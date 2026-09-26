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După ce a fost una dintre marile revelații ale Cupei Mondiale din vara acestui an, echipa națională a Capului Verde și-a început parcursul în calificările pentru Cupa Africii pe Națiuni cu o înfrângere grea, 3-1, în fața reprezentativei Mali.

Vozinha a greșit grav la meciul Mali – Capul Verde 3-1

care este nominalizat la premiul Lev Yashin (cel mai bun portar la gala Balonului de Aur 2026), a făcut o greșeală gravă, sub ochii lui Joao Paolo de la FCSB, care a fost doar rezervă la acest meci.

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Înfrângerea în fața Mali a scos la iveală dificultățile Capului Verde de a repeta evoluțiile impresionante de la Cupa Mondială. Echipa preluată de Humberto Bettencourt, care a fost asistentul fostului selecționer Bubista, în ultimii șase ani, a fost o umbra a echipei care a remizat cu Spania, campioana mondială.

Martial Tia a deschis scorul pentru gazde, după care Sidny Lopes Cabral, marcatorul celui mai frumos gol al Cupei Mondiale din 2026, împotriva Argentinei, a egalat. Nene Dorgeles, atacantul echipei Fenerbahçe din Turcia, a înclinat din nou scorul pentru localnici.

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Portarul de 40 de ani a ieșit aiurea din careu

Punctul de cotitură a venit în minutul 51, când Vozinha a ieșit din mult careu pentru a intercepta un balon și a vrut să controleze mingea cu pieptul. A respins-o prea tare, iar Dorgeles a șutat în poarta goală, stabilind scorul final.

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Gafa lui vine după ce, pe 8 septembrie, s-a confirmat că Vozinha a fost nominalizat la gala Balonului de Aur 2026 ca și candidat la premiul Lev Yashin, pentru cel mai bun portar. Jucătorul african a legat distincția de țara sa: „Această nominalizare nu este doar a mea. Iau cu mine Sfântul Vincent, Capul Verde și un întreg popor care nu a încetat niciodată să creadă”.

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Veteranul mai vrea un an de contract la Colo Colo

Prestațiile uluitoare ale lui Vozinha, de la Cupa Mondială, au făcut ca profilul de Instagram al portarului să ajungă la aproape 30 de milioane de urmăritori. Liber de contract, după ce și-a încheiat contractul cu Chaves, din a doua divizie a Portugaliei, el a avut o sumedenie de oferte pe masă.

Contractul portarului cu Colo Colo expiră în decembrie și el ia în considerare posibilitatea de a-l prelungi încă un sezon.