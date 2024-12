Marius Șumudică a „redresat corabia” la Rapid în scurtul mandat de antrenor. Când a fost instalat pe banca tehnică, formația din Giulești se afla pe poziția a 14-a a clasamentului, iar după , .

„Vor pleca patru jucători. Am lista făcută”. Marius Șumudică a vorbit despre transferurile de la Rapid

Marius Șumudică a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre perioada de transferuri din această pauză competițională. Nu mai puțin de 4 jucători sunt „vizați” de către antrenorul Rapidului.

Carismaticul tehnician a dezvăluit că va avea o discuție cu președintele clubului, Viorel Moldovan, vizavi de jucătorii care o vor părăsi pe Rapid în această perioadă de transferuri.

„(n.r Pleacă cineva de la echipă?) Cu siguranță ne vom despărți de câțiva jucători. Sunt cam 4 jucători, am o listă, dar o să stabilim zilele următoare. Eu am raportul făcut, știu despre ce este vorba.

Voi discuta cu președintele clubului, îi voi explica ceea ce îmi doresc de la sezonul viitor și sper să facem alegerile corecte și Rapidul să-și îndeplinească obiectivele”, a dezvăluit Marius Șumudică.

„Ne vom bate doar cu Sepsi și Petrolul la play-off”

Marius Șumudică a continuat dialogul cu Horia Ivanovici și a transmis că echipa sa este în grafic, având în vedere obiectivele trasate în momentul în care a semnat, anume lupta pentru Cupa României Betano și accederea în play-off.

„În momentul în care Șumudică a acceptat să preia această echipă, de pe locul 14, iar în momentul de față suntem la 2 puncte de play-off, eu am promis două lucruri: am promis că vom ieși din grupele Cupei și ne vom bate la trofeu, ceea ce s-a realizat, și am promis că voi prinde play-off-ul. Acum suntem în grafic la amândouă.

Dacă facem o comparație cu Oțelul, eu când am preluat echipa Dorinel avea în fața mea 7-8 puncte, nu știu ce probleme sunt acolo, dar în momentul de față sunt la 5 puncte în spatele nostru. Farul a rămas la 4-5 puncte în spatele nostru.

Eu consider că ne vom bate doar cu Sepsi și Petrolul la play-off. Noi am eliminat multe echipe care erau în fața noastră și nu e deloc ușor ca într-un timp atât de scurt să bagi atâtea echipe sub tine. Noi am băgat Oțelul, Farul, Hermannstadt sub noi”, a completat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

