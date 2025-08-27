Vreau să fiu milionară! Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, aproape de o bornă extraordinară după primele opt luni din 2025

Pentru aceste performanțe ele vor încasa un premiu consistent, deoarece organizatorii oferă anul acesta cele mai mari recompense din istorie.

US Open oferă cele mai mari premii din istorie

Sorana a trecut clar de argentinianca Solana Sierra (75 WTA), scor 7-5, 6-0. Ea va juca în runda secundă cu cehoaica Karolina Muchova, care a trecut de veterana Venus Williams, revenită pe teren la 45 de ani.

Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 154.000 de dolari. Sorana are un bilanț fabulos în luna august, înregistrând 10 victorii din 11 meciuri. Grație acestora, Cârstea a urcat de pe locul 112 mondial până pe poziția 63 în clasamentul live.

. Ea are până acum 923.328 de dolari adjudecați în acest sezon. Românca a depășit zece milioane de dolari câștigați din tenis.

Sorana Cîrstea a trecut de zece milioane de dolari

Până în prezent, Sorana are câștiguri cifrate la 10.645.158 dolari, fiind a doua jucătoare din România în topul câștigurilor. Lider rămâne Simona Halep, cu 40.236.000 dolari, care însă nu mai este pe locul trei în ierarhia mondială all-time. Pe podium a urcat, în locul ei, poloneza Iga Swiatek.

Halep și Cîrstea sunt singurele jucătoare din România, care au reușit, în carieră, să câștige mai mult de zece milioane de dolari.

Și Jaqueline Cristian, care a trecut entuziasmant de americanca Danielle Collins, scor 6-2, 6-0, are deja în buzunar 154.000 de dolari. Și o șansă mare de a câștiga cel puțin 237.000 dolari, deoarece în turul II joacă împotriva americancei Ashley Krueger (locul 38 WTA).

Jaqueline a urcat și ea în ierarhia live WTA, ajungând pe poziția 45. La fel ca Sorana, și Cristian se apropie de un milion de dolari câștigați din tenis anul acesta. A ajuns la 923.227 și o eventuală victorie cu Krueger o va propulsa peste această bornă.

Sumele pot crește din competiția de dublu

Cristian (26 ani) nu are câștigurile Simonei Halep sau ale Soranei Cîrstea, dar a acumulat și ea o sumă frumușică din tenis. Până la US Open avea în conturi 2.526.495 dolari și în curând o va depăși pe Irina Spârlea în topul jucătoarelor din România.

Atât Sorana, cât și Jaqueline își pot spori câștigurile în competiția de dublu. Cîrstea va juca în pereche cu Ana Kalinskaya, alături de care a câștigat Openul Madridului. Cristian va face dublu alături de italianca Angelica Moratelli.

Alte două romance sunt pe tabloul de dublu. Veterana Monica Niculescu va evolua cu Anastasia Sevastova. Gabriela Ruse, eliminate în primul tur la simplu, va juca alături de ucraineanca Marta Kostyuk. Toate jucătoarele prezente în turul I la dublu au asigurat un câștig de 15.000 de dolari.