„Vreau să aud imnul României în Formula 1”. Puștiul care visează să scrie istorie în Marele Circ. Exclusiv

La 17 ani, Victor Ionescu are un obiectiv pe care niciun pilot român nu l-a putut transforma, până acum, în realitate: vrea să fie primul român din Formula 1 și să audă imnul țării noastre pe podium, la finalul unei curse din Marele Circ. A condus deja monoposturi extrem de puternice și trage tare pentru a ajunge unul dintre cei mai buni din lume.

Pilotul român care visează să ajungă în Formula 1. Are 17 ani și obiective mărețe

Într-o țară în care motorsportul este încă un sport de nișă, Victor Ionescu visează să ajungă în top. El se pregătește deja pentru sezonul competițional 2026, care ar urma să înceapă în primăvară, aproximativ în aceeași perioadă în care debutează și sezonul de Formula 1.

Victor a vorbit cu FANATIK despre planurile sale pentru sezonul care va începe în câteva luni. Încă nu știe dacă va lua parte în sau Formula 4, întrucât încearcă în continuare să strângă fondurile necesare. Costurile sunt unele uriașe. Este cunoscut deja faptul că, pentru a putea face performanță, ai nevoie de sponsori puternici.

Victor Ionescu este din București și, până la 13 ani, viața lui nu avea nicio legătură cu mașinile de curse. Făcea dans sportiv, un domeniu aflat la polul opus față de motorsport. Totul s-a schimbat într-o zi, când tatăl lui a decis să-l ducă la un curs de pilotaj, mai mult din curiozitate. Nu se uita la Formula 1, nu știa ce presupune meseria de pilot.

„Până la 13 ani am făcut dans sportiv. Dintr-o dată, tata a vrut să mergem la un curs de pilotaj, să gust un pic cum miroase benzina, cum miros cauciucurile. Și când am urcat în mașina de curse, am știut că asta vreau să fac. Prima mașină pe care am condus-o a fost un Citroën C2, destul de slab pregătit, dar cu care am învățat bazele. Am învățat și cum să pierzi, și cum să câștigi. Odată ce înveți să pierzi, ai un alt mindset”, ne-a povestit pilotul.

Victor Ionescu, rezultate fabuloase la Imola și Monza. Conduce un monopost de Formula 3

În 2025, Victor a concurat în , la volanul unei mașini Wolf, un monopost aflat undeva între Formula 4 și Formula 3, ca nivel de performanță.

Rezultatele au fost cel puțin impreionante: locul 2 și locul 3 la Imola, un podium la Misano și cel mai rapid timp pe Monza în teste și într-o sesiune de antrenamente. La acestea se adaugă două titluri de campion național la Endurance, în România.

„După anul meu de debut, am făcut direct un an competițional cu Radical SR1, un prototip de început. Nu e cea mai rapidă mașină, nu are aproape deloc aerodinamică, mergi pe cauciucuri de raliu chiar dacă ești pe circuit, dar e foarte distractivă. Cu ea m-am bătut bară la bară cu doi piloți din România care făcuseră karting. Eu nu făcusem karting. Asta arată că kartingul e opțional, nu e neapărat obligatoriu ca să fii rapid în motorsport.

Eu am fost anul ăsta în Italia și am concurat cu piloți care aveau sute de curse de kart în spate, de exemplu Simone Bianco și Giacomo Maman, campioni ai Italiei la kart în mai multe clase. Și, din nou, am fost mai rapid decât ei și, de câteva ori, i-am bătut. Am concurat în Campionatul Italiei de Prototipuri anul trecut, cu o mașină Wolf. Wolf e o mașină între Formula 4 și Formula 3, pentru că are mai multă aerodinamică decât Formula 4, dar mai puțin top speed decât Formula 3. E undeva între. Am avut rezultate foarte bune: locul 2 la Imola, apoi locul 3 tot la Imola, un loc 3 la Misano, cel mai rapid pe Monza în teste și în Free Practice 2. Și am două titluri de campion național la Endurance în România”, a mai spus pilotul.

Cât de costisitor este motorsportul? Victor Ionescu vrea să strângă un milion de euro pentru a-și îndeplini visul

Pentru 2026, planul este unul destul de clar. Victor își dorește să continue în Europa, însă recunoaște că problema rămâne bugetul, unul uriaș pentru standardele României. Pilotul caută sponsorizări de la companii importante. Și-a deschis un cont de TikTok, unde postează zilnic și le prezintă fanilor săi cum arată viața pe circuit.

„Îmi propun să strâng cam un milion de euro prin sponsorizări. Nu cred că e imposibil. Azi, ca să ajungi în Formula 3, Formula 2 și, mai ales, Formula 1, ai nevoie, în primul rând, de bani. Talentul e foarte important, dar banii sunt pe primul loc. Nu există scurtături. Când ajungi la cursă și vezi că nu ești apt fizic, atunci înțelegi că trebuie să faci lucrurile ca la carte. Mi se pare un avantaj că pot fi primul pilot român care face chestia asta. Eu nu aștept oportunitățile, mi le creez”, explică Victor.

Cine sunt idolii pilotului român care are de gând să ajungă în Formula 1?

Pilotul român a avut ocazia să concureze pe circuitul de la Imola, unul dintre cele mai cunoscute din lume, și chiar a urcat pe podium. Victor Ionescu a vizitat și statuia regretatului Ayrton Senna și a declarat că emoțiile au fost copleșitoare, însă a reușit să le controleze.

„(N.r. Cât de mult ți-a plăcut să concurezi la Imola?) Exagerat de tare. Când am ajuns acolo și am făcut prima mea sesiune, ziceam: «Mamă, nu-mi place deloc circuitul ăsta», pentru că e special. Fiecare viraj trebuie abordat cu frânare extrem de târzie. Ai multe zone de frânare la vale, multe la deal. E un circuit într-un parc, efectiv.

Când am fost la statuia lui Ayrton Senna, m-a emoționat foarte tare. Simțeai o presiune în aer acolo. Senna, clar, este cel mai mare pilot din istoria motorsportului. Nu doar că a fost un pilot special, dar a fost și un om foarte bun, sufletist, care a făcut multe pentru țara lui, pentru Brazilia. Eu mă uit la Senna de jos în sus. E un model pentru mine”, a mai spus Victor, cu emoție.

Din generația actuală, Victor are un favorit clar: Max Verstappen. „Mi se pare cam singurul pilot care chiar e pilot de curse, în sensul pur. Are o pasiune uriașă pentru mașini și curse. În loc să plece în vacanță, când nu e în Formula 1, se duce să facă curse cu Ferrari GT3. Plus simulatorul, cred că aproape în fiecare noapte. Și anul trecut a reușit ceva aproape imposibil într-o mașină care nu era cea mai bună. E o adevărată mașinărie de pilot”.

Marele vis al lui Victor Ionescu este să ajungă în Formula 1! Ce planuri are pentru anul 2026

Pilotul vede anul 2026 drept unul decisiv. Victor Ionescu este realist, dar extrem de ambițios. El speră să își atingă obiectivul și să strângă suficienți bani pentru a ajunge în Formula 3. A precizat că va anunța cât de curând în ce competiție va concura.

„În 2026, planul ar fi ceva în Europa, ceva Formula. Încă strângem bugetul pentru sezon, deci nu e nimic oficial încă. Pentru anii următori îmi doresc Formula 3, apoi Formula 2 și, la final, Formula 1. Trăim într-o generație în care social media e extrem de importantă. Brandul personal oferă un return on investment companiilor. Azi, sponsorii îți dau bani dacă primesc ceva înapoi, prin social media”, a mai precizat pilotul român.

Conduce cu sute de km/h pe circuit, dar a avut emoții la examenul auto!

Deși concurează deja pe circuite pe care se scrie istoria motorsportului, Victor Ionescu este încă minor. Are 17 ani și urmează să împlinească 18 ani pe 18 septembrie, o vârstă la care, pentru mulți, grija principală este să ia permisul auto, nu să ajungă pe podiumuri.

„Am permis de B1, de la 16 ani. Abia aștept permisul de 18 ani. La permisul de 16 ani n-am avut emoții. Doar că n-am învățat la sală și am picat-o prima dată. După am învățat și am luat. (N.r. Părinților nu le e frică înainte de curse?) La început, mama avea o reținere, o frică. Tata, în schimb, nu. Sportul e foarte sigur acum. Mașinile de Formula au halo, cele de debut aveau roll cage, ești prins bine în centuri”, a mai spus Victor Ionescu.