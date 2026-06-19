Vozinha, erou național în Capul Verde! Portarul care a făcut minuni cu Spania, omagiat de fani. Video

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După egalul istoric cu Spania, în care Vozinha a securizat poarta cu 7 parade fantastice, în Capul Verde a apărut o frescă uriașă dedicată jucătorului de 40 de ani, realizată de artiști și suporteri locali. Imaginile care circulă pe rețele au făcut înconjurul lumii și impresionează prin grandoarea muralului.

Vozinha, erou național în Capul Verde

Vozinha sau pe numele său real, Josimar Dias, a impresionat și a fost desemnat omul meciului în confruntarea Prestația sa contra ibericilor, dar și povestea sa, i-au adus un val uriaș de admiratori. , acum a devenit subiectul unui mural uriaș.

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Mai exact, au apărut filmări care arată un portret gigantic al lui Vozinha întins pe o suprafață enormă în Capul Verde, țară cu puțin peste jumătate de milion de locuitori, vizibilă chiar și din dronă. Fresca nu celebrează doar prestația sa cu Spania, ci a devenit un adevărat simbol al întregii generații care a calificat, pentru prima dată în istorie, Capul Verde la un Mondial. Astfel, Vozinha a depășit statutul de simplu fotbalist și a devenit un adevărat erou național.

An entire city came to celebrate one man: Vozinha. 📷 The Cape Verde goalkeeper stood tall against Spain, delivering a heroic display to earn a historic point in his country's first-ever World Cup game. — COPA90 (@Copa90)

SUA, gest deosebit pentru portarul Vozinha

Imediat după remiza istorică cu Spania, Vozinha a reacționat. Portarul erou a spus că și-ar fi dorit din suflet ca la turneul final să fie urmărit, direct de pe stadion, de mama sa, însă acest lucru nu s-a putut. Ea a rămas în Capul Verde din cauza problemelor legate de viză și a costurilor ridicate ale călătoriei în SUA.

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Autoritățile i-au ascultat doleanța și i-au promis că vor rezolva problema. Zis și făcut, întrucât , programat luni, 22 iunie, de la 01:00.

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