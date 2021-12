Continuă controversele după ce Lionel Messi a câștigat al șaptelea Balon de Aur. Voturi ciudate ale jurnaliștilor. Foto

Pe lângă selecționerii și căpitanii echipelor naționale, în ancheta pentru Balonul de Aur au votat și 180 de jurnaliști din întreaga lume, care au putut să își aleagă cinci nume din lista de 30.

Trofeul i-a revenit lui Lionel Messi, care . Argentinianul a primit 613 de puncte și a fost urmat pe podium de Robert Lewandowski, cu 580 de puncte, și Jorginho, cu 460 de puncte.

Victoria lui Messi a fost extrem de contestată, deoarece opinia generală îl dădea câștigător pe Robert Lewandowski. Polonezul a avut cifre excepționale în ultimele două sezoane și ar fi meritat să fie desemnat cel mai bun fotbalist din lume în 2020, dar gala de decernare nu a avut loc din cauza pandemiei.

Deși Lewa și-a menținut forma bună și pe parcursul lui 2021, cei 180 de jurnaliști l-au preferat în mare măsură pe Messi, dar au fost și alegeri extrem de ciudate.

Spre exemplu, în Bhutan, jurnalistul i-a ales pe Mohamed Salah N’golo Kante, Erling Haaland, Phil Foden și Karim Benzema, ignorându-i astfel pe Lionel Messi și Robert Lewandowski.

Polonezul nu s-a regăsit printre favoriți nici în Uzbekistan, acolo unde voturile au mers, în ordine cronologică, spre Kylian Mbappe, Lionel Messi, Giorgio Chiellini și Kevin De Bruyne. În schimb, Messi n-a prins primele cinci poziții în Madagascar, acolo unde jurnalistul Clement Rabary i-a preferat pe Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini, Kevin De Bruyne și Robert Lewandowski.

Alegeri mai puțin populare au venit și din Yemen, acolo unde presa i-a votat pe Mohamed Salah, Karim Benzema, Riyad Mahrez, Cristiano Ronaldo și Kylian Mbappe. Deși France Football a fost acuzată că l-a favorizat pe Messi, Pascal Ferrer nu l-a poziționat primul pe argentinian.

Redactorul șef al publicației a votat în următoarea ordine: Robert Lewandowski, Lionel Messi, Karim Benzema, Jorginho, Kylian Mbappe.

Surpriză mare în Portugalia, acolo unde . Golgheterul all time al naționalei a fost ignorat în detrimentul lui Kante, Lewandowski, Mbappe, Jorginho și Salah.

În schimb, Olanda l-a clasat în top pe Cristiano Ronaldo, starul lui Manchester United fiind urmat de Kante, Jorginho, De Bruyne și Lewandowski.

ALL votes from ALL participating countries for this year’s Ballon d’Or. 📸🌍

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad)