Sport

Voyo nu se mai oprește! Va transmite în exclusivitate pentru România cea mai tare competiție europeană, unde Real Madrid și Barcelona fac show. Exclusiv

Voyo va transmite în exclusivitate cea mai tare competiție europeană. Echipe de top precum Barcelona sau Real Madrid vor putea fi urmărite în direct pe platforma de streaming.
Bogdan Mariș
28.01.2026 | 12:11
Voyo nu se mai opreste Va transmite in exclusivitate pentru Romania cea mai tare competitie europeana unde Real Madrid si Barcelona fac show Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cea mai tare competiție europeană va putea fi urmărită pe Voyo. Barcelona și Real Madrid sunt implicate. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Euroliga, cea mai importantă competiție europeană din baschetul masculin, va putea fi urmărită în exclusivitate în România pe VOYO, după ce trustul Pro a achiziționat drepturile pentru următorii trei ani. În competiție sunt implicate cluburi uriașe precum Barcelona, Real Madrid, Olympiacos, Panathinaikos sau campioana en-titre, Fenerbahce.

Cea mai tare competiție europeană, în exclusivitate pe Voyo

Euroliga este cunoscută pentru partidele extrem de spectaculoase, dar și pentru atmosfera fabuloasă din tribunele arenelor. În ediția 2025-2026 s-au disputat până acum 24 de etape, iar ierarhia este condusă de formația israeliană Hapoel Tel Aviv, podiumul fiind completat de campioana en-titre Fenerbahce și de FC Barcelona.

ADVERTISEMENT

Sezonul regulat se va încheia în aprilie, după disputarea etapei 38, iar mai apoi primele 10 clasate (din 20) vor avansa în faza eliminatorie. Grupările din top 6 se vor califica direct în play-off, iar echipele clasate pe locurile 7-10 se vor înfrunta în două baraje pentru a avansa în următoarea fază.

Final Four-ul ediției din acest an se va disputa la Atena: semifinalele sunt programate pe 22 mai, iar finala pe 24 mai. Real Madrid este cea mai titrată formație din istoria Euroligii, cu 11 trofee câștigate, urmată de ȚSKA Moscova, cu 8, și Panathinaikos, cu 7. În stagiunea precedentă, trofeul a fost câștigat de Fenerbahce, care s-a impus cu 81-70 în finală contra celor de la AS Monaco.

ADVERTISEMENT
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Digi24.ro
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii

Voyo, portofoliu fabulos în sport

Trustul Pro deține drepturile pentru mai multe competiții importante din sportul mondial. Fără îndoială, „capul de afiș” este reprezentat de Premier League, partidele din campionatul englez fiind transmise în exclusivitate pe VOYO. Tot pe această platformă pot fi urmărite și duelurile din campionatul Franței, Ligue 1.

ADVERTISEMENT
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce...
Digisport.ro
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte de tragedie

Printre competițiile din fotbalul internațional transmise pe VOYO se numără și Cupa Angliei, Supercupa Franței, Cupa și Supercupa Italiei sau Campionatul Mondial al Cluburilor. Tot aici pot fi urmărite și partidele naționalei U21 a României din campania de calificare pentru Campionatul European din 2027.

Bineînțeles, VOYO oferă fanilor și evenimente de top din alte sporturi, precum NFL, UFC, WRC (World Rally Championship) sau Campionatele Mondiale și Europene de handbal, atât masculin și feminin, care vor putea fi urmărite în exclusivitate pe această platformă în perioada 2026-2031.

ADVERTISEMENT
El este Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK. Primele sale declarații...
Fanatik
El este Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK. Primele sale declarații după accident sunt copleșitoare: „Nu pot să cred…”
Inter a ajuns la mâna rezultatelor în Champions League, însă Cristi Chivu este...
Fanatik
Inter a ajuns la mâna rezultatelor în Champions League, însă Cristi Chivu este încrezător: „Nu ne este frică!”
Tatăl unui fotbalist de la Dinamo, arestat alături de mama sa! Este acuzat...
Fanatik
Tatăl unui fotbalist de la Dinamo, arestat alături de mama sa! Este acuzat de fapte extrem de grave
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Uluitor! Ce a observat un șofer grec care a trecut pe lângă locul...
iamsport.ro
Uluitor! Ce a observat un șofer grec care a trecut pe lângă locul în care au murit 7 fani ai lui PAOK, la 4 ore de la tragedie: 'O lovitură în stomac'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!