Elevii lui Zeljko Kopic au sărbătorit ca pe un titlu victoriile cu UTA Arad și Csikszereda, iar legendele „câinilor roșii” i-au taxat pe fotbaliști. Cristi Borcea nu înțelege cum s-a putut ajunge la un astfel de punct și a dezvăluit cum a reacționat când a văzut sărbătoarea de pe teren.

„Vorbeam singur pe teren o oră!”. Cristi Borcea, reacție furibundă când a văzut bucuria dinamoviștilor după victoriile cu UTA și Csikszereda

Arad pe stadionul „Arcul de Triumf”. „Câinii” au urcat miraculos în clasament în ultima etapă din play-out și și-au asigurat locul la baraj.

ADVERTISEMENT

„Câinii roșii” s-au întâlnit cu Csikszereda pe Arena Națională și au câștigat cu 2-0 în prima manșă a barajului. Nici de această dată, fotbaliștii lui Zeljko Kopic nu au ezitat să se bucure împreună cu suporterii lui Dinamo București.

Cristi Borcea a comentat bucuria dinamoviștilor și a dezvăluit ce a făcut la sfârșitul confruntării cu Csikszereda. Fostul patron de la Dinamo s-a plimbat pe suprafața de joc și a vorbit singur timp de o oră întreagă.

ADVERTISEMENT

„M-au contactat niște dinamoviști potenți financiar, hai să facem ceva. Nu ne mai dorim ca pe timpul tău să controlezi și vântul, dar nu putem să ne batem tot timpul la retrogradare. Nu ai văzut ce bucurie e că scăpăm la baraj.

Ai cuvântul meu, după meci m-am dus și m-am plimbat o oră pe teren și vorbeam singur. Nea Cornel m-a trimis acasă că am scos două cuvinte, prin ‘96 am spus două, trei cuvinte. M-a făcut zob: «Numai când este locul 1 se vorbește la Dinamo, la locul 2 e eșec»”, a spus Borcea.

ADVERTISEMENT

Cristi Borcea, plan pentru renașterea lui Dinamo: „Bugetul sare de 20 de milioane”

București la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea se vede live doar pe site-ul , de la ora 20:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Eu vreau Dinamo să facă fuziune cu echipa de liga a patra. Sunt foarte mulţi dinamovişti care mă sună şi ştiu vremurile când luam ce voiam şi ne băteam cu oricine. Mi-au spus să vin că ne bucurăm că scăpăm de retrogradare.

ADVERTISEMENT

Mi-a ajuns aproape 25 de ani, în care, la vârsta de 41 de ani mi-am făcut operaţie pe cord deschis, două divorţuri, am stat cinci ani şi jumătate, nu mai sunt eu în măsură. Aşa le-am vorbit şi am spus-o. Singurul care ar fi să ne adune pe toţi şi să facă un buget de 20 de milioane de euro…

Cei care sunt acum să rămână şi ei cu 10%, Renovatio sunt foarte serioşi, domnul Badea, Cohn, Niro, toţi vin cu câte 1 milion şi 500.000 de euro pe an. Deci 1 milion pe 10%, plus 500.000 de euro pe an, sunt 15 milioane. Cu drepturi tv, sponsori, ai sări de 20 de milioane”, a declarat Borcea.

Cristi Borcea, ATAC FRONTAL la Eugen Voicu INAINTE de RETURUL Csikszereda - Dinamo