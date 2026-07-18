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Vozinha prinde transferul carierei după CM 2026. Anunțul lui Fabrizio Romano

Curg ofertele pentru celebrul Vozinha. Eroul Capului Verde la CM 2026 este aproape de un transfer uriaș după ce a impresionat la turneul final. Cu cine negociază.
Mihai Dragomir
18.07.2026 | 16:55
Vozinha prinde transferul carierei dupa CM 2026 Anuntul lui Fabrizio Romano
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Vozinha, gata de un transfer important după ce a impresionat la CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Naționala Insulelor Capului Verde a fost o adevărată surpriză la CM 2026. Cu el în teren, în 16-imi, selecționata africană a fost extrem de aproape de cel mai mare șoc din istoria Cupei Mondiale, fiind la un pas să elimine Argentina. Cu ce echipă este aproape să semneze acum portarul de 40 de ani.

Cu cine semnează Vozinha, eroul Capului Verde la CM 2026

Devenit celebru odată cu apariția la turneul final din SUA, Canada și Mexic, Vozinha nu a pus încă pixul pe un nou contract, el fiind liber după ultima experiență de la Grupo Desportivo de Chaves. Avaí și Atlético Goianiense, cele două cluburi din fotbalul brazilian, au fost printre primele care și-au manifestat interesul pentru serviciile sale.

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Presa din străinătate a scris chiar și despre o posibilă colaborare între Vozinha și Lionel Messi la Inter Miami. Însă, până acum, nicio mutare care îl privește nu s-a concretizat. Celebrul Fabrizio Romano a anunțat că portarul de 40 de ani este în negocieri cu Colo-Colo, formație cu o bogată reputație în fotbalul chilian. Potrivit jurnalistului, clubul a trimis o propunere inițială, iar reprezentanții lui Vozinha au răspuns cu o contrapropunere. Colo Colo va decide în curând între Vozinha și Santiago Mele.

Borna fabuloasă setată de Vozinha la Campionatul Mondial

Vozinha a impresionat nu doar prin povestea sa, ci și prin prestațiile din teren. În cele patru meciuri jucate de Capul Verde la turneul final nord-american, portarul de 40 de ani a înregistrat nu mai puțin de 18 parade, 8 dintre ele doar în partida cu Argentina din 16-imile de finală. 

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În istoria Campionatelor Mondiale, când sunt luați în calcul goalkeeperii de minim 40 de ani, Vozinha este depășit în prezent doar de două nume de legendă: Peter Shilton, cu 28 de intervenții în 1990, respectiv Dino Zoff, cu 27 de parade în 1982. Cei doi au jucat, însă, mai multe meciuri la edițiile respective.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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