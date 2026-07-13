Voyo dă o lovitură uriașă pe piața media! A cumpărat drepturile TV de la Formula 1

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Antena 1 a pierdut drepturile TV ale Formulei 1 începând de anul viitor, iar marele beneficiar este postul rival Pro TV. Astfel, începând din 2027, Marele Circ se va vedea pe platforma de streaming Voyo.

Voyo a luat drepturile TV și va transmite Formula 1

După ce Antena 1 a transmis cea mai importantă competiție din sporturile cu motor în perioada 2024-2026, începând de anul viitor trustul Pro va fi cel care va avea exclusivitate pe transmisiunile din Formula 1.

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Conform , este de așteptat ca mai marii de la Pro TV să decidă ca tot ce înseamnă nebunia din jurul acestui sport, antrenamente, calificări și curse, să se transmită doar pe platforma Voyo.

Prin achiziționarea drepturilor TV ale Formulei 1 pe următorii trei ani, șefii din Pache Protopopescu vor să-și mărească numărul de abonați pe Voyo. Platforma a înregistrat cifre remarcabile și în ultimul an, transmisiile din Premier League aducând o dublare a numărului de abonamente.

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Pro TV mai lansează un canal online

După succesul înregistrat cu meciurile din campionatul Angliei, șefii trustului Pro pregătesc o nouă lovitură pe piața media. Din informațiile obținute de FANATIK, urmează să se lanseze un nou canal, care .

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Noul post din mediul online a primit deja licența din partea Consiliului Național al Audiovizualului și va începe să emită de la 1 august. În aceste condiții, este de așteptat ca pe noul canal să se transmită competițiile sportive, urmând ca Voyo să rămâne pentru celelalte produse ale trustului.

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Formula 1, o afacere de miliarde de dolari

Dacă până acum câțiva ani Formula 1 era un sport care se adresa doar pasionaților de motoare și de curse de viteză, acum este o adevărată afacere. Iar .

Datorită unor parteneriate solide, veniturile din Formula 1 de la finalul anului 2025 au crescut cu 14% și au ajuns la 3.900.000.000 dolari. Iar o analiză arată că investițiile în sponsorizări vor depăși pragul de 3.000.000.000 dolari în acest an, o creștere cu aproximativ 15% față de 2025.