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Vozinha a fost detronat! Cine este jucătorul cu cea mai mare creștere pe Instagram după Cupa Mondială

Povestea fabuloasă a lui Vozinha (40 de ani) la Cupa Mondială 2026 va rămâne mult timp în memoria fanilor. Doar că portarul din Capul Verde a pierdut locul 1 pe Instagram.
Traian Terzian
22.07.2026 | 10:26
Vozinha a fost detronat Cine este jucatorul cu cea mai mare crestere pe Instagram dupa Cupa Mondiala
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Vozinha (40 de ani) și-a pierdut coroana de rege al Instagramului la Cupa Mondială. Sursă foto: Hepta
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Vozinha a fost unul dintre eroii Capului Verde la turneul final și a înregistrat o creștere fabuloasă pe Instagram. Însă, până la finalul Cupei Mondiale el a fost devansat la acest capitol de una dintre marile vedete ale competiției.

Vozinha nu mai este jucătorul cu cea mai mare creștere pe Instagram în timpul Cupei Mondiale

Campionul mondial Lamine Yamal sau superstaruri precum Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Jude Bellingham sau Neymar au fost nevoiți să se recunoască învinși de Vozinha, un cvasianonim înaintea Mondialului, când a venit vorba despre creșterea numărului de urmăritori pe Instagram în timpul turneul final.

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Deși a înregistrat o urcare fabuloasă de 29,4 milioane de urmăritori, veteranul din poarta Capului Verde a fost depășit în cele din urmă la acest capitol. Iar vedeta absolută a rețelelor de socializare în perioada Cupei Mondiale a fost Erling Haaland, care și-a mărit numărul de followers cu 32,1 milioane.

Conform Sportico, golgheterul Norvegiei a început turneul final cu 40,6 milioane de urmăritori și a ajuns acum la 72,7 milioane. Asta în timp ce Vozinha a plecat de la 30.000 de followers și are în acest moment 29,4 milioane.

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La câți urmăritori a ajuns campionul mondial Lamine Yamal

În spatele celor două vedete ale Mondialului se cască o adevărată prăpastie. Podiumul este completat de mijlocașul englez Jude Bellingham, care a înregistrat o creștere de 12 milioane de urmăritori.

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Deși a avut un turneu final groaznic și a fost inclus în cea mai slabă echipă a Mondialului, Cristiano Ronaldo a mai pus 11,4 milioane de followers pe Instagram. Portughezul a ajuns în acest moment la 677 de milioane și este de departe fotbalistul cu cei mai mulți urmăritori.

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În Top 5 și-a făcut apariția și campionul mondial Lamine Yamal. Noul star al fotbalului mondial a adunat 11 milioane de noi urmăritori și are acum 54,3 milioane de urmăritori pe rețeaua de socializare.

Neymar, peste Messi la Cupa Mondială

În ciuda faptului că a jucat extrem de puțin și Brazilia a plecat acasă mai devreme de cât se preconiza, Neymar tot a reușit să mai stângă 7,7 milioane de urmăritori. În schimb, Leo Messi, care a dus de unul singur Argentina până în finală, a avut o creștere de doar 7,5 milioane.

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Top 10 este încheiat de trei jucători din noul val: mexicanul Gilberto Mora (creștere de 6,6 milioane), francezul Michael Olise (5,7 milioane) și brazilianul Endrick (5,6 milioane). Interesant este că din această ierarhie lipsesc câțiva jucători exponențiali precum Kylian Mbappe, Harry Kane, Vinicius sau Mohamed Salah.

Vozinha Instagram Cupa Mondială

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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