Voturile lui Emanuel Roșu, jurnalist Fanatik, pentru Balonul de Aur au ajuns în presa internațională! Ce a transmis Fabrizio Romano

Jurnalistul FANATIK Emanuel Roșu votează din 2011 pentru Balonul de Aur, iar acesta a reprezentat România și în acest an, fiind prezent la gala organizată luni la Londra, în cadrul căreia marele premiu a fost acordat lui Harry Kane. La o zi după eveniment, FANATIK a publicat în exclusivitate voturile lui Emanuel Roșu, iar acestea au fost preluate de presa internațională, inclusiv de celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano.
Câștigătorul Balonului de Aur, Harry Kane, s-a clasat pe poziția secundă în ierarhia realizată de Emanuel Roșu, pe primul loc aflându-se starul Franței și al lui Real Madrid, Kylian Mbappe. Podiumul jurnalistului român a fost completat de Khvicha Kvaratskhelia, care a avut un sezon extraordinar în tricoul lui PSG, alături de care a cucerit Champions League.
Marți, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate fotbaliștii pe care reprezentantul României i-a ales în top 3, dar și explicațiile acestuia, iar votul a fost preluat în presa internațională. Fabrizio Romano, cu care Emanuel Roșu s-a întâlnit la gala Balonului de Aur, a postat pe rețelele sociale voturile jurnalistului român, care au apărut și pe contul de X al The Touchline, care are peste 1.8 milioane de urmăritori.
După finalul ceremoniei, Emanuel Roșu s-a pozat alături de câștigătorul Harry Kane, care a reușit să îi învingă pe principalii săi contracandidați, Lamine Yamal și Kylian Mbappe. Jurnalistul a descris momentul fabulos într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.
Harry Kane a reușit să își adjudece Balonul de Aur în cadrul ceremoniei organizate în orașul său natal, Londra. Văzut ca principalul contracandidat al englezului, Lamine Yamal a terminat pe poziția a treia, fiind depășit de Kylian Mbappe. Rodri, câștigătorul din 2024, și Lionel Messi, care are în palmares 8 Baloane de Aur, s-au clasat în top 5.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Romania’s journalist votes for the 2026 Ballon d’Or! 🇷🇴
1 — Kylian Mbappé
2 — Harry Kane
3 — Khvicha Kvaratskhelia
— Fanatik https://t.co/4n69U84wh3
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 27, 2026