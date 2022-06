Vrea să plece de la Dinamo, dar este blocat de conducere: “Oricum nu vă mai interesează nici pe voi!” Cum a fost umilit de Uhrin: “Doamne, câte s-au întâmplat!”. Exclusiv

Dinamo a retrogradat pentru prima dată în istorie în liga secundă. “Câinii” au pierdut barajul cu U Cluj şi urmează o remaniere masivă a lotului, în condiţiile în care clubul nu va putea suporta salariile de nivel de primă ligă.

Vrea să plece de la Dinamo, dar este blocat de conducere: “Eu eram 100% pentru Dinamo, dacă eram dorit în echipă”

Ricardo Grigore este unul dintre cei mai longevivi fotbalişti de la Dinamo. În vârstă de 23 de ani, fundaşul central nu a mai evoluat de pe 1 aprilie, când a fost folosit un minut în meciul câştigat de “câini” în faţa Chindiei Târgovişte.

Fotbalistul i-a anunţat încă de pe atunci pe cei din conducere că vrea să fie lăsat să plece gratis în vară, FANATIK, mai ales că nu a intrat în vederile antrenorului şi nimeni nu era interesat de soarta lui:

“Eu eram 100% pentru Dinamo, dacă eram dorit în echipă, dacă mă lăsau să joc dădeam 100%. Poate reuşeam să facem mai mult şi poate că exista o echipă care să dea banii pe mine. Nu au înţeles lucrul ăsta cei din conducere.

După ce m-am accidentat, am revenit la antrenament şi aveam în plan să prind şi să joc până la final, să joc bine şi poate să ia şi nişte bani pe mine. În momentul în care am văzut că nu se mai bazează pe mine de niciun fel, nici măcar la antrenamente, le-am spus că vreau să plec.

“Să specificăm, nici măcar la antrenamente nu se mai bazau pe mine. Eu nu vreau să plec pentru că Dinamo a retrogradat!”

Să specificăm, nici măcar la antrenamente nu se mai bazau pe mine. Nu m-am dus la antrenor, nu m-am dus să fac scandal, nu am făcut nimic. Veneam la antrenament, îmi făceam antrenamentul zilnic şi plecam acasă, încercam să fiu liniştit.

Aşteptam să se încheie sezonul. Eu nu vreau să plec pentru că Dinamo a retrogradat, vă rog să înţelegeţi. Eu voiam să plec de când Dinamo era bine şi lucrurile erau ok. Asta pot să confirme şi cei din conducerea clubului”, a spus Grigore pentru FANATIK.

“Păi tu când vrei să iei bani pe un lucru nu îl faci, mă, cel mai frumos, nu îl dai cu parfum, nu îl îngrijeşti?”

Ricardo Grigore este deranjat de faptul că cei din conducere nu vor să îl lase să plece şi vor bani în schimbul său, în condiţiile în care la echipă nu a existat nicio strategie prin care să vândă jucători şi el a fost lăsat de izbelişte:

“În acest moment nu ştiu ce se va întâmpla. Nu m-a sunat nimeni din conducere, nu am discutat nimic. Domnul Mihali a spus că se poate face echipă cu mine. Dânsul avea lotul pe foaie, se uita peste jucătorii care au contract şi nu cred că ştie dânsul că eu aveam demult intenţia de a pleca.

Dacă ei voiau bani pe mine… păi tu când vrei să iei bani pe un lucru nu îl faci, mă, cel mai frumos, nu îl dai cu parfum, nu îl îngrijeşti? Metaforic vorbind… Dacă nu îl vrei, dă-i drumul să plece. Ei nu au avut niciun plan să facă business. Nu a existat strategia să vândă un jucător în ultimii ani”.

Cum l-a umilit Uhrin: “Eu eram lăsat în spatele porţii cu alţi 4-5. Doamne, Doamne, câte s-au întâmplat lunile astea!”

Dusan Uhrin a fost chemat în luna martie să salveze încă o dată Dinamo. De la venirea cehului, Ricardo Grigore nu a mai avut nicio şansă de a evolua. Fotbalistul a explicat pentru FANATIK că şi la antrenamente era trimis în spatele porţii de ceh:

“Eu mă antrenam cu echipa şi când venea fotbalul eu nu mai prindeam. Eram 27-28 de jucători şi eu eram lăsat în spatele porţii cu alţi 4-5. Doamne, Doamne, câte s-au întâmplat lunile astea. Nu vreau să vorbesc, eu sunt prea diplomat şi nu o să câştigi un război pe terenul altora. Eu vorbesc o dată la an, alţii vorbesc zilnic.

Din luna martie eu nu am mai prins antrenamentele. Nu vreau să vorbesc despre domnul Uhrin. Este treaba lui. Eu am înţeles mesajul antrenorului, am înţeles reacţia din partea conducerii, pentru că ei ştiau ce se întâmplă la echipă şi nu au luat măsuri.

“Am văzut că nu vă mai interesează nici pe voi, lăsaţi-mă să plec! Vreau să plec undeva unde să fiu liniştit”

Nu au spus niciun lucru: «Bă, că de ce îl ţii pe ăla în spatele porţii?» sau «E jucătorul nostru important!». Am încercat să vorbesc cu ei: «Am văzut că nu vă mai interesează nici pe voi, lăsaţi-mă să plec! Vreau să plec undeva unde să fiu liniştit, unde să pot să mai joc şi eu fotbal şi să îmi câştig traiul».

Nu au înţeles, mi-au spus că sunt jucător valoros. Nu pot să ia niciun ban pentru că n-am jucat de atâta timp, echipa a retrogradat, sunt multe. Lumea care vrea să dea bani se uită la multe lucruri”, a spus Ricardo Grigore pentru FANATIK.

În 2019, Ricci Grigore a fost dorit de AS Roma!

În 2019, când antrenor la Dinamo era tot Dusan Uhrin, Ricardo Grigore a intrat pe “radarul” celor de la AS Roma. Însă, în momentul în care un scouter al italienilor a venit la meci, Grigore a fost lăsat în afara lotului, decizie care l-a enervat pe patronul de atunci, Ionuţ Negoiţă.

Fundaşul în vârstă de 23 de ani mai are contract încă doi ani cu Dinamo şi oficialii echipei i-au comunicat că nu îi vor da drumul să plece decât în cazul în care vor primi o sumă de transfer, ca şi în cazul lui .