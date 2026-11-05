Voyo, o nouă lovitură pe piața media! A luat drepturile de televizare pentru o competiție de top

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Șefii din Pro TV au mai reușit o lovitură de proporții pe piața media și au pus mâna pe drepturile de televizare ale unui sport care are mulți fani. Și așa cum ne-au obișnuit deja, transmisiunile se vor face pe platforma Voyo.

Voyo a cumpărat drepturile de televizare pentru unul dintre cele mai apreciate sporturi

Începând cu anul 2027, drepturile TV pentru cursele de MotoGP au fost achiziționate de trustul din Pache Protopopescu. Astfel, una dintre cele mai îndrăgite competiții sportive nu se va mai vedea pe Digi Sport și Prima Sport.

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Conform , pasionantele curse din cea mai atractivă serie moto vor intra în portofoliul Pro. La fel ca și alte competiții pe care le deține, acestea se vor vedea în exclusivitate pe platforma de streaming Voyo.

La fel ca și în acest an, calendarul MotoGP pe 2027 va conține 22 de curse. Primul Mare Premiu al anului va avea loc pe 7 martie în Thailanda, urmând ca punctul final al competiției să fie programat pe 28 noiembrie, la Valencia.

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Actualul sezon este în plină desfășurare, iar lupta pentru titlurile mondiale este una extrem de pasionantă. Cu trei etape rămase de disputat, în Qatar, Portugalia și la Valencia, spaniolul Marc Marquez este lider în clasamentul piloților, cu 44 de puncte avans față de conaționalul său Jorge Martin. La constructori lupta este încă și mai strânsă, Ducati având doar 8 puncte mai mult decât Aprilia.

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Trustul Pro a luat și drepturile pentru Formula 1

Vestea conform căreia compania din Pache Protopopescu va transmite cursele de MotoGP vine la patru luni după ce începând cu 2027. Și această competiție va fi transmisă tot pe Voyo.

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Astfel, șefii trustului pun o nouă cărămidă la clădirea unei platforme în care își doresc să atragă cât mai mulți fani ai sportului. Pe Voyo se mai pot vedea meciuri de fotbal din Premier League, Ligue 1, Cupa Angliei, Supercupa Franței, Cupa și Supercupa Italiei sau Campionatul Mondial al Cluburilor.

De asemenea, oferta Voyo mai include și alte sporturi precum NFL, UFC, WRC (World Rally Championship), sau Campionatele Mondiale și Europene de handbal, atât masculin și feminin. Acestea vor putea fi urmărite în exclusivitate pe această platformă în perioada 2026-2031.