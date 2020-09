Vrea să devină tătic? Fotografia cu care Jador și-a lăsat fanii fără cuvinte

Că este activ pe rețelele de socializare nu mai încape nicio îndoială, dar nimeni nu s-ar fi gândit vreodată să îl vadă pe Jador într-o astfel de ipostază. După ani întregi în care și-a cucerit fanele cu zâmbetul, vocea și fizicul de invidiat, manelistul pare să fi schimbat placa.

La vederea imaginilor publicate recent pe rețelele de socializare, zeci de admiratoare au fost convinse că idolul lor se pregătește să devină tătic. Nu ai cum să le condamni, în condițiile în care acesta apare alături de o fetiță căreia îi explică răbdător că nu poartă cercei.

Aici intră „în scenă” Matei, bebelușul pe care fostul concurent de la Puterea Dragostei îl ține în brațe încă de la începutul filmulețului. Micuții se distrează de minune în compania lui, semn că tinerele domnișoare nu sunt singurele la care are lipici.

Jador, așa cum nu l-ai mai văzut niciodată. Se pregătește să devină tată?

Deși s-a speculat că s-ar fi împăcat cu Ella, alături de care a trăit o poveste de dragoste cu năbădăi la Puterea Dragostei, Jador nu pare să fi întâlnit încă sufletul pereche. În așteptarea femeii care să-i fure inima, se concentrează pe carieră și îi merge de minune.

Asta nu înseamnă, însă, că duce lipsă de iubire. „Dacă sunt într-o relație? Sunt în câteva! Nu am o gagică, o nevastă oficială. Când o să am, o să am doar una, nu o să am una și după să mă despart de ea.

Am mai multe dar nu merită niciuna să mă însor cu ea. Îmi place viața. Nu merită nimeni și nici eu nu merit”, a dezvăluit manelistul într-un interviu acordat pentru replicaonline.ro.

Dezvăluiri fără perdea: „Îmi plac fetele cu bucile mari”

„M-am cunoscut cu Jador de curând, este un răufăcător, e un băiat…. un băiat normal. Experiența de la Puterea Dragostei a fost și plăcută și neplăcută.

A avut și părți pozitive dar și negative. Mi-am descoperit unele abilități pe care nici nu știam că le am, de exemplu, argumentele și contraargumentele. La televizor, chiar dacă ai dreptate și nu știi să vii cu un argument ești vinovat.

În rest… a fost mișto! Gagici, alea, alea… frumos! Pup toate fetele. Ce-mi plac fetele cu bucile mari! Îmi iubesc fanii, le mulțumesc că mă ascultă. Fetele…. le pup cu limba pe toate”, le-a transmis Jador admiratoarelor sale.