Vor trăi mai bine românii în 2024? Sfaturile și profețiile lui Mitică Dragomir: „Faceți copii mulți!”

Într-un dialog cu Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Oracolul FANATIK le-a dezvăluit tuturor românilor care e secretul fericirii în viață: mult optimism și mulți copii. De asemenea, Mitică Dragomir îi sfătuiește pe oameni să nu mai fie cârcotași și să nu mai critice atât de mult pe toată lumea.

Vor trăi mai bine românii în 2024? Sfaturile și profețiile lui Mitică Dragomir

. Mai vă și bucurați de viață. Și în sărăcie, am trăit în sărăcie, mă bucuram ce nu s-a mai pomenit. Era sărăcia a dracu, dar erau hore. Acum sunt alte distracții, păi distrați-vă băi frate, nu doar pe Tik Tok și Youtube. Unde ăștia ne dau doar nenorociri, fiți optimiști!

Așa a făcut Dumnezeu lumea, nu toți pot să se pricopsească, iar cine e pricopsit are mai multe griji, se curăță mai repede decât ăla. Așa că fiți fericiți”, a transmis Mitică Dragomir. ”Săraci și fericiți, vă spune Nea Mitică. El e bogat și fericit, dar vă spune să fiți săraci și fericiți”, a intervenit Horia Ivanovici, amuzat de urarea făcută de Dragomir.

Așadar, românii ar face bine să se pună pe făcut copii, pentru a-și schimba viața în bine, în viziunea lui Dragomir. ”Faceți copii, băi! Faceți copii! Uiți de tot, te îndeamnă să muncești ca să ai grijă de ei.

Faceți dragoste multă, copii mulți, când ajungeți la 80 de ani nu ai altă bucurie pe lume. Poți să ai bani, te dor toate. Băi, doar copiii și nepoții îți ajung zâmbetul pe buze. Nicio avere pe Pământ nu e mai mare decât copiii și nepoții.

Să țineți la familie! , neveste nu găsiți. Certați-vă cu ele, dar în momentul când dai de necaz nu ți-e nimeni alături. Și prietenii și toți. Dacă te duci, ferească Dumnezeu, la pușcărie, are prieteni 50. Nu se duce unul. Nu există prietenie decât din interes. Nu împrăștiați familia. Eu care am trecut prin toate necazurile, ce dacă te cerți cu nevasta, trebuie să o lași? Te ceartă, te împaci cu ea”, a completat Mitică Dragomir.

În încheiere, Dumitru Dragomir le-a făcut tuturor românilor o urare specială, de Anul Nou: ”Să vă dea Dumnezeu bucurii, dacă ai bucurii înseamnă că ești sănătos, să aveți familia sănătoasă, mai presus decât sănătatea mea e sănătatea familiei. Să vă trăiască viața și familia. Nimic nu e mai scump pe lume, astea sunt expresiile mele”.

Urarea lui Mitică Dragomir de Anul Nou