Voucherele pentru mașinile electrice, eliminate? Bogdan Ivan: „Cumpărăm în neștire”. Ce ar face ministrul energiei cu sutele de milioane economisite

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, vine cu o serie de soluții pentru ca românii să plătească mai puțini bani la energie, fie că vorbim de gaz sau curent, pe viitor, iar unele dintre ele ar putea ușura serios buzunarele cetățenilor dacă s-ar aplica.

Voucherele pentru mașinile electrice, prea mari? Ministrul Bogdan Ivan explică unde pot fi destinate sutele de milioane de euro și de ce România ar avea nevoie de această măsură

Situația energetică a României s-a complicat în ultimii ani, iar prețul la energie este unul mare nu doar din cauza liberalizării, ci și a infrastructurii șubrezite de producere și stocare a energiei în țara noastră.

Bogdan Ivan spune că este de acord cu soluțiile care poluează mai puțin, însă țara noastră nu își permite, în clipa de față, să facă o trecere bruscă la energia verde. Ministrul energiei a declarat că nu e de acord cu voucherele date pentru achiziționarea de mașini electrice și că acele sute de milioane care sunt destinate pentru a încuraja reducerea numărului de mașini care folosesc benzină sau motorină ar putea fi investiți în lucruri care ne-ar ajuta pe termen lung, mai ales dacă ne uităm la facturile care vin lună de lună.

Producția de gaz și curent ne costă prea mult, deși țara noastră are un potențial mare și poate fi 100% independentă energetic

Prezent la dezbaterea privind securitatea energetică în Europa Centrală și de Est organizată de , ministrul energiei a pus pe tapet faptul că România, deși are un potențial energetic uriaș, are costurile de producție mult prea mari. Cauza? În primul rând o infrastructură învechită, a cărei modernizare începe de acum.

„În ultimii zece ani, România a scos din producție capacități de producție de gaz și cărbune în bandă de circa 7.000 de megawați. Avem și consumul mai mic din cauza scăderii producției industriale, ceea ce e un foarte mare minus. Astăzi, ponderea totală a prețului energiei la orice produs în România este în medie de circa 10%, iar în 2019 era 2%. Avem industrii energofage care astăzi ajung să aibă o pondere a costului energiei și a gazului de până la 70% și aici mă refer la industria petrochimică, care în totalul deficitului de balanță comercială a României este undeva la 33 de miliare de euro, din care 20 de miliarde sunt din industria petrochimică”, a declarat Bogdan Ivan la conferința care a avut loc pe 13 octombrie în București.

România, luptă inegală cu importurile din Golf și Asia

Ministrul energiei susține că am ajuns să ne zbatem pentru securitatea energetică într-o luptă care nu ne avantajează. „România se bate azi cu importuri din țările din Golf care au energia de două ori și jumătate mai ieftină sau cele din Asia, care au energia chiar și de trei ori mai ieftină. Ne creează probleme de competitivitate, așa că pentru a depăși această etapă, trebuie să avem noi capacități de producție și stocare a energiei. Când am comandat o analiză aplicată asupra stării de fapt a sistemului energetic național, am ajuns la o concluzie foarte clară.

România a investit și încă are în derulare, din fonduri europene nerambursabile de circa 4 miliare de euro, prin șase ministere diferite prin care se finanțează energie. Avem circa 6 gigawați instalați (panouri fotovoltaice) și capacități de stocare similare pentru a înmagazina energia solară produsă în timpul zilei, care nu presupune o mare filozofie: când ai soare în România, ai soare și în Republica Moldova, Serbia sau Ungaria”, a completat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan: „Cumpărăm în neștire mașini electrice și dăm vouchere la toată lumea de sute de milioane de euro”

că multe din fondurile care vor fi de acum alocate se vor concentra spre o infrastructură de producție și stocare a energiei într-o manieră coerentă. Ivan a gândit o serie de strategii și proiecte, în urma unor discuții cu Banca Europeană de Investiții (BEI) și băncile din România, astfel încât pierderea de energie să nu mai fie una mare, iar subvențiile să fie date cu cap.

Apoi, Ivan a spus ce ar face cu sutele de milioane de euro care se duc pe voucherele pentru mașini electrice. Ministrul s-a gândit la un plan amplu, pentru următorii 30 de ani.

„Vorbim de o viziune clară a României: unii fac panouri, da, fac panouri, dar îi obligăm să pună și baterii dacă tot se finanțează panourile. Cumpărăm în neștire mașini electrice și dăm vouchere la toată lumea de sute de milioane de euro. Cu sutele alea de milioane de euro facem două SMR-uri sau facem reactorul 3 sau 4 de la Cernavodă și știm că timp de 30 de ani avem 1.400 de megawați în bandă care ne asigură independența energetică de care avem nevoie”, a explicat Bogdan Ivan.

Ce înseamnă SMR

Ce sunt SMR-urile de care a pomenit ministrul din cabinetul Bolojan? Este vorba despre reactoare modulare mici (small modular reactors) prin care se produce energie nucleară. Printre avantajele utilizării acestor module costurile mai mici și ușurința cu care pot fi amplasate și gestionate, spre deosebire de reactoarele mari precum cele de la Cernavodă.