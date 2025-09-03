Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Vrăjeală!”. Adrian Mutu, reacție dură la adresa lui Louis Munteanu după scandalul provocat la CFR Cluj

Adrian Mutu a avut, în direct la FANATIK SUPERLIGA, o reacție dură la adresa lui Louis Munteanu după ultimele evenimente petrecute la CFR Cluj.
Iulian Stoica
03.09.2025 | 07:00
Adrian Mutu, reacție dură la adresa lui Louis Munteanu
Adrian Mutu, reacție dură la adresa lui Louis Munteanu. Sursă foto: Colaj Fanatik

Deși s-a vorbit foarte mult despre o plecare a lui Louis Munteanu în această vară, atacantul este foarte aproape să rămână la CFR Cluj. Internaționalul chiar a forțat mâna conducerii, acesta neprezentându-se la antrenamente în urmă cu o săptămână. Ce spune Adrian Mutu despre situația în care se află Munteanu.

Adrian Mutu, reacție dură la adresa lui Louis Munteanu după scandalul provocat la CFR Cluj

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a transmis că Louis Munteanu a greșit în momentul când nu s-a prezentat la antrenamente. Deși Neluțu Varga a spus că Munteanu e învoit, Adrian Mutu consideră că aceasta este o „vrăjeală” și a fost doar un moment de indisciplină din partea jucătorului.

Cât despre transfer, Adrian Mutu consideră că pe numele lui Louis Munteanu nu a venit nicio ofertă concretă și au fost doar discuții între Neluțu Varga și conducerile altor cluburi.

„(n.r. – Ți se pare Louis Munteanu afectat?) Mi s-a apărut afectat, însă acum e într-o revenire de formă. Îl ajută mult și golul marcat, dar și discuția cu patronul. A fost o telenovelă și el a fost în mijlocul ei. Normal că a fost afectat, sunt sigur că dorința lui era de a pleca de la CFR.

Dacă ajungi și la decizii de genul de a nu se prezenta la antrenament, îți dai seama că se simte cumva nedreptățit de cum a ieșit din această poveste. Nu e corectă decizia de a nu se prezenta la antrenamente. Nu e corectă față de el, față de club, față de colegi, nu e corectă față de nimeni.

(n.r. – Poate are sfătuitori care nu-l ajută) Asta e o intrare prin alunecare la adresa clubului, o forțare de mână pentru a obține un transfer. Din ce am înțeles și am citit în ziare, el nu are nicio ofertă concretă. De ce trebuie neapărat să plece?

„Echipa care îl va dori se va uita la toată povestea aceasta și la modul în care Louis se comportă”

Înțeleg că vrea să schimbe mediul, dar înțeleg acest lucru în momentul în care ai o ofertă concretă, așa cum părea să aibă de la o echipă bună din Franța. Dacă ai ceva concret, bun, dar nu poți spune că vrei să mergi oriunde.

A ieșit un mare scandal când nu s-a prezentat la antrenamente. Atunci când nu te prezinți la antrenamente, tu forțezi mâna, de asta a intervenit patronul. Neluțu Varga a spus că l-a învoit el, doar că asta e o vrăjeală!

Echipa care îl va dori se va uita la toată povestea aceasta și la modul în care Louis se comportă. A fost prost sfătuit de impresarul sau impresarii lui. Asta era o treabă de agent de jucători, nu de Louis. El trebuia să vină zi de zi la antrenament și să joace meciurile. Nu trebuia să ia el atitudine și să nu se prezinte la antrenament. Bine, a fost un impuls din partea adversarilor, dar nu a fost unul corect”, a declarat Adrian Mutu.

Adrian Mutu, reacție dură la adresa lui Louis Munteanu

