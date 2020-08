Vot decisiv în Parlament pentru alocațiile copiilor. Majorarea în etape propusă de Guvern, la un pas de respingere

Camera Deputaților dezbate proiectul de ordonanță de urgență prin care alocațiile copiilor se măresc eșalonat, cu câte 20% în mai multe etape. Comisia de muncă a propus respingerea OUG, iar în cazul în care plenul va fi de acord, va reintra în vigoare legea care prevede dublarea alocațiilor.

Raportul de respingere al ordonanței de urgență a Guvernului a fost dat ieri seară în Comisia de muncă și a intrat pe ordinea de zi a plenului.

La începutul dezbaterilor, grupul parlamentar al PNL a cerut retrimiterea la comisie a proiectului de respingere a ordonanței pentru o perioadă de două săptămâni.

Opoziția susține dublarea imediată a alocațiilor

Însă opoziția, în frunte cu PSD, a anunțat că nu susține retrimiterea la comisie. ”Aş vrea ca tot cei care ne urmăresc azi să ştie că PNL a cerut retrimiterea la Comisiei. Practic alocaţiile nu vor fi dublate. Vom vota împotriva acestei solicitări”, a declarat Alfred Simonis, liderul grupului deputaților PSD, citat de News.ro.

Împotriva retrimiterii au votat și deputații UDMR și PMP. ”Nu putem accepta o strategie de tergiversare a acestei legi votate de Parlament”, a spus deputatul UDMR Marton Arpad, referindu-se la legea votată de Parlament anul trecut privind dublarea alocațiilor.

Cum doar grupul USR a anunțat că va susține propunerea PNL de retrimitere la comisiei, propunerea a fost respinsă cu 127 voturi contra, 78 de voturi favorabili și cinci abțineri.

„Deci propunerea de retrimitere nu a intrunit numărul de voturi pentru a fi retrimisă pentru a o discuta. Pentru poziţia 4 se retrimite, astfel încât să fie corectate luni de comisia de apărare şi comisia juridică şi apoi să intre la vot în plenul de marţi”, a anunţat Florin Iordache, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, care conduce ședința de miercuri a plenului.

”În grupul PNL am decis cererea de retrimitere la Comisie a OUG tocmai pentru a nu o respinge în plen, pentru că această OUG vizează creşterea alocaţiilor pentru copii, în mod sustenabil şi responsabil. Tot de la acest pupitru am mărit am dublat alocaţiile copiilor, prin acel amendament al d-lul Dragnea. Dvs respingeţi această OUG, practic prorogaţi mărirea alocaţiilor şi în mod politicianist cereţi majorarea alocaţiilor copiilor”, a spus deputatul liberal Pavel Popescu, motivând propunerea făcută de către grupul PNL.

Guvernul a decis, pe 29 iulie, ca alocațiile aferente lunii august să fie majorate cu 20%. Astel, copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani vor primi 185 de lei, iar cei de până la 2 ani sau cei de până la 18 ani, dacă au dizabilităţi, vor primi 369 de lei. Ordonanța de urgență prevedea alte patru creşteri, cu câte 20%, în anii 2021 şi 2022.

Pe 11 august, Senatul a respins ordonanța de urgență privind creșterea etapizată a alocațiilor și a trimis proiectul la Camera Deputaților care este forul decizional.

Dacă și Camera decide să respingă ordonanța, legea de respingere a OUG va ajunge la președintele Iohannis pentru promulgare, însă șeful statului are și variantele retrimiterii la Parlament pentru reexaminare sau a atacului la CCR.