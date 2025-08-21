Voyo va transmite o nouă competiție de top din Europa! Mutare de impact pe piața media

, va oferi abonaților și un alt campionat de top din Europa. Grupul PRO a achiziționat drepturile pentru prima divizie a Franței, Ligue 1, care se va vedea în exclusivitate pe Voyo.

Un nou campionat de top al Europei, pe Voyo

Noul sezon din Ligue 1 a debutat săptămâna trecută, iar începând cu a doua rundă, partidele vor fi transmise și în România. Ca și Premier League, campionatul Franței va putea fi urmărit în exclusivitate pe platforma de streaming a trustului PRO, Voyo. Primul duel va fi cel dintre PSG și Angers, care se va disputa vineri seară, de la ora 21:45.

„Începând cu sezonul 2025/26, toate meciurile din Ligue 1 vor fi transmise în direct și exclusiv pe VOYO, platforma care deține deja drepturile pentru Premier League. Astfel, fanii pot urmări în fiecare săptămână două dintre cele mai tari campionate ale Europei, de pe orice dispozitiv și din orice colț al lumii”, se arată în anunțul de pe site-ul .

Ultimul sezon al campionatului francez care a fost transmis în România a fost 2023-2024, când duelurile din Ligue 1 au putut fi urmărite pe Digi Sport. Stagiunea precedentă, 2024-2025, nu a fost difuzată în țara noastră. În ultimele patru sezoane, titlul în Franța a fost câștigat de PSG, precedenta formație care a reușit să devină campioană fiind Lille, în stagiunea 2020-2021.

Care sunt cele mai tari meciuri ale etapei 2 din Ligue 1, prima care se va vedea pe Voyo

PSG – Angers (vineri, 21:45)

Marseille – Paris FC (sâmbătă, 18:00)

Nice – Auxerre (sâmbătă, 20:00)

Lyon – Metz (sâmbătă, 22:05)

Strasbourg – Nantes (duminică, 18:15)

Lille – Monaco (duminică, 21:45)

Cât costă abonamentul lunar la Voyo

Un abonament lunar la Voyo costă 4.84 euro, aproximativ 25 de lei. Pentru a atrage un număr cât mai mare de noi clienţi, în această vară există un preţ special pentru un an de abonament, 8+4. Clienţii care plătesc opt luni de abonament vor beneficia de patru luni gratuite. În acest context, costul abonamentului pe un an va fi de 3.17 euro lunar, 38 de euro pe întreaga perioadă.

Platforma Voyo a transmis în ultimele două sezoane mai multe partide ale celor de la FCSB din cupele europene, în mare măsură cele din deplasare, deoarece gruparea „roș-albastră” nu a mai acceptat acest lucru pentru disputele de pe propriul teren. , iar cei de la ProTV au decis ca partida să poată fi urmărită și pe postul ProArena.