Sport

Vozinha, erou național în Capul Verde! Portarul care a făcut minuni cu Spania, omagiat de fani. Video

Vozinha, portarul Insulelor Capului Verde, este un simbol național. Eroul naționalei sale în meciul cu Spania din debutul la CM 2026 a fost imortalizat într-o frescă uriașă.
Mihai Dragomir
19.06.2026 | 10:53
Vozinha erou national in Capul Verde Portarul care a facut minuni cu Spania omagiat de fani Video
ULTIMA ORĂ
Uluitor la ce nivel a ajuns portarul Vozinha, eroul Insuleleor Capului Verde la CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

După egalul istoric cu Spania, în care Vozinha a securizat poarta cu 7 parade fantastice, în Capul Verde a apărut o frescă uriașă dedicată jucătorului de 40 de ani, realizată de artiști și suporteri locali. Imaginile care circulă pe rețele au făcut înconjurul lumii și impresionează prin grandoarea muralului.

Vozinha, erou național în Capul Verde

Vozinha sau pe numele său real, Josimar Dias, a impresionat și a fost desemnat omul meciului în confruntarea Spania – Insulele Capului Verde 0-0, din Grupa H de la CM 2026. Prestația sa contra ibericilor, dar și povestea sa, i-au adus un val uriaș de admiratori. Pe lângă faptul că a primit un număr masiv de urmăritori pe rețelele sociale, acum a devenit subiectul unui mural uriaș.

ADVERTISEMENT

Mai exact, au apărut filmări care arată un portret gigantic al lui Vozinha întins pe o suprafață enormă în Capul Verde, țară cu puțin peste jumătate de milion de locuitori, vizibilă chiar și din dronă. Fresca nu celebrează doar prestația sa cu Spania, ci a devenit un adevărat simbol al întregii generații care a calificat, pentru prima dată în istorie, Capul Verde la un Mondial. Astfel, Vozinha a depășit statutul de simplu fotbalist și a devenit un adevărat erou național.

SUA, gest deosebit pentru portarul Vozinha

Imediat după remiza istorică cu Spania, Vozinha a reacționat. Portarul erou a spus că și-ar fi dorit din suflet ca la turneul final să fie urmărit, direct de pe stadion, de mama sa, însă acest lucru nu s-a putut. Ea a rămas în Capul Verde din cauza problemelor legate de viză și a costurilor ridicate ale călătoriei în SUA.

ADVERTISEMENT
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de...
Digi24.ro
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile tulburătoare din spatele tragediei

Autoritățile i-au ascultat doleanța și i-au promis că vor rezolva problema. Zis și făcut, întrucât mama portarului de 40 de ani va asista la meciul dintre Insulele Capului Verde și Uruguay, programat luni, 22 iunie, de la 01:00.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"I-am auzit osul trosnind!" Accidentare groaznică la Cupa Mondială: jucătorii au început să plângă când i-au văzut piciorul

  • 7.10 este cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „2 solist” în meciul Uruguay – Insulele Capului Verde

Campanie de transferuri în forță la CFR Cluj: „Îi vom avea în cantonament....
Fanatik
Campanie de transferuri în forță la CFR Cluj: „Îi vom avea în cantonament. Vom fi puternici!”
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc se implică într-o nouă mega-afacere. Frații...
Fanatik
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc se implică într-o nouă mega-afacere. Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au semnat
„Umbra lui Cristiano Ronaldo în America, ce are nevoie de lift până la...
Fanatik
„Umbra lui Cristiano Ronaldo în America, ce are nevoie de lift până la etajul 1”. Editorial Marcel Pușcaș despre „decența retragerii unei statui mișcătoare”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Fostul fotbalist român s-a dezlănțuit la adresa lui Ilie Stan: 'M-a ars de...
iamsport.ro
Fostul fotbalist român s-a dezlănțuit la adresa lui Ilie Stan: 'M-a ars de 50.000 de euro! Am vrut să îl bat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!