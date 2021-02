Vor putea elevii să practice judo în școli? Ce au discutat Sorin Câmpeanu și Cozmin Gușă

Federația Română de Judo vrea ca sportul pe care îl reprezintă să devină materie opțională în școlile din România. Cozmin Gușă, șeful forului, s-a întâlnit cu Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu.

Inițiativa FRJ vine ca urmare a protocolului încheiat cu Uniunea Europeană de Judo. Acest protocol a condus la apariția programului „Judo în școli”.

Ministrul Sorin Câmpeanu și Cozmin Gușă au discutat despre modul în care judo-ul va putea fi practicat de elevi în școlile din România sub forma unei materii opționale.

Vor putea elevii să practice judo în școli? Întâlnire importantă între Sorin Câmpeanu și Cozmin Gușă

Disciplină sportivă extrem de populară în România, mai ales în rândul tinerilor, judo-ul ar putea deveni o opțiune pentru acei elevi care vor să aibă acces la o altfel de materie opțională, în școlile din toată țara.

Momentan, proiectul „Judo în școli” se află în faza de dezbatere, iar Ministrul Educației și Cozmin Gușă, liderul Federației Române de Judo, au avut vineri, 12 februarie, o întâlnire prin care au dorit să pună la punct detaliile începerii programului.

„Vineri 12 februarie, la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ministrul Sorin Câmpeanu s-a întâlnit cu domnul Cozmin Guşă, preşedintele Federaţiei Române de Judo. În cadrul acestei întâlniri s-a analizat modalitatea implementării programului “Judo în şcoli”, program convenit în protocolul de colaborare dintre Federaţia Română de Judo şi Uniunea Europeană de Judo.

Pe parcursul discuţiilor dintre ministrul Educaţiei şi Cercetării şi preşedintele Federaţiei Române de Judo, s-a mai stabilit crearea unui grup comun de lucru care să identifice pașii de realizat pentru introducerea judo-ului ca disciplină opțională în programul educațional al elevilor, pentru început, ca program pilot în centrele școlare unde există resurse materiale și umane pentru a practica activități sportiv-educaționale specifice judo-ului”, se arată pe site-ul Federației Române de Judo.

Cozmin Gușă vrea un nou mandat la conducerea Federației Române de Judo

Federația Română de Judo este condusă de Cozmin Gușă, cel care vrea un nou mandat la șefia FRJ. Alegerile vor avea loc în data de 24 februarie 2021, iar Gușă este convins că o să câștige un nou mandat și o să aibă timp să implementeze inclusiv proiectul referitor la introducerea judo-ului ca disciplină opțională în școlile din România.

„Acum, dacă mă întrebaţi, scorul, că trebuie să ştim scorul. La ora asta, dintre cei 200 care votează sunt cam 75% cu mine şi 25% cu ceilalţi doi candidaţi cărora le urez însă mult succes.

Din dezbaterea asta de idei pe care am organizat-o începând din această săptămână, pe forumul federaţiei, totul transparent, judoul românesc va avea de câştigat şi nu vom avea scandaluri publice.

Pe cât posibil am încercat să ţin aceste scandaluri publice pentru că astea omoară sportul, eticheta, marketingul, sponsorizarea. Lucruri pe care e greu să le pricepi dacă nu tragi la galere cum trag toţi antrenorii, sportivii.

Nu e viaţă simplă în sport şi momentele de satisfacţie sunt reduse şi în afară de fotbal nici banii nu sunt prea mulţi. Rămâne gloria. Nu cred că am făcut greşeli, dar am restanţe. Am câteva restanţe pe care nu le-am putut duce la capăt din probleme de finanţare sau din pricina bazei de selecţie extrem de redusă”, a declarat recent Cozmin Gușă.