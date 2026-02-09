Vrea să fie asasin plătit! Decizia luată de fostul coleg al lui Adrian Ilie, care ne-a ruinat calificarea la un Campionat European

ADVERTISEMENT

Fostul atacant norvegian, John Carew, este acum o vedetă Netflix și speră să devină un „personaj negativ din filmele cu James Bond”. El țintește un rol pe marile ecrane alături de Tom Hardy, cel despre care se crede că va prelua rolul unor actori celebri.

John Carew vrea să joace rolul unui asasin plătit

Carew, în vârstă de 46 de ani, și-a dezvăluit dorința de a juca într-un film cu James Bond. El a urmat deja pașii lui Vinny Jones și Eric Cantona, lucrând alături de una dintre cele mai mari vedete de la Hollywood, între care și Angelina Jolie.

Acum Carew vrea să facă pasul către seria James Bond, iar rolul care îl atrage cel mai mult este cel de asasin. Într-un interviu acordat The Athletic, norvegianul și-a mărturisit visul, după ce a jucat deja în 11 seriale TV sau filme.

„Vreau să fiu un personaj negativ într-un film cu James Bond.Nu personajul negativ principal, ci un asasin plătit. Vreau să fiu mâna dreaptă a personajului negativ, ca un asasin tăcut care pierde lupta cu Bond la jumătatea filmului”, a spus norvegianul.

Norvegianul a primit un penalty inexistent contra României

Carew a fost unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști norvegieni ai anilor 2000. A jucat pentru echipe precum Rosenborg, Valencia ), AS Roma, Beşiktaş, Olympique Lyon, Aston Villa, Stoke City şi West Ham, iar în iulie 2012 a decis să-şi pună ghetele-n cui şi s-a reprofilat imediat.

John Carew a bifat şi 91 de prezenţe la echipa naţională a Norvegiei pentru care a evoluat în 91 de meciuri şi a înscris 24 de goluri. În preliminariile CE 2004, l-a păcălit pe arbitrul Lubos Michel la un meci Norvegia – România 1-1. Vârful a făcut henț în careul nostru, lângă Cristi Chivu, dar „centralul” slovac a dictat penalty. Și din cauza acelui punct, dar nu numai al lui, România a ratat calificarea la EURO.

. În 2014 a apărut în fimul de groază „Dead of Winter”, iar un an mai târziu în thriller-ul Hovdinger.

A început cursurile de actorie de când juca fotbal

„Am început cursurile de actorie în 2009. Un profesor venea la apartamentul meu din Londra și lucram la texte, dar și la modul de a intra în pielea unui personaj. Eram interesat de asta de ceva vreme, încă din timpul carierei mele de fotbalist.

Când eram mai tânăr, eram dedicat 100% fotbalului, iar asta a venit puțin mai târziu, fără să am vreo experiență în domeniu.Mă interesa mai ales să învăț teoria și partea tehnică a actoriei. Profesorul venea o dată, uneori de două ori pe săptămână, și am fost filmat de câteva ori citind cu emoție în fața camerei.

La vremea aceea nu le-am spus prea multe coechipierilor. Nu am făcut mare caz din asta. Nu sunt genul de persoană care vorbește tot timpul despre lucruri, decât dacă este necesar. Apoi, după ce m-am retras din fotbal, am avut mai mult timp.

Să joci într-un film poate însemna să fii pe platoul de filmare timp de multe luni, așa că, evident, nu te poți dedica acestui lucru ca fotbalist profesionist”, a dezvăluit John Carew.

A jucat alături de Angelina Jolie, Brad Pitt și Eva Mendes

După filmul de groază canadian Dead of Winter, au urmat două roluri în filme norvegiene, înainte de a juca în Home Ground între 2018 și 2019. Pentru thrillerul de spionaj Black Frost, Carew s-a descris ca fiind un amestec între Bond și Jason Bourne „cu puțin mai mult farmec”, având în vedere experiența acumulată în acest gen.

Apoi, Carew a jucat în Maleficent: Mistress of Evil, unde a întâlnit-o pe Jolie. De asemenea, a lucrat și cu Brad Pitt și Eva Mendes. Rolurile recente din seriale TV precum The Playlist și, mai recent, Home for Christmas i-au adus o popularitate în continuă creștere, care pare a șterge un episod neplăcut din viața sa.

Condamnat la 14 luni de închisoare pentru fraudă

El a fost condamnat la 14 luni de închisoare în 2022. John a pledat vinovat la acuzațiile de evaziune fiscală în Norvegia, pentru că nu a declarat venituri și active în valoare de peste 25 de milioane de lire sterline. între 2014 și 2019.

Carew a explicat că a urmat sfatul agentului său, care i-a spus că nu trebuie să plătească impozite în țara sa natală, deoarece locuia în străinătate. În timpul executării pedepsei, el a lucrat cu Federația Norvegiană de Fotbal, antrenând copii, și a purtat un dispozitiv de monitorizare la gleznă.