Voyo nu se mai oprește! Va transmite în exclusivitate pentru România cea mai tare competiție europeană, unde Real Madrid și Barcelona fac show. Exclusiv

Euroliga, cea mai importantă competiție europeană din baschetul masculin, va putea fi urmărită în exclusivitate în România pe VOYO, după ce trustul Pro a achiziționat drepturile pentru următorii trei ani. În competiție sunt implicate cluburi uriașe precum Barcelona, Real Madrid, Olympiacos, Panathinaikos sau campioana en-titre, Fenerbahce.

Cea mai tare competiție europeană, în exclusivitate pe Voyo

Euroliga este cunoscută pentru partidele extrem de spectaculoase, dar și pentru . În ediția 2025-2026 s-au disputat până acum 24 de etape, iar ierarhia este condusă de formația israeliană Hapoel Tel Aviv, podiumul fiind completat de campioana en-titre Fenerbahce și de FC Barcelona.

Sezonul regulat se va încheia în aprilie, după disputarea etapei 38, iar mai apoi primele 10 clasate (din 20) vor avansa în faza eliminatorie. Grupările din top 6 se vor califica direct în play-off, iar echipele clasate pe locurile 7-10 se vor înfrunta în două baraje pentru a avansa în următoarea fază.

Final Four-ul ediției din acest an se va disputa la Atena: semifinalele sunt programate pe 22 mai, iar finala pe 24 mai. Real Madrid este cea mai titrată formație din istoria Euroligii, cu 11 trofee câștigate, urmată de ȚSKA Moscova, cu 8, și Panathinaikos, cu 7. În stagiunea precedentă, trofeul a fost câștigat de Fenerbahce, care s-a impus cu 81-70 în finală contra celor de la AS Monaco.

Voyo, portofoliu fabulos în sport

Trustul Pro deține drepturile pentru mai multe competiții importante din sportul mondial. Fără îndoială, , partidele din campionatul englez fiind transmise în exclusivitate pe VOYO. Tot pe această platformă pot fi urmărite și duelurile din campionatul Franței, Ligue 1.

Printre competițiile din fotbalul internațional transmise pe VOYO se numără și Cupa Angliei, Supercupa Franței, Cupa și Supercupa Italiei sau Campionatul Mondial al Cluburilor. .

Bineînțeles, VOYO oferă fanilor și evenimente de top din alte sporturi, precum NFL, UFC, WRC (World Rally Championship) sau , atât masculin și feminin, care vor putea fi urmărite în exclusivitate pe această platformă în perioada 2026-2031.