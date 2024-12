„Vorbe multe, fapte puține!”. Rareș Bogdan, făcut praf de un fost prieten

În cadrul emisiunii Sport și politică, moderată de Horia Ivanovici, Mihail Neamțu a vorbit despre fostul său prieten, Rareș Bogdan, un politician emblematic, membru al Partidului Național Liberal.

Mihail Neamțu, dezamăgit de performanțele lui Rareș Bogdan

Deputatul AUR a recunoscut că relația lui cu Rareș Bogdan, cel care, până recent, , s-a degradat în ultimii ani, mai ales după ce a remarcat că fostul său prieten este mai bun la vorbe, decât la fapte, lucru care l-a dezamăgit.

„A căzut, nu mai cred că suntem atât de prieteni, dar nu pentru că îl dușmănesc, n-am niciun fel de dușmănie, dar m-a dezamăgit sincer evoluția. Vorbe multe, fapte puține. E simpatic, e atașant , dar vorbe multe, fapte puține”, a spus Mihail Neamțu în cadrul emisiunii de pe FANATIK.ro.

Mai mult, Neamțu a vorbit și despre cultura din România, domeniu în care nu s-a investit mai deloc în ultimii ani, deși există persoane foarte calificate și capabile care ar putea ocupa funcții importante. În acest context, deputatul a făcut referire la fosta șefă , Catinca Maria Nistor. Aceasta a interpretat o melodie, în 2023, în cadrul unui eveniment organizat de Institutul Cultural Român din Londra cu ocazia zilei de 1 Martie, care a trecut drept manea. Apoi politicianul a făcut referire și la alte probleme din societatea românească.

„Sunt un om al cărții, sunt un care mereu m-am înconjurat mereu de oameni deștepți. I-am pus pe hârtie o listă de 10-15-20 de oameni super deștepți care meritau să ocupe locuri importante în statul român. De exemplu, am un prieten care știe opt limbi străine. El trebuia să fie șeful Institutului Cultural la Londra, la Paris. Au pus o manelistă, nu am nimic cu manelele, dar nu e ok să pui, în orașul Regelui Charles, o persoană care e incapabilă, asta e rușinea statului român, nu mai avem elite.

În loc ca tu să promovezi oameni excepționali, tu promovezi tot soiul nepotisme și relaționări dastea suspecte. Nu mi-a plăcut ce am văzut ultimii 4-5 ani pentru cultura română, pentru sportul românesc și pentru educație, adică România Educată nu prea e educată. Am ajuns să vedem droguri în școli, a ajuns să vedem tot soiul de nenorociri, tineri care vor să meargă în patru labe”, a mai afirmat Mihail Neamțu în emisiunea Sport și politică.

Klaus Iohannis, acuzat de indiferență față propriul popor

Mihail Neamțu a spus despre Klaus Iohannis că, în timpul mandatului său, a fost mai ocupat să se plimbe cu avioane de lux , multe dintre ele putând fi găsite în cele mai îndepărtate și izolate zone rurale, așa cum a fost cazul celor mai mari genii din cultura română.

„Resursa cea mai importantă nu ține de aur, nu ține de argint, de minerale, ci de creier. Ipotești, Humulești, Șiria. Acolo, la talpa țării, s-a născut geniul Eminescu, geniul Creangă, geniul Ioan Slavici. Fraților, România a avut surse incredibile la țară și rog ca domnul Iohannis să meargă prin satele României, că e profesor, să vadă zi el dacă este vreun copil excepțional. El lua avionul de lux și se plimba ba la ONU, ba în Tanzania să caute elefanți. Nu căuta, însă, geniul românesc să îl ridice. Și Hagi a plecat din Săcele.

Și noi avem acum o societate polarizată, se trăiește bine în București și suntem și înghesuiți cu traficul ăsta nenorocit, dar la țară, la 20 de minute de București poți să găsești niște pungi de sărăcie absolut răscolitoare. În județul Constanța mi s-a spus că încă sunt bordeie. În Bihor am văzut copii desculți vara asta, opt îngrămădiți într-o cameră, copiii ăia nu știau nici la 10-12 ani să citească. Asta e România reală despre care nu prea se vorbește”, a mai declarat, la Sport și politică, parlamentarul AUR.

