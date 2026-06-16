Vrăjitorul Vozinha i-a dat ”rușine” lui Lamine Yamal! Portarul Capului Verde, 1 milion de urmăritori pe Instagram în timpul remizei cu Spania

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Fără doar și poate că eroul Capului Verde în partida cu Spania de la Cupa Mondială a fost Vozinha. Acesta a închis poarta în fața superstarurilor campioanei Europei, iar pagina sa de Instagram a cunoscut un flux nemaivăzut până acum.

Record fabulos stabilit de Vozinha pe Instagram în timpul meciului cu Spania

, Vozinha a făcut meciul carierei în fața Spaniei. Iar rezultatul de 0-0 obținut de Capul Verde i se datorează în mare măsură.

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După o primă repriză fantastică în care portarul african i-a blocat pe mult mai bine cotații săi adversari, comentatorii postului brazilian Caze TV le-au cerut telespectatorilor să-l ajute să depășească 100.000 de urmăritori pe Instagram, pe timpul pauzei.

Conform , cererea a avut un ecou uriaș și într-un singur minut Vozinha a ajuns la 220.000 de fani. O oră mai târziu pagina sa avea deja 350.000 de abonați, iar la finalul întâlnirii ajunsese la 389.000.

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În mod uluitor, portarul Capului Verde a mai adunat 500.000 de abonați în primele cinci minute după fluierul final. Iar până a ajuns în vestiar pentru a-și verifica pagina, depășise un milion de urmăritori. Iar numărul a crescut cu fiecare minut și acum a ajuns la două milioane.

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🚨🇨🇻 𝗡𝗘𝗪: Cape Verde goalkeeper Vozinha had only 50k followers on Instagram before the Spain vs. Cape Verde game. After his historic performance, he has now reached 2M FOLLOWERS… And is gaining around 100k new followers every 10 minutes. 📲 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Recordurile lui Vozinha în partida cu Spania

Și nu este singura reușită a lui Vozinha. În vârstă de 40 de ani și cotat la 50.000 de euro, el este cel mai în vârstă portar care nu a primit gol la debutul la Cupa Mondială, realizând șapte parade împotriva Spaniei.

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Portarul Capului Verde a fost desemnat la partida de la Atlanta, fiind notat de Sofascore cu 9,7. Cea mai mare notă din echipa Spaniei a fost 9,1 și i-a fost acordată lui Pedri.

Aflat la cea de-a 89-a selecție la echipa națională, Vozinha a încheiat prima sa partidă la Cupa Mondială cu ochii aproape în lacrimi. El a fost extrem de emoționat când a fost înconjurat de coechipierii săi care au venit să-l felicite pentru evoluția magistrală.

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Cine este Vozinha

Josimar Jose Evora Dias, supranumit Vozinha, și-a început cariera în țara natală la Batuque și a mai jucat apoi pentru CS Mindelense și Progresso din Angola. Primul contract în Europa l-a obținut în 2015, când a semnat cu Zimbru Chișinău.

Și-a continuat apoi cariera la Gil Vicente (Portugalia), AEL Limassol (Cipru) și AS Trencin (Slovacia). În vara lui 2024 a ajuns la Chaves, în liga a doua portugheză, dar înțelegerea sa s-a încheiat la finalul acestui sezon și în acest moment este liber de contract.

În ultima stagiune a jucat 19 meciuri la Chaves și în șase dintre ele a reușit să închidă poarta. Însă, celelalte 13 jocuri a încasat 19 goluri și, probabil, asta aceasta a fost cauza pentru care nu a primit o prelungire de contract.

Mama lui Vozinha, interzisă în SUA de autorități!

Mama lui Vozinha și-ar fi dorit să fie prezentă în SUA pentru a urmări evoluțiile portarului la Cupa Mondială, însă acest lucru nu a fost posibil. Fotbalistul din Insulele Capului Verde a fost cel care a dezvăluit acest aspect, chiar după remiza cu Spania. „Am plâns după meci pentru că am crescut cu bunicii mei și ei nu au putut fi aici. Au murit acum câțiva ani. Nici mama nu a putut fi aici din cauza unei probleme cu viza și a banilor pe care a trebuit să-i plătim. Nu am reușit să facem asta în timp util”, a declarat goalkeeper-ul de 40 de ani, conform .