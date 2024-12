“Vreau cel puţin două dezbateri între cei trei titani care candidează la preşedinţie”. Cum vede Dumitru Dragomir noua luptă pentru Cotroceni

a declarat la ”Profețiile lui Mitică”, emisiune marca FANATIK, moderată de Horia Ivanovici, că vrea să vadă cel puțin două dezbateri între Nicușor Dan, Crin Antonescu și Călin Georgescu.

Fostul șef al LPF a subliniat că cei trei candidați la noile alegeri prezidențiale sunt titani și că nu ar accepta un președinte care nu participă la dezbateri și nu le arată oamenilor ce știe.

”Vreau să văd o confruntare între cei trei titani, că sunt toți trei titani. Și Nicușor are, că are voturi destule. A avut atâtea voturi la alegerile locale, îți dai seama că e tare. Lumea e ciudată! De Georgescu credea cineva că primește atâtea voturi?

Eu nu aș accepta un președinte care nu participă la dezbateri. Domnule, vreau să vadă poporul ce știe Dragomir, ce știe Horia, ce știe ăsta”, a declarat Dumitru Dragomir la ”Profețiile lui Mitică”.

va participa la dezbateri, ”fac un pariu pe ce vrei tu, se bate cu ei. Vreau să văd o confruntare între el, Georgescu și Crin”.

Întrebat dacă și Călin Georgescu este un titan, el a răspuns: ”Da, bă! Când vorbește…Numai că se prea repetă, spune aceleași lucruri de nu știu câte ori și lumea…”

”Vreau cel puţin două dezbateri între cei trei titani care candidează la preşedinţie într-o sală, la Sala Palatului, cu 3.500 de oameni.

Fii atent aici, să vină oameni simplii, oameni de toate categoriile și nu ziariștii să pună întrebări, nu! Poporul, oamenii din popor să îi pună întrebări și lui Nicușor, și lui Georgescu, și lui Crin. Și atunci poporul să tragă o concluzie care e mai bun din ăștia trei”, a mai spus fostul lider al LPF.

”Cel ce nu se duce la confruntare nu ia zece voturi”

Mitică Dragomir este de părere că ”Nicușor are adepții lui, Georgescu are TIKTOK-iștii lui, Crin are alianțele toate, deci fiecare are bucata lui de putere și toți trei sunt oameni cu carte. De data asta toți sunt oameni cu carte”.

Cât despre preferatul său din noua cursă pentru Cotroceni, ”Oracolul” a menționat că ”mai lasă-mă o lună și vreau confruntarea. Cel ce nu se duce la confruntare nu ia zece voturi, fii atent ce îți spun”.

