Sport

Voyo va transmite o nouă competiție de top din Europa! Mutare de impact pe piața media

Grupul PRO a achiziționat drepturile pentru un campionat de top, iar partidele vor putea fi urmărite în exclusivitate pe platforma Voyo, ca și duelurile din Premier League.
FANATIK
21.08.2025 | 12:27
Voyo va transmite o noua competitie de top din Europa Mutare de impact pe piata media
ULTIMA ORĂ
O nouă competiție de top din Europa va fi transmisă în exclusivitate de platforma Voyo. FOTO: colaj Fanatik

Voyo, platforma de streaming care transmite meciurile din Premier League în România, va oferi abonaților și un alt campionat de top din Europa. Grupul PRO a achiziționat drepturile pentru prima divizie a Franței, Ligue 1, care se va vedea în exclusivitate pe Voyo.

ADVERTISEMENT

Un nou campionat de top al Europei, pe Voyo

Noul sezon din Ligue 1 a debutat săptămâna trecută, iar începând cu a doua rundă, partidele vor fi transmise și în România. Ca și Premier League, campionatul Franței va putea fi urmărit în exclusivitate pe platforma de streaming a trustului PRO, Voyo. Primul duel va fi cel dintre PSG și Angers, care se va disputa vineri seară, de la ora 21:45.

„Începând cu sezonul 2025/26, toate meciurile din Ligue 1 vor fi transmise în direct și exclusiv pe VOYO, platforma care deține deja drepturile pentru Premier League. Astfel, fanii pot urmări în fiecare săptămână două dintre cele mai tari campionate ale Europei, de pe orice dispozitiv și din orice colț al lumii”, se arată în anunțul de pe site-ul sport.ro.

ADVERTISEMENT

Ultimul sezon al campionatului francez care a fost transmis în România a fost 2023-2024, când duelurile din Ligue 1 au putut fi urmărite pe Digi Sport. Stagiunea precedentă, 2024-2025, nu a fost difuzată în țara noastră. În ultimele patru sezoane, titlul în Franța a fost câștigat de PSG, precedenta formație care a reușit să devină campioană fiind Lille, în stagiunea 2020-2021.

Care sunt cele mai tari meciuri ale etapei 2 din Ligue 1, prima care se va vedea pe Voyo

  • PSG – Angers (vineri, 21:45)
  • Marseille – Paris FC (sâmbătă, 18:00)
  • Nice – Auxerre (sâmbătă, 20:00)
  • Lyon – Metz (sâmbătă, 22:05)
  • Strasbourg – Nantes (duminică, 18:15)
  • Lille – Monaco (duminică, 21:45)
ADVERTISEMENT
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”....
Digi24.ro
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării

Cât costă abonamentul lunar la Voyo

Un abonament lunar la Voyo costă 4.84 euro, aproximativ 25 de lei. Pentru a atrage un număr cât mai mare de noi clienţi, în această vară există un preţ special pentru un an de abonament, 8+4. Clienţii care plătesc opt luni de abonament vor beneficia de patru luni gratuite. În acest context, costul abonamentului pe un an va fi de 3.17 euro lunar, 38 de euro pe întreaga perioadă.

ADVERTISEMENT
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i...
Digisport.ro
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază

Platforma Voyo a transmis în ultimele două sezoane mai multe partide ale celor de la FCSB din cupele europene, în mare măsură cele din deplasare, deoarece gruparea „roș-albastră” nu a mai acceptat acest lucru pentru disputele de pe propriul teren. La duelul dintre Drita și FCSB, platforma a avut mari probleme, iar cei de la ProTV au decis ca partida să poată fi urmărită și pe postul ProArena.

Atenţie, Rădoi! Astea sunt punctele forte ale lui Başakşehir. Analiză Wyscout: jucătorii care...
Fanatik
Atenţie, Rădoi! Astea sunt punctele forte ale lui Başakşehir. Analiză Wyscout: jucătorii care vor da mari bătăi de cap Universităţii Craiova
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este...
Fanatik
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
„Cred că ne calificăm! Nu am nicio emoție”. Gigi Becali a vorbit de...
Fanatik
„Cred că ne calificăm! Nu am nicio emoție”. Gigi Becali a vorbit de bani înainte de Aberdeen – FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai...
iamsport.ro
Un controversat politician îl acuză pe patronul FCSB: 'Gigi Becali, jură-te că n-ai trăit cu Tania Budi!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!