Vozinha a intrat în istoria fotbalului mondial! L-a „umilit” pe Cristiano Ronaldo la CM 2026 și a ajuns la 20 de milioane de urmăritori pe Instagram

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Vozinha (40 de ani) a devenit un adevărat erou la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Pe lângă paradele spectaculoase, portarul naționalei din Insulele Capului Verde a reușit să iasă în evidență și printr-un aspect la care nimeni nu s-ar fi așteptat. S-a întâmplat în meciul din 16-imile de finală, pierdut de echipa sa în fața campioanei mondiale en-titre Argentina abia după prelungiri, scor 2-3.

Vozinha, peste Cristiano Ronaldo până acum în fazele eliminatorii de la CM 2026

Concret, goalkeeper-ul a reușit la un moment dat să facă un dribling elegant în fața lui Lautaro Martinez, păcălindu-l pe acesta inițial cu o tentativă de degajare. Ca o comparație, forțată bineînțeles, Cristiano Ronaldo (41 de ani), chiar dacă a marcat un gol din penalty cu Croația, nu a făcut niciun dribling în acea partidă. Ceea ce înseamnă că în 16-imile de finală de la Mondial starul portughez a fost depășit de Vozinha la acest capitol.

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În baza acestui fapt, și nu numai, portarul din a fost numit „fenomen” în presa internațională. De asemenea, el a mai impresionat printr-un aspect. Imediat după , ca un adevărat lider, a mers să își consoleze coechipirii prăbușiți pe gazon din cauza dezamăgirii. În plus, ulterior a avut și un discurs de mare campion:

„Am jucat cu toții un fotbal excelent. Nu avem de ce să plângem. Vom merge mai departe cu fruntea sus. Mulți credeau că va fi o victorie ușoară pentru Argentina, dar sunt mândru de băieți și de mine pentru că am pus țara noastră, Capul Verde, pe harta fotbalului mondial prin această evoluție. Sunt extrem de mândru.

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Am dat tot ce am avut mai bun și le urez mult succes viitorilor campioni. Să joc în Brazilia ar fi extraordinar, mai ales după toată afecțiunea pe care am primit-o din partea poporului brazilian. Cred că vom vedea; dacă se va întâmpla, va fi foarte bine. Dar sunt un jucător profesionist și, oriunde voi găsi cele mai bune condiții, sunt deschis să merg”.

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Borna fabuloasă setată de Vozinha la Campionatul Mondial

În cele patru meciuri jucate de Capul Verde la turneul final nord-american, portarul de 40 de ani a înregistrat nu mai puțin de 18 parade, 8 dintre ele doar în partida cu Argentina din 16-imile de finală. Astfel, când vine vorba despre acest capitol la Campionatele Mondiale, luați în calcul goalkeeperii de minim 40 de ani, Vozinha este depășit în prezent doar de două nume de legendă din istoria fotbalului, informează Opta. Este vorba despre Peter Shilton, cu 28 de intervenții în 1990, respectiv Dino Zoff, cu 27 de parade în 1982. Doar că în acest context trebuie menționat faptul că cei doi au jucat la edițiile respective mai multe meciuri, câte șapte, față de cele patru ale lui Vozinha de acum.

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18 – Vozinha made 18 saves at the 2026 World Cup, including eight against Argentina. The only goalkeepers aged 40 or older to register more saves at a single WC are Peter Shilton (28 in 1990) and Dino Zoff (27 in 1982). Iconic. — OptaJoe (@OptaJoe)

Cum a ajuns Vozinha de la 50.000 de urmăritori pe Instagram la peste 20 de milioane de la începutul Campionatului Mondial

Vozinha era practic un necunoscut la începutul turneului final. În sezonul trecut el a jucat la Chaves, în liga a doua din Portugalia, iar în această vară a devenit liber de contract. A început fotbalul în țara natală, iar ulterior a mai evoluat în Angola, în Republica Moldova, la Zimbru Chișinău, în Portugalia, la Gil Vicente, în Cipru, la AEL Limassol, și în Slovacia, la Trencin.

Înainte de debutul la Campionatul Mondial era urmărit pe Instagram de aproximativ 50.000 de persoane. În primul meci a avut o prestație excelentă în fața Spaniei, reușind să păstreze poarta intactă, scor final 0-0, bineînțeles spre uimirea întregii planete. Atunci toată lumea a rămas impresionată de Vozinha, iar din acel moment contul său a devenit un punct de maxim interes la nivel internațional, ajungând în prezent la peste 20 de milioane de urmăritori.

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