Vozinha prinde transferul carierei după CM 2026. Anunțul lui Fabrizio Romano

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Naționala Insulelor Capului Verde a fost o adevărată surpriză la CM 2026. Cu el în teren, în 16-imi, selecționata africană a fost extrem de aproape de cel mai mare șoc din istoria Cupei Mondiale, fiind la un pas să elimine Argentina. Cu ce echipă este aproape să semneze acum portarul de 40 de ani.

Cu cine semnează Vozinha, eroul Capului Verde la CM 2026

Devenit celebru odată cu apariția la turneul final din SUA, Canada și Mexic, Vozinha nu a pus încă pixul pe un nou contract, el fiind liber după ultima experiență de la Grupo Desportivo de Chaves.

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Presa din străinătate a scris chiar și despre o posibilă colaborare între Vozinha și Lionel Messi la Inter Miami. Însă, până acum, nicio mutare care îl privește nu s-a concretizat. Celebrul Fabrizio Romano a anunțat că portarul de 40 de ani este în negocieri cu Colo-Colo, formație cu o bogată reputație în fotbalul chilian. Potrivit jurnalistului, clubul a trimis o propunere inițială, iar reprezentanții lui Vozinha au răspuns cu o contrapropunere. Colo Colo va decide în curând între Vozinha și Santiago Mele.

🚨🇨🇻 Colo Colo are in negotiations to sign Cape Verde GK Vozinha as free agent. Initial proposal sent, Vozinha’s camp has replied with a counter proposal. Colo Colo will decide between Vozinha and Santiago Mele soon. 🇨🇱 Vozinha also has more proposals from South America. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Borna fabuloasă setată de Vozinha la Campionatul Mondial

Vozinha a impresionat nu doar prin povestea sa, ci și prin prestațiile din teren. În cele patru meciuri jucate de Capul Verde la turneul final nord-american,

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În istoria Campionatelor Mondiale, când sunt luați în calcul goalkeeperii de minim 40 de ani, Vozinha este depășit în prezent doar de două nume de legendă: Peter Shilton, cu 28 de intervenții în 1990, respectiv Dino Zoff, cu 27 de parade în 1982. Cei doi au jucat, însă, mai multe meciuri la edițiile respective.

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92 de selecții a strâns Vozinha pentru Capul Verde

135 este numărul celor mai multe meciuri din carieră pentru un club (AEL Limassol)