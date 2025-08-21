Voyo a comis-o iar! Românii, furioși pe valul de mesaje cu erori la Aberdeen – FCSB! Răspuns sec al platformei Pro TV

După ce a , din turul trei preliminar al UEFA Europa League, cei de la Voyo s-au ocupat și de transmisia duelului din Scoția, . Încă din primele minute de joc, utilizatorii au început să întâmpine probleme în vizionarea meciului.

Voyo a dat iarăși rateu! Platforma de streaming, copleșită și la Aberdeen – FCSB

După ce , dintre Drita și FCSB, cei de la Voyo au dat-o iarăși în bară la disputa cu Aberdeen, din play-off-ul competiției. Utilizatorii au reclamat probleme mari în timpul transmisiei și au precizat că există și un decalaj de aproximativ 10 secunde.

Cei care au încercat să vizioneze disputa din Scoția s-au plâns de faptul că streamul se întrerupe la fiecare 60 de secunde, dar au acuzat și calitatea slabă a imaginii din timpul transmisiei.

Acuzați de microbiști în zona de comentarii, cei de la Voyo au revenit cu un răspuns, prin care le-au solicitat utilizatorilor să vină cu detalii suplimentare pe e-mail, pentru ca situația să fie soluționată: „Salut! Pentru întrebări legate de aplicație sau dificultăți tehnice, te rugăm să ne trimiți un mesaj pe suport@voyo.ro cu cât mai multe detalii despre situație”, a fost răspunsul sec al platformei.

„Se vede oribil, măcar oferiți imagine de calitate”, „Platforma are probleme mari și devine extrem de frustrant să vezi meciuri aici”, „Presimt iar un atac cibernetic”, „Ascult meciul la radio și am venit aici pentru comentarii”, au fost câteva dintre mesajele apărute la postarea de promovare a meciului dintre Aberdeen și FCSB, de pe profilul de Facebook Voyo.

Unde poate fi văzut la TV meciul dintre Aberdeen și FCSB

Voyo transmite în exclusivitate pe teritoriul României partida dintre Aberdeen și FCSB, din manșa tur a play-off-ului UEFA Europa League. Pentru că utilizatorii au întâmpinat mari probleme la disputa cu Drita, aceștia au luat decizia de a căuta streamuri din afara țării.

Pentru posesorii antenelor de satelit, partida dintre Aberdeen și FCSB se vede pe postul britanic național, BBC Scotland, pe internet BBC Scotland online, dar și pe postul de televiziune DAZN US.

O altă posibilitate pentru suporterii FCSB de a viziona întâlnirea din prima manșă a play-off-ului Europa League o reprezintă platforma online STV Player, care oferă conținut live pentru regiunile din Scoția.