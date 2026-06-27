Vozinha, eroul Capului Verde la Cupa Mondială 2026, mesaj pentru români. Ce a transmis pentru FCSB

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Capul Verde a trecut de grupele Cupei Mondiale și s-a calificat în șaisprezecimi după o remiză cu Arabia Saudită (0-0) , beneficiind direct și de victoria Spaniei în fața Uruguayului (1-0). Naționala africană a terminat Grupa H pe locul al doilea, cu 3 puncte. După meciul contra saudiților, portarul Vozinha a avut un mesaj special pentru români.

Vozinha i-a urat succes FCSB-ului în Conference League

Capul Verde a devenit oficial cea mai mică țară care a reușit vreodată să se califice în fazele eliminatorii ale unui Campionat Mondial de fotbal masculin. După meci, portarul prin prestațiile sale și arhicunoscut datorită , i-a urat succes colegului său atunci când va reveni la echipa de club, FCSB.

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Bucureștenii vor începe preliminariile Conference League contra letonilor de la Auda, în al doilea tur preliminar, pe 23 iulie. „Îi urez noroc şi sper să se califice mai departe (n.r. – Conference League). Îi urez succes lui Joao Paulo!”, a spus inițial portarul Vozinha.

Ce a spus Vozinha despre România

Ulterior, Vozinha și-a amintit de perioada petrecută în Moldova la la Zimbru Chișinău, în urmă cu 10 ani. El a spus că știe multe lucruri și despre România, pe care a vizitat-o în mai multe rânduri, și a caracterizat SuperLiga drept „o competiție bună”.

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„Ştiu foarte multe lucruri legate de România. Am jucat în Moldova. Am fost acolo de multe ori. Fernando Varela (n.r. – ex FC Vaslui și FCSB) a jucat şi el… înainte, Kay, Nuno Rocha. Sunt mulţi fotbalişti buni, o competiţie bună!”, a mai spus Vozinha pentru

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În faza următoare, Capul Verde va întâlni Argentina, cea care mai are de disputat în faza grupelor doar