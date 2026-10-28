Voturile lui Emanuel Roșu, jurnalist Fanatik, pentru Balonul de Aur au ajuns în presa internațională! Ce a transmis Fabrizio Romano

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Jurnalistul FANATIK Emanuel Roșu votează din 2011 pentru Balonul de Aur, iar acesta a reprezentat România și în acest an, fiind prezent la gala organizată luni la Londra, în cadrul căreia marele premiu a fost acordat lui Harry Kane. La o zi după eveniment, FANATIK a publicat în exclusivitate voturile lui Emanuel Roșu, iar acestea au fost preluate de presa internațională, inclusiv de celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano.

Voturile jurnalistului Fanatik Emanuel Roșu pentru Balonul de Aur au ajuns în presa internațională

Câștigătorul Balonului de Aur, Harry Kane, s-a clasat pe poziția secundă în ierarhia realizată de Emanuel Roșu, pe primul loc aflându-se starul Franței și al lui Real Madrid, Kylian Mbappe. Podiumul jurnalistului român a fost completat de Khvicha Kvaratskhelia, care a avut un sezon extraordinar în tricoul lui PSG, alături de care a cucerit Champions League.

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Marți, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate fotbaliștii pe care , dar și explicațiile acestuia, iar votul a fost preluat în presa internațională. Fabrizio Romano, cu care Emanuel Roșu s-a întâlnit la , a postat pe rețelele sociale voturile jurnalistului român, care au apărut și pe contul de X al The Touchline, care are peste 1.8 milioane de urmăritori.

După finalul ceremoniei, Emanuel Roșu s-a pozat alături de câștigătorul Harry Kane, care a reușit să îi învingă pe principalii săi contracandidați, Lamine Yamal și Kylian Mbappe. într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Cum a arătat clasamentul Balonului de Aur 2026

Harry Kane a reușit să își adjudece Balonul de Aur în cadrul ceremoniei organizate în orașul său natal, Londra. Văzut ca principalul contracandidat al englezului, Lamine Yamal a terminat pe poziția a treia, fiind depășit de Kylian Mbappe. Rodri, câștigătorul din 2024, și Lionel Messi, care are în palmares 8 Baloane de Aur, s-au clasat în top 5.

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Primii 10 clasați în ierarhia Balonului de Aur 2026

Harry Kane Kylian Mbappe Lamine Yamal Rodri Lionel Messi Khvicha Kvaratskhelia Ousmane Dembele Erling Haaland Michael Olise Fabian Ruiz