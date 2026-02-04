Vrea să plece de la FCSB! Ce variantă are jucătorul plătit cu 15.000 de euro lunar de Gigi Becali

ADVERTISEMENT

Odată cu titularizarea lui Matei Popa în poarta lui FCSB, Lukas Zima a ajuns a treia opțiune de portar pentru campioana României, iar acest lucru îi alimentează dorința de a părăsi echipa. Cehul ar avea o variantă chiar în campionatul intern.

Lukas Zima vrea să plece de la FCSB! La ce echipă din SuperLiga ar putea ajunge portarul ceh

La începutul anului 2025, Gigi Becali a plătit Petrolului o sumă de 250.000 de euro pentru transferul lui Lukas Zima, care a fost adus ca rezerva lui Ștefan Târnovanu, dar și ca o posibilă soluție în cazul în care portarul titular de drept al campioanei ar fi fost vândut în străinătate.

ADVERTISEMENT

Cum Târnovanu a rămas în România și, pentru un moment, a pierdut poarta lui FCSB, care va fi apărată pentru o perioadă de Matei Popa, mai ales că în acest moment Gigi Becali are pe listă patru portari: Târnovanu, Zima, Popa și Udrea.

Cehul, care are un salariu de 15.000 de euro la FCSB, nu-și mai dorește să rămână la echipă și vrea să plece, conform Una dintre echipele gata să-l primească este chiar fosta sa formație, Petrolul Ploiești, care însă nu-și permite să-i plătească întregul salariu.

ADVERTISEMENT

O variantă pentru Lukas Zima ar fi să meargă la Petrolul, însă doar în contextul în care FCSB este de acord să-l cedeze sub formă de împrumut pe veteranul dintre buturi, întrucât el ar putea reveni în vară cu meciuri în picioare.

ADVERTISEMENT

La ce alte echipe a mai apărat Lukas Zima în trecut

Lukas Zima a fost crescut de italienii de la Genoa, însă protarul ceh nu a reușit să debuteze pentru „grifoni” și a jucat doar la echipa de Primavera. Până la o vârstă destul de 28 de ani, el a apărat doar în Italia la diverse echipe precum Reggiana, Mantova, Unione Venezia și AS Livorno.

În sezonul 2021/2022, el a plecat în Olanda, la VVV-Venlo, care evolua în liga a doua. După această experiență, Zima a ajuns la Petrolul ca jucător liber de contract și având o cotă de piață de 300.000 de euro. În doar un sezon, cota sa a explodat la 1 milion de euro în momentul transferului său la FCSB. La nivel de națională, Zima a primit convocări doar până la nivelul U21.

ADVERTISEMENT

8 meciuri a fost folosit Lukas Zima în acest sezon

15.000 de euro este salariul pe care FCSB i-l plătește lunar lui Lukas Zima

Cum s-a descurcat Matei Popa la debutuul său la FCSB

Matei Popa a debutat cu multe emoții în partida cu Csikszereda, iar ghinionul său a fost să apere primul meci pe un teren acoperit de zăpadă. Deși condițiile nu au fost prietenoase, el s-a descurcat destul de bine în poarta lui FCSB și chiar a scos câteva șuturi importante.

Explicația sa este că adversarii nu vor mai ajunge la poartă dacă toți jucătorii de câmp experimentați se vor afla pe teren și nu vor mai fi „încurcați” de fotbaliști U21.