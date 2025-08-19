“Vrea să îl distrugă cu orice preţ pe Blănuţă!” Adrian Mititelu, dezvăluiri incendiare despre atacantul lui FC U Craiova: “Va juca în Liga 3 şi va primi o lecţie de viaţă”

În ciuda faptului că și-a câștigat locul în Liga a 2-a, FCU Craiova nu a primit licența și astfel că a fost „retrogradată” în Liga a 3-a. Întors din împrumutul de la U Cluj, Vladislav Blănuță nu și-a găsit încă o echipă, iar Adrian Mititelu a oferit toate detaliile vizavi de situația atacantului.

Adrian Mititelu, dezvăluiri incendiare despre Vladislav Blănuță: “Va juca în Liga 3 şi va primi o lecţie de viaţă”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mititelu a dezvăluit că

Concret, patronul de la FCU Craiova susține că agentul lui Vladislav Blănuță caută să obțină un comision foarte mare în cazul unui transfer, sumă care ar depăși ceea ce ar urma să intre în club.

„(n.r. – Vă întrebam ce se întâmplă cu Blănuță) Adevărul este unul! S-a refuzat o ofertă din Europa Centrală și de Vest. Are un agent care vrea să îl distrugă cu orice preț. Ei încearcă să profite de vulnerabilitatea mea și a clubului vizavi de situația noastră sportivă și financiară.

Au crezut ei că sunt un tip care se lasă impresionat de salariul lui mare, dar nu e adevărat. Planul este să îl plătim la zi, va juca în Liga a 3-a în acest an, va primi o lecție de viață. Eu l-am ajutat foarte mult în carieră, am refuzat două oferte din Europa Centrală și de Vest, care ar fi putut să ajute clubul.

„Blănuță o să joace în Liga a 3-a până își revine cu picioarele pe pământ! Agentul lui vrea să meargă în Rusia”

Agentul lui vrea o sumă foarte mare la transfer, iar agentul vrea să primească cât primește clubul sau mai mult chiar. Ne spune agentul că nu va semna niciodată jucătorul dacă nu va primi cât vrea.

În situația asta, noi am spus că nu o să mai plece și Blănuță va juca în Liga a 3-a în acest an, asta până își va reveni cu picioarele la pământ. Este un tip care este foarte ușor influențat de agent! El nu înțelege că riscă să-și distrugă cariera, a avut niște oportunități foarte bune pe care le-a ignorat.

A fost vorba de un împrumut cu o sumă importantă de transfer de la niște cluburi puternice, care puteau să se dezvolte foarte mult. El nu a vrut, a vrut să meargă în Rusia. El vrea în Rusia, doar că în Rusia nu se pot face transferuri, nu ne dau voie cei de la comunitatea europeană. Mi se pare corect, având în vedere crimele pe care le-au făcut rușii în lumea asta. Ei vor să meargă acolo unde să câștige ei foarte mult, iar clubul să câștige foarte puțin.

El nici nu realizează, el este ca și rămas în Liga a 3-a. Echipa asta are nevoie de un atacant puternic. Noi vrem să câștigăm sportiv Liga a 3-a și să avem o echipă cât mai bună. Avem 7-8 jucători de mare calitate, iar în doi ani de zile pot să fie foarte, foarte buni. Acesta e adevărul, Blănuță refuză, refuză, refuză! Nici nu mai poți să vorbești cu el, te trimite la un agent, iar agentul întreabă prima dată care este comisionul lui”, a declarat Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA.