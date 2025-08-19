Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

“Vrea să îl distrugă cu orice preţ pe Blănuţă!” Adrian Mititelu, dezvăluiri incendiare despre atacantul lui FC U Craiova: “Va juca în Liga 3 şi va primi o lecţie de viaţă”

Adrian Mititelu a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este situația lui Vladislav Blănuță la FCU Craiova. Atacantul riscă să evolueze în Liga a 3-a în acest sezon.
Iulian Stoica
19.08.2025 | 14:16
Vrea sa il distruga cu orice pret pe Blanuta Adrian Mititelu dezvaluiri incendiare despre atacantul lui FC U Craiova Va juca in Liga 3 si va primi o lectie de viata
breaking news
Adrian Mititelu, toate detaliile despre situația lui Vladislav Blănuță. Sursă foto: Colaj Fanatik

În ciuda faptului că și-a câștigat locul în Liga a 2-a, FCU Craiova nu a primit licența și astfel că a fost „retrogradată” în Liga a 3-a. Întors din împrumutul de la U Cluj, Vladislav Blănuță nu și-a găsit încă o echipă, iar Adrian Mititelu a oferit toate detaliile vizavi de situația atacantului.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu, dezvăluiri incendiare despre Vladislav Blănuță: “Va juca în Liga 3 şi va primi o lecţie de viaţă”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mititelu a dezvăluit că Vladislav Blănuță a avut parte de mai multe oferte în această vară, însă clubul s-a lovit de refuzul agentului de a semna.

Concret, patronul de la FCU Craiova susține că agentul lui Vladislav Blănuță caută să obțină un comision foarte mare în cazul unui transfer, sumă care ar depăși ceea ce ar urma să intre în club. Atacantul nu a dus lipsă de oferte, însă în acest moment riscă să joace pentru olteni în Liga a 3-a.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Vă întrebam ce se întâmplă cu Blănuță) Adevărul este unul! S-a refuzat o ofertă din Europa Centrală și de Vest. Are un agent care vrea să îl distrugă cu orice preț. Ei încearcă să profite de vulnerabilitatea mea și a clubului vizavi de situația noastră sportivă și financiară.

Au crezut ei că sunt un tip care se lasă impresionat de salariul lui mare, dar nu e adevărat. Planul este să îl plătim la zi, va juca în Liga a 3-a în acest an, va primi o lecție de viață. Eu l-am ajutat foarte mult în carieră, am refuzat două oferte din Europa Centrală și de Vest, care ar fi putut să ajute clubul.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

„Blănuță o să joace în Liga a 3-a până își revine cu picioarele pe pământ! Agentul lui vrea să meargă în Rusia”

Agentul lui vrea o sumă foarte mare la transfer, iar agentul vrea să primească cât primește clubul sau mai mult chiar. Ne spune agentul că nu va semna niciodată jucătorul dacă nu va primi cât vrea.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Sunteți penibli". Laura Vicol a reacționat după ce a atras toate privirile la derby-ul Rapid - FCSB

În situația asta, noi am spus că nu o să mai plece și Blănuță va juca în Liga a 3-a în acest an, asta până își va reveni cu picioarele la pământ. Este un tip care este foarte ușor influențat de agent! El nu înțelege că riscă să-și distrugă cariera, a avut niște oportunități foarte bune pe care le-a ignorat.

A fost vorba de un împrumut cu o sumă importantă de transfer de la niște cluburi puternice, care puteau să se dezvolte foarte mult. El nu a vrut, a vrut să meargă în Rusia. El vrea în Rusia, doar că în Rusia nu se pot face transferuri, nu ne dau voie cei de la comunitatea europeană. Mi se pare corect, având în vedere crimele pe care le-au făcut rușii în lumea asta. Ei vor să meargă acolo unde să câștige ei foarte mult, iar clubul să câștige foarte puțin. 

ADVERTISEMENT

El nici nu realizează, el este ca și rămas în Liga a 3-a. Echipa asta are nevoie de un atacant puternic. Noi vrem să câștigăm sportiv Liga a 3-a și să avem o echipă cât mai bună. Avem 7-8 jucători de mare calitate, iar în doi ani de zile pot să fie foarte, foarte buni. Acesta e adevărul, Blănuță refuză, refuză, refuză! Nici nu mai poți să vorbești cu el, te trimite la un agent, iar agentul întreabă prima dată care este comisionul lui”, a declarat Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mititelu, dezvăluiri despre situația lui Vladislav Blănuță

Patronul din SuperLiga care a reuşit surpriza etapei, discurs incredibil: “A fost norocul...
Fanatik
Patronul din SuperLiga care a reuşit surpriza etapei, discurs incredibil: “A fost norocul prea mare! Portarul nostru a fost de Real Madrid”
“Ce să facem, să-i omorâm?” Gigi Mustaţă, reacţie dură după ce FCSB a...
Fanatik
“Ce să facem, să-i omorâm?” Gigi Mustaţă, reacţie dură după ce FCSB a pierdut în prelungiri victoria cu Rapid
Accidentare horror în CS Dinamo – Steaua! Diagnostic crunt pentru jucătorul care a...
Fanatik
Accidentare horror în CS Dinamo – Steaua! Diagnostic crunt pentru jucătorul care a fost dus la spital cu ambulanţa. Update exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce...
iamsport.ro
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce a găsit în acesta: 'Marele antreprenor!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!