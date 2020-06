Vrăjitorul Kai Havertz, între Harry Potter şi Premier League. Fotografii de poveste

Kai Havertz este considerat cel mai bun tânăr jucător german. În vârstă de numai 21 de ani, fotbalistul lui Leverkusen este dorit în Premier League de două dintre forţele fotbalului englez, Manchester United şi Chelsea. Transferul este estimat la aproape 80 de milioane de euro.

Povestea vrăjitorului Havertz, dorit de Manchester United şi Chelsea

Havertz a apărut pe prima scenă a fotbalului german în 2016, la numai 17 ani. De atunci, se află în vizorul marilor cluburi europene, care ar putea să facă prima mutare în această vară, favorite fiind Manchester United şi Chelsea.

Havertz s-a născut la Aachen, fiu al unui poliţist şi al unei avocate. Microbul fotbalului l-a moştenit, tatăl său şi bunicul au jucat la nivel amator, iar puştiul Kai s-a „antrenat“ de la vârste fragede împreună cu ei, pe un teren din apropierea casei.

La numai 4 ani, lua contact cu sportul organizat, fiind înscris în grupele de copii ale echipei locale Alemannia Mariadorf, club condus de bunicul său. Talentul i-a fost remarcat imediat, şi nu puţine au fost cazurile când cel mic a jucat împotriva băieţilor de la grupele mai mari.

Scouterii marilor cluburi din Bundesliga l-au remarcat pe când avea 9 ani. Se întâmpla la Cupa Geißbock, din Koln. „Ţapii“ din localitate şi Borussia Monchengaldbach au fost formaţiile care l-au urmărit îndeaproape, dar Leverkusen s-a mişcat mai repede şi l-a înregimentat. Havertz avea 11 ani când a ajuns în academia „farmaciştilor“, una dintre cele mai bune din Germania la momentul respectiv.

La sesiunile de pregătire s-a făcut remarcat prin calităţile sale, fiind catalogat rapid ca „alleskönner“, omul bun la toate în traducere. La 15 ani, a câştigat titlul naţional la grupa de vârstă sub 17 ani, cu Leverkusen. Performanţă unică în ultimii 25 de ani. Erau primele semne evidente ale unui potenţial star mondial.

Minunea Bundesligii

Debutul în Bundesliga a venit pe 15 octombrie 2016. 17 ani şi 126 de zile era vârsta lui Kai Havertz. Cel mai tânăr debutant din istoria lui Leverkusen. Prima realizare notabilă: pasa de gol pentru Karim Berrarabi, pe 17 februarie 2017, la Augsburg. Era al 50.000-lea gol din istoria Bundesligii. În 2018, a devenit cel mai tânăr fotbalist cu 50 de prezenţă în campionatul Germaniei.

2018-2019 a fost sezonul în care a atras atenţia întregii lumi fotbalistice. Cu 17 goluri, a fost al treilea golgheter al Bundesligii, în spatele lui Lewandowski de la Bayern şi Paco Alcacer de la Dortmund. 2,6 şuturi pe meci, 87,2% pase corecte. Statistici care au atras interesul granzilor Europei. Bayern, Real Madrid, Barcelona, PSG, Borussia Dortmund, Chelsea şi Manchester United s-au înscris în cursa pentru semnătura lui.

Cu Manchester, se spune că este în legătură permanentă înainte de fereastra de transferuri din această vară. Frank Lampard, managerul lui Chelsea, nu vrea să îl lase rivalilor. După antamarea lui Timo Werner, Kai Havertz este următoarea ţintă a clubului de pe Stanford Bridge.

„Deseori mă întreb ce ştie lumea într-adevăr despre mine. Sunt pregătit să fac un pas înainte şi îmi plac provocările. Inclusiv peste hotare. Leverkusen e un club mare, mă simt bine aici, dar îmi doresc să progresez în carieră la un moment dat. Asta e marea mea ambiţie“, a declarat Kai Havertz.

Dincolo de dreptunghiul de iarbă

În afara gazonului, neamţul este pasionat de muzică. Cântă la pian fie opere clasice, fie hituri moderne, şi nu de puţine ori se relaxează astfel, după 90 de minute de foc în duelurile Bundesligii.

Cuminte în viaţa extrasportivă, petrece mult timp împreună cu iubita lui Sophia, cu care nu ezită să se „laude“ pe reţelele de socializare. De Halloween, la o petrecere, a mers împreună cu ea. Kai a ales să devină Harry Potter cu această ocazie. El, vrăjitor pe teren, a întruchipat un copil-minune al vrăjitoriei din cărţile lui J.K. Rowling.

Cu toate aceastea, niciodată nu s-a considerat un star şi nu consideră că are nevoie de tratament preferenţial. „Am fost educat să rămân cu picioarele pe pământ. Părinţii mei m-au învăţat că nu e bine să fii arogant şi să faci pe grozavul. De ce ar trebui un fotbalist să fie diferit de ceilalţi? Suntem şi noi normali, ca toată lumea. În plus, eu n-am realizat nimic încă. Fotbalul este despre trofee câştigate, iar eu n-au reuşit asta, de când am devenit profesionist“, a spus Kai Havertz pentru bundesliga.com.