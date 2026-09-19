“Vrea să câștige cu CS Blejoi, ca și cum ar juca cu AC Milan!” Antrenorul care îl cunoaște la perfecție pe Răzvan Lucescu, dezvăluiri despre tehnicianul român

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Răzvan Lucescu a început o nouă aventură. După ce a devenit cel mai de succes antrenor din istoria lui PAOK Salonic, tehnicianul de 57 de ani a semnat în această vară cu Al Sadd, campioana Qatarului și cea mai importantă echipă din această țară.

Răzvan Lucescu, lăudat pentru mentalitatea lui performantă

Răzvan Lucescu îl înlocuiește pe Din stafful său face parte, de trei ani, și Nae Constantin, antrenorul care a promovat Petrolul Ploiești, în prima ligă, la finalul sezonului 2021-2022.

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Într-un interviu pentru , Nae a vorbit despre filozofia lui Răzvan Lucescu. ”El e genul de antrenor cu o filozofie clară și care trăiește numai pentru a câștiga. Dacă mâine joacă cu CS Blejoi vrea să câștige la fel de mult ca și cum ar juca cu AC Milan. Nu există virgule în mentalitatea lui și noi toți care suntem în jurul lui, suntem pe aceeași linie. Răzvan e un nume important în fotbal.

Faptul că Al Sadd l-a numit în locul lui Roberto Mancini, la cea mai importantă echipă din Qatar, spune totul. Vorbim de o echipă cu 69 de trofee, între care două Ligi ale Campionilor Asiei, la care au antrenat nume mari, de la Bora Milutinovic la Xavi. Nu te cheamă nimeni acolo, dacă nu ești top”, a dezvăluit acesta.

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În Qatar, se joacă pe stadioane cu aer condiționat

Constantin, fost fotbalist la Petrolul, Rapid și FC Brașov, jucător cu aproape 300 de meciuri în prima ligă, a vorbit și despre provocările activității în Golf, acolo unde sunt condiții speciale, din cauza climei și a culturii fotbalistice.

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„Vara sunt 50 de grade. Noi toate meciurile de până acum, le-am jucat cu stadioane cu aer condiționat, la 20 de grade. Noroc că s-au făcut stadioane de lux în Qatar, pentru Mondialul de acum patru ani. Ne antrenăm seara, după ora 19.00, dar depindem și de momentul de rugăciune al fotbaliștilor musulmani. După ce apune soarele, temperatura e mai acceptabilă, din noiembrie până în februarie va fi mult mai ok”, a dezvăluit acesta.

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Pe 24 noiembrie e duelul cu Cristiano Ronaldo

Al Sadd are maximum de puncte în campionat, după patru etape, dar într-un meci care s-a jucat în Irak. Următorul meci în competiția, pe care Al Sadd și-a propus să o câștige, va fi contra celor de la Al Hilal, la care joacă Theo Hernandez, Ruben Neves, Martinelli, Koulibaly, Wattkins.

Apoi urmeză meciul cu Al Qadsiah, antrenată de Brendan Rodgers, unde sunt legitimați Retegui, Reijnders, Nacho și Quinones, după care Al Sadd va întâlni Al Ahli, campioana ultimelor ediții de Liga Campionilor Asiei. Iar pe 24 noiembrie e meciul cu Al Nassr, la care joacă Cristiano Ronaldo.

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Meciurile lui Al Sadd în Liga Campionilor Asiei:

Esteghlal (Iran) – Al Sadd 3-0

Al Sadd – Al Hilal (Arabia Saudită), 13 octombrie 2026

Al Qadsiah (Arabia Saudită) – Al Sadd, 26 octombrie 2026

Al Sadd – Al Ahli (Arabia Saudită), 2 noiembrie 2026

Al Nassr (Arabia Saudită) – Al Sadd, 24 noiembrie 2026

Al Sadd – Al Quwa Al Jawiya (Irak), 7 decembrie 2026

Tractor (Iran) – Al Sadd, 8 februarie 2027

Al Sadd – Al Ittihad (Arabia Saudită), 15 februarie 2027