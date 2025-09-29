Sport

“Vor să dea în David Popovici!”. Dezvăluirea lui Mitică Dragomir despre scandalul în care este târât tatăl campionului olimpic și mondial

Mitică Dragomir, verdict tranșant despre scandalul în care e implicat tatăl lui David Popovici. Ce crede fostul președinte LPF că s-a întâmplat, de fapt.
Alex Bodnariu
29.09.2025 | 15:32
Vor sa dea in David Popovici Dezvaluirea lui Mitica Dragomir despre scandalul in care este tarat tatal campionului olimpic si mondial
_A LUAT FOC in direct! Dumitru Dragomir, REACTIE DURA dupa ATACURILE la familia lui David Popovici

A explodat un adevărat scandal în natația din România. Tatăl lui David Popovici, Mihai Popovici, este acuzat de mai multe voci că ar fi impus copiilor care practică înotul la clubul Dinamo să cumpere un echipament costisitor, iar programul de performanță al academiei ar fi fost, în consecință, desființat. Mitică Dragomir consideră că este vorba despre o exagerare uriașă.

De ce este acuzat tatăl lui David Popovici

Potrivit declarațiilor apărute în presă, părinții susțin că echipamentul impus le-a fost prezentat ca obligatoriu, chiar dacă sportivii aveau deja „seturi” oferite de club. Costul unui echipament complet este estimat la circa 220 de euro (aproximativ 1.100 lei), iar banii ar fi fost colectați prin conturi personale, fără documente fiscale clare.

În spațiul public au apărut și voci care au reclamat lipsa de transparență privind utilizarea banilor și condițiile impuse celor mici. S-a vorbit despre faptul că unele grupe de performanță ar fi fost mutate în alte locații, iar antrenamentele se desfășoară uneori în bazine improvizate.

Mai mult, mai mulți antrenori și copii din grupele de performanță ar fi părăsit clubul — printre ei și Daria Silișteanu, campioană europeană de juniori — motiv pentru care criticii susțin că programul de elită al academiei a fost, în esență, desființat.

Mitică Dragomir: „Mă, voi de ce credeți că sunt atacați ăștia — Șucu, Becali, Țiriac?”

Mitică Dragomir, fostul președinte al LPF, este însă de părere că este vorba despre o exagerare. „Oracolul din Bălcești” consideră că acest scandal este orientat împotriva dublului campion olimpic David Popovici, care, deja de câțiva ani buni, se bucură de o popularitate uriașă.

„Am citit, am citit, măi, fratele meu. Aici — ascultă-mă — că e dictator. Știi de ce? Când vrei să faci bine, nu există să nu-ți dea unul un cap în spate. Da, bineînțeles. Băi, că au scris că e dictator — am văzut. Băi, tu n-auzi. Când faci un lucru bun… Să te uiți în spate, neapărat, e unul care îți dă în cap. Răutatea asta omenească nu o înțelegi decât după o anumită vârstă. Nu-ți dai seama de ea. Ei nu știu ce te trădează, ei nu știu ce… Omul probabil a vrut să… ai impus niște reguli, mă gândesc, nu? Adică, când scoți un asemenea băiat, n-ai cum să fie rău, un om rău.

Mă, voi de ce credeți că sunt atacați ăștia — Șucu, Becali, Țiriac? Doamne, unii despre care n-am auzit, dar când m-am interesat, acum au sute de milioane de euro. Atacați de X, de Y, de frustrați din ăștia, pentru două lucruri. Ori sunt șantajați — de exemplu, despre unii știu și numai prostii se vorbește. Așa, înțelegi? Ori pentru a fi șantajați, că altfel nu pot să-mi dea o seamă. Ce să aibă cu ei? Asta m-aș băga și pe mine. Ăștia noi să-i facem o statuie ăstuia și nu la ăla care a avut grijă de el și de ăsta; noi îi dăm cu pietre în el. Neam de…”, a explicat Mitică Dragoir.

Alex Bodnariu
