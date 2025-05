Vrea să o ajute pe CFR Cluj în lupta la titlu după înfrângerea din Gruia: „Mergem să câștigăm cu FCSB”

Gabriel Simion a recunoscut, la finalul , că el și coechipierii săi nu s-au prezentat bine la derby-ul din „inima Ardealului”, corespunzător etapei a 7-a din play-off-ul Superligii.

Gabriel Simion, mesaj după CFR Cluj – „U” Cluj 1-0

Mijlocașul defensiv, utilizat cu CFR de Ioan Ovidiu Sabău pe postul de fundaș dreapta, a apreciat că elevii lui Dan Petrescu au întrecut „șepcile roșii” din punctul de vedere al determinării, motiv pentru care și-a exprimat regretul în fața propriilor suporteri.

În ciuda dezamăgirii rezultate din eșecul cu CFR Cluj, Gabriel Simion s-a arătat încrezător că „U” Cluj o poate învinge pe FCSB, echipa la care s-a format, în etapa următoare. Partida se va disputa pe Cluj Arena duminică, 11 mai, de la 20:30.

”Suntem dezamăgiți, pentru că nu am arătat bine. În prima repriză nu am avut atitudine. Am fost moi. În a doua repriză am reușit să dominăm jocul. Am avut ocazia la Blănuță, dar nu au reușit să înscriem.

Probabil au fost mai determinați decât noi. Suntem afectați, nu avem ce să facem. Mergem să câștigăm următorul meci de acasă cu FCSB. Am arătat rău în prima repriză. Ne pare rău față de suporteri.

Simion: „Încercăm să câștigăm cu FCSB săptămâna viitoare”

Sunt încrezător. Băieții sunt încrezători. Am arătat că știm să jucăm fotbal în play-off. Strângem rândurile și încercăm să câștigăm cu FCSB săptămâna viitoare”, a declarat Gabriel Simion, la finalul confruntării.

Unicul gol al întâlnirii dintre cele două grupări concitadine a fost marcat de către CFR Cluj a urcat pe locul doi, cu 38 de puncte, iar „U” Cluj a rămas cu trei „lungimi” în spatele rivalei pe poziția a patra.