilor/ Liga Campionilor: 11-0 cu Crusaders (Irlanda de Nord) în 1973. Un meci în care Dudu Georgescu și Radu Nunweiller au marcat de câte patru ori.

Ultimele meciuri ale lui Dinamo în cupele europene:

Dinamo București — Athletic Bilbao 1-1 (0-1)

Au marcat: Rivaldinho (54), respectiv Aymeric Laporte (21)

Dinamo: 26. Jaime Penedo — 29. José Romera, 5. Ionuț Nedelcearu, 3. Georgios Katsikas, 7. Steliano Filip (căpitan) — 18. May Mahlangu, 6. Azer Busuladic (9. Rivaldinho, 46) — 4. Sergiu Hanca, 24. Filipe Nascimento (15. Paul Anton, 84), 20. Diogo Salomao — 17. Adam Nemec (10. Juan Albin, 67). Antrenor: Cosmin Contra.
Rezerve neutilizate: 1. Laurențiu Brănescu — 19. Valentin Costache, 28. Luka Maric, 31. Claudiu Bumba.

Athletic: 13. Iago Herrerin — 18. Oscar de Marcos, 16. Xabier Etxeita, 4. Aymeric Laporte, 24. Mikel Balenziaga — 21. Mikel Vesga, 7. Benat Etxebarria (17. Mikel Rico, 81) — 14. Markel Susaeta (căpitan; 15. Inigo Lekue, 67), 22. Raul Garcia (19. Sabin Merino, 90), 10. Iker Muniain — 20. Aritz Aduriz. Antrenor: Jose Angel Ziganda.
Rezerve neutilizate: 1. Kepa Arrizabalaga — 2. Eneko Boveda, 6. Mikel San José, 23. Ager Aketxe.

Athletic Bilbao — FC Dinamo București 3-0 (2-0)

Au marcat: Raul Garcia (24, 49), Aritz Aduriz (86).

Athletic: 13. Iago Herrerin — 18. Oscar De Marcos, 16. Xabier Etxeita, 4. Aymeric Laporte, 24. Mikel Balenziaga (6. Mikel San José, 70) — 7. Benat Etxebarria (11. Inaki Williams, 80), 21. Mikel Vesga — 14. Markel Susaeta (căpitan), 22. Raul Garcia, 10. Iker Muniain — 20. Aritz Aduriz (23. Ager Aketxe, 88). Antrenor: Jose Angel Ziganda.
Rezerve neutilizate: 1. Kepa Arrizabalaga — 2. Eneko Boveda, 15. Inigo Lekue, 19. Sabin Merino.

Dinamo: 26. Jaime Penedo — 29. José Romera, 5. Ionuț Nedelcearu, 3. Georgios Katsikas, 7. Steliano Filip (căpitan) — 4. Sergiu Hanca (19. Valentin Costache, 55), 18. May Mahlangu, 24. Filipe Nascimento (15. Paul Anton, 73), 20. Diogo Salomao — 17. Adam Nemec (10. Juan Albin, 67), 9. Rivaldinho. Antrenor: Cosmin Contra.
Rezerve neutilizate: 1. Laurențiu Brănescu — 6. Azer Busuladic, 28. Luka Maric, 31. Claudiu Bumba.

 

