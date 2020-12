George Simion anunță că donează salariul de parlamentar. Vrea să trăiască din scris

Copreședintele Alianței pentru Unirea Românilor, deputatul George Simion, a anunțat că va dona 90% din salariul pe care-l va primi de la Parlament pe durata întregului său mandat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În mesajul video postat pe pagina sa de Facebook, Simion susține că în următorii patru ani va trăi din ce câștigă de pe urma cărților pe care le-a scris sau urmează să le scrie.

Beneficiarii donațiilor pe care le va face lunar din salariul de parlamentar vor fi anunțați public pe site-ul său.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

George Simion vrea să mai scrie o carte

„N-am uitat cine sunt, n-am uitat ce avem de făcut şi de aceea vă anunţ că voi dona 90% din salariul meu către o cauză civică, către cazuri speciale, lună de lună. Timp de patru ani voi face acest lucru public, lună de lună, pe site-ul meu georgesimion.ro. Mi-au spus că nu putem face multe lucruri din Parlament, că nu avem forța necesară. Eu cred mult în puterea exemplului”, a spus George Simion adresându-se susținătorilor săi.

Pentru a preîntâmpina întrebările legate de modul în care-și va asigura traiul în următorii patru ani, Simion susține că va trăi de pe urma cărților pe care le-a scris, urmând să se apuce de încă una de la anul.

ADVERTISEMENT

„Cârcotaşii vor începe cu fel de fel de chestiuni, cum încep ei de obicei. Cum şi din cei voi trăi, anul viitor voi mai scrie o carte, mai am şi celelalte cărţi, mai am exemplare din ele. Vreau să mă bazez pe voi când ne implicăm într-un caz în sensul că voi face un apel și la voi să susțineți cazul respectiv și cauza respectivă. Aveți încredere în voi, am făcut multe împreună când eram pe stradă, când nu aveam decât puterea cuvântului nostru”, a afirmat copreședintele AUR.

George Simion, în vârstă de 34 de ani, este fondatorul partidului AUR – Alianța pentru Unirea Românilor. Acesta este activist unionist născut la Focșani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este fondator al Platformei Unioniste Acțiunea 2012 și al Alianței pentru Centenar. A scris și o carte intitulată „Blocați în labirint‟, o radiografie a parcursului Republicii Moldova, de la apariția sa ca stat și până în ziua de astăzi.

A absolvit Colegiul Național „Gheorghe Lazăr‟ din București în 2005. A urmat până în 2008 cursurile de licență ale Facultății de Administrație și Afaceri a Universității din București. Studiile le-a continuat cu un masterat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în perioada 2008-2010, cu specializarea „Crimele comunismului‟.

ADVERTISEMENT