Vrea să facă triatlon, alături de fiica sa, Teodora. Cât mai stă Meme Stoica în fotbal?

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Drumul spre Sibiu nu a fost lipsit de peripeții și a durat peste 6 ore. Cu toate acestea, Meme Stoica este mândru de ce a putut să facă fiica sa și cochetează cu ideea să concureze și el într-una dintre cele mai complicate probe pe care le poate susține un om.

Meme Stoica a fost alături de Teodora la o competiție dură la Sibiu

„N-am ascultat, și am făcut 6 ore. Am zis cred că mâine va fi și mai rău la întoarcere. Singura chestie inspirată, am luat hotelul unde știam că se desfășoară concursul de Triatlon. Ea s-a antrenat doi ani, știu că moștenirea genetică e importantă”, a povestit Meme Stoica.

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A rămas impresionat de duritatea probelor, pe care nu orice muritor de rând poate să le parcurgă fără probleme. „Să te duci să înoți fără să știi cum e apa acolo, pe traseu de ciclism cu suișuri și coborâșuri fără să știi traseul. Există o probă care înseamnă 375 metri înot, 10 km ciclism, 2,5 kilometri alergare. Dar nu să te duci să înoți un kilometru jumate într-o apă grea, ea nu a mai înotat în lac, a înotat în Mare, în Bega. Una e să înoți în apă curgătoare, alta e în lac să dai trei ture.

Apoi să te duci pe bicicletă fără să știi traseul, apoi să alegi 10 kilometri neantrenat. Am fost sigur că nu poate să ducă văzând-o când iese din apă, de unde. A ieșit obosită și a revenit la ciclism. A spus și ea că mai greu a fost drumul de întoarcere, că am făcut 7 ore, decât triatlonul”, a povestit Meme Stoica.

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La competiție au participat sute de oameni, care s-au încurajat și care au încercat să-și depășească limitele, reușind să-l impresioneze pe Meme Stoica. „Au fost concurenți, câteva sute. Este o comunicate foarte tare. Oamenii care fac sporturile astea extreme, sunt unii care fac pentru a-și demonstra lor că sunt foarte puternici mental.

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Mie chestiile astea îmi plac mult. Să îi vezi cum se încurajează, te încurajează oameni necunoscuți. Mă gândesc să fac și eu chiar dacă am niște probleme, cu înotul nu sunt foarte bine”, a punctat Stoica.

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Când se va retrage Meme Stoica din fotbal? Crede că mai are „câțiva ani” până atunci

Totuși, înainte de a participa la astfel de competiții, Meme Stoica simte că are nevoia să se antreneze și să se pregătească pentru Triatlon. O va face în viitor, după se va retrage din fotbal. Contrat a ceea ce pot crede unii fani FCSB, acest moment s-ar putea să fie mai devreme decât s-ar crede.

„Mi-aș dori ca toți cei care aleg meseria pe care o aleg eu să fie la fel de dedicați ca mine. Eu la 26 de ani de când am început asta am făcut doar fotbal. Nu am făcut afaceri, deși puteam, nu am intrat în politică, deși am avut loc eligibil. Am făcut doar fotbal. Mi-am respectat meseria. E dream job, într-adevăr vreau să fac pasul spre online și televiziune, e clar că nu o să mai pot prea mulți ani. E totuși o presiune foarte mare. Nu am nicio idee (n.r. dacă va mai face 2-3 ani meseria). Acum în vară am avut ideea să termin, să ies din fotbal.

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Acum am motivație, mi-a revenit pentru că sunt chestii foarte ciudate. Adică îmi ceri demisia tu suporter, acum doi ani de zile când am făcut cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc ca volum. Am jucat 20 de meciuri oficiale în Cupele Europene. Eu m-am schimbat într-un an jumătate, nu îmi respect meseria?”, a punctat Stoica.