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Vozinha, eroul Capului Verde la Cupa Mondială 2026, mesaj pentru români. Ce a transmis pentru FCSB

Vozinha, cel care a devenit erou național în Capul Verde după prestația avută în meciurile din grupele Cupei Mondiale, a avut un mesaj pentru români. Ce a spus despre FCSB.
Mihai Dragomir
27.06.2026 | 11:56
Vozinha eroul Capului Verde la Cupa Mondiala 2026 mesaj pentru romani Ce a transmis pentru FCSB
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Ce mesaj a avut Vozinha pentru România. Eroul Capului Verde la Cupa Mondială a urat succes unei echipe care ne va reprezenta în cupele europene. Foto: Colaj FANATIK.
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Capul Verde a trecut de grupele Cupei Mondiale și s-a calificat în șaisprezecimi după o remiză cu Arabia Saudită (0-0) , beneficiind direct și de victoria Spaniei în fața Uruguayului (1-0). Naționala africană a terminat Grupa H pe locul al doilea, cu 3 puncte. După meciul contra saudiților, portarul Vozinha a avut un mesaj special pentru români.

Vozinha i-a urat succes FCSB-ului în Conference League

Capul Verde a devenit oficial cea mai mică țară care a reușit vreodată să se califice în fazele eliminatorii ale unui Campionat Mondial de fotbal masculin. Naționala africană s-a calificat în șaisprezecimi cu Joao Paulo integralist în confruntarea cu Arabia Saudită. După meci, portarul Vozinha, devenit erou prin prestațiile sale și arhicunoscut datorită poveștii sale de viață, i-a urat succes colegului său atunci când va reveni la echipa de club, FCSB.

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Bucureștenii vor începe preliminariile Conference League contra letonilor de la Auda, în al doilea tur preliminar, pe 23 iulie. „Îi urez noroc şi sper să se califice mai departe (n.r. – Conference League). Îi urez succes lui Joao Paulo!”, a spus inițial portarul Vozinha.

Ce a spus Vozinha despre România

Ulterior, Vozinha și-a amintit de perioada petrecută în Moldova la la Zimbru Chișinău, în urmă cu 10 ani. El a spus că știe multe lucruri și despre România, pe care a vizitat-o în mai multe rânduri, și a caracterizat SuperLiga drept „o competiție bună”.

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„Ştiu foarte multe lucruri legate de România. Am jucat în Moldova. Am fost acolo de multe ori. Fernando Varela (n.r. – ex FC Vaslui și FCSB) a jucat şi el… înainte, Kay, Nuno Rocha. Sunt mulţi fotbalişti buni, o competiţie bună!”, a mai spus Vozinha pentru AS.ro.

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În faza următoare, Capul Verde va întâlni Argentina, cea care mai are de disputat în faza grupelor doar meciul contra Iordaniei, în care Lionel Messi va apărea pe teren abia în actul secund.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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