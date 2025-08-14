Sport

Drita – FCSB s-a mutat de pe Voyo pe Pro Arena! Poziția oficială a Pro TV: „A fost un atac cibernetic”

Schimbare de planuri! Ce se întâmplă cu meciul dintre Drita și FCSB după ce platforma Voyo a picat în primul minut.
Alex Bodnariu
14.08.2025 | 21:39
Drita FCSB sa mutat de pe Voyo pe Pro Arena Pozitia oficiala a Pro TV A fost un atac cibernetic
breaking news
Voyo a mutat Drita - FCSB la TV din cauza erorilor! Unde se vede meciul

PRO TV a luat o decizie de ultim moment în privința meciului dintre Drita și FCSB, din preliminariile Europa League. Platforma Voyo a cedat chiar în minutul 1 al partidei de la Priștina, iar trustul a mutat rapid transmisiunea pe Pro Arena.

UPDATE: Ce s-a întâmplat cu transmisia meciului Drita – FCSB. Anunț în direct

Problemele se țin lanț la PRO TV. Transmisiunea partidei dintre Drita și FCSB de pe Voyo a picat în primul minut. Comentatorul partidei, Ion Alexandru, i-a anunțat în direct pe fanii campioanei României că meciul va putea fi urmărit doar pe PRO Arena, ca soluție de avarie, întrucât platforma de streaming a suferit un atac cibernetic.

„Din păcate, meciul se va transmite în continuare doar pe Pro Arena. Voyo a fost supus unui atac cibernetic, iar aplicația nu mai este funcțională”, a tranmis comentatorul Ion Alexandru în timpul jocului.

Poziția PRO TV este, cel puțin, surprinzătoare. Aplicația Voyo nu a căzut complet, ci doar transmisia meciului de la Priștina a fost afectată. În general, în cazul unui atac cibernetic, întregul site e afectat.

Voyo, fail total la Drita – FCSB. Unde se poate vedea meciul

Startul partidei a fost o lovitură pentru fanii roș-albaștrilor. Fără niciun avertisment, imaginea s-a întrerupt, iar timp de aproape un sfert de oră meciul nu a putut fi urmărit pe serviciul de streaming. Mai mult, Cisotti a deschis scorul în minutul 1. Suporterii și-au exprimat imediat nemulțumirea pe rețelele de socializare.

În minutul 16, pe Pro Arena s-a reluat transmisiunea meciului. După doar un minut, David Miculescu a reușit să ducă scorul la 2-0.

Strategia celor de la PRO TV s-a dovedit una proastă. Zeci de mii de oameni au plătit abonament la Voyo și au ratat minute bune din meciul de la Drita. Rămâne de văzut dacă trustul va aborda aceeași strategie și la următoarele jocuri ale campioanei României.

Mihai Stoica: ”Nu noi decidem drepturile de televizare ale meciurilor din deplasare! ”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat în trecut de ce clubul nu are niciun cuvânt de spus în ceea ce privește difuzarea meciurilor din deplasare, din cupele europene. Nu este prima oară când apar nemulțumiri serioase în spațiul public.

”A fost un potop de nemulțumiri adresate nouă pentru că meciul ăsta nu a fost transmis de un post de televiziune. Nu noi decidem drepturile de televizare ale meciurilor din deplasare! Nu avem nicio legătură!

Unii care-s foarte deștepți au zis: «Da mă, dar atunci de ce ați permis ca meciul cu Virtus să fie pe platformă?». Bă… păi îmi reproșează asta unii din București. Dacă tot sunteți așa fani înrăiți și vreți să vedeți meciul după ce se câștigase în tur cu 7-1 în deplasare, veniți la stadion!

Acolo într-adevăr, nu am pus condiție în contract să fie transmis la TV, pentru că nu prezenta foarte mare interes acel meci. Acum bineînțeles că va exista clauză în contract, ca meciul să fie transmis de un post de televiziune. Asta e indubitabil!”, explica MM Stoica anul trecut.

Echipele de start la Drita – FCSB

Drita: Maloku – Krasniqi, Bejtulai, Ovouka, Sheji – Dabiqaj, Broja – Balaj, Limaj, Tusha – Manaj. Rezerve: Behluli, Rexepi – Ajzeraj, Ibrahim, Bonsu, Krasniqi, Morina, Mustafa, Abazaj. Antrenor: Zekirija Ramadani
FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Edjouma, Cisotti – Bîrligea. Rezerve: Zima – Graovac, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Olaru, Octavian Popescu, Alhassan, Stoian. Antrenor: Elias Charalambous

Știre în curs de actualizare

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum...
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum să achite'
