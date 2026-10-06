Sport

Fotbalistul care nu mai are intimitate după ce a devenit popular. Ce regretă cel mai mult

El este sportivul ce nu mai are o viață privată pentru că a ajuns în lumina reflectoarelor și a început să fie urmărit de multe persoane. Declarația cu care a impresionat.
Alexa Serdan
06.10.2026 | 19:34
Fotbalistul care nu mai are intimitate dupa ce a devenit popular Ce regreta cel mai mult
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A devenit popular ți nu mai are intimitate. Sursa foto: Instagram.com
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A devenit popular și a câștigat foarte multă notorietate, însă fotbalistul se plânge de schimbările care au intervenit în ultima vreme în existența sa. Acum nu mai are intimitate, mulți îl urmăresc și acest lucru nu-i face deloc plăcere.

A devenit faimos, dar nu mai are o viață privată

Vozinha (40 ani) a fost numit eroul Capului Verde în timpul Cupei Mondiale 2026, după meciul cu Spania, scor 0-0. Portarul, a cărei poreclă înseamnă „bunică” în limba portugheză, a fost omul momentului în fotbal, dar și în afara terenului. Fotbalistul, pe numele său real Josimar Jose Evora Dias, are o carieră impresionantă.

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Considerat drept cel mai bun portar al evenimentului sportiv din vară acesta face furori în mediul online. A făcut o eroare uriașă sub ochii unui fotbalist de la FCSB, dar popularitatea nu i-a scăzut deloc. Dimpotrivă, paginile sale de socializare au fost luate cu asalt de fanii din lumea întreagă. Inițial, avea puțin peste 40.000 de admiratori.

În prezent, are 28,4 milioane de fani pe contul de Instagram. Pe această pagină apare descrierea „nu uita niciodată cine ești și de unde ai venit!”. A lăsat aceste cuvinte pentru că în ultima perioadă nu mai are deloc intimitate. Viața sa privată aproape că nu mai există și spune că are un mare regret în această privință.

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I-ar plăcea să se întoarcă în trecut, unde avea o existență liniștită, departe de agitație. Vozinha a transmis că faima de la Campionatul Mondial 2026 îl face să fie mereu fotografiat sau filmat, chiar și atunci când iese la o simplă masă la restaurant. Cel mai în vârstă portar care a înregistrat un meci fără goluri la debut a făcut o declarație uluitoare.

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”Cred că nu pot face nimic în privința asta”

„Mi-am pierdut liniștea și pacea. Nu mai am intimitate, sau cel puțin cum aveam înainte. Acum ies, merg la un restaurant și întotdeauna este cineva care vrea să facă o poză cu mine sau să-mi ceară un autograf. Sau, mai rău, cineva care mă filmează. Asta este ceea ce s-a schimbat cel mai mult în viața mea.

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Cred că nu pot face nimic în privința asta. Am dat câteva interviuri în zona mixtă și o jurnalistă m-a întrebat dacă știam ce se întâmplă. Mi-a arătat telefonul și atunci am văzut că aveam peste un milion de urmăritori”, a explicat Vozinha, într-un interviu pentru publicația britanică The Observer.

În aceeași notă, portarul care a semnat cu Colo Colo după Mondial a luat decizia să dezactiveze notificările de pe Instagram. În felul acesta fotbalistul nu va fi tentat niciodată să verifice cine îl urmărește în social media. Cu toate acestea, este activ și postează destul de des, în special la secțiunea Stories.

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Mai mult decât atât, Vozinha a mai subliniat că nu este genul de persoană care să caute popularitatea. Mulți oameni vor să fie faimoși, dar nu este și cazul său. Portarul consideră că aceștia din urmă văd doar partea pozitivă a acestei realități. Astfel, fotbalistul ar alege viața pe care o avea înainte, dacă ar avea această posibilitate.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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