Sport

Vreau să fiu milionară! Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, aproape de o bornă extraordinară după primele opt luni din 2025

Victoriile de la US Open, unde au trecut în turul al doilea, le apropie pe fetele noastre de un milion de dolari câștigați doar în acest sezon WTA
Catalin Oprea
27.08.2025 | 06:50
Vreau sa fiu milionara Sorana Cirstea si Jaqueline Cristian aproape de o borna extraordinara dupa primele opt luni din 2025
ANALIZĂ FANATIK
Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea sunt in turul II la US Open FOTO X

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian s-au calificat în turul al II-lea la US Open. Pentru aceste performanțe ele vor încasa un premiu consistent, deoarece organizatorii oferă anul acesta cele mai mari recompense din istorie.

ADVERTISEMENT

US Open oferă cele mai mari premii din istorie

Sorana a trecut clar de argentinianca Solana Sierra (75 WTA), scor 7-5, 6-0. Ea va juca în runda secundă cu cehoaica Karolina Muchova, care a trecut de veterana Venus Williams, revenită pe teren la 45 de ani.

Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 154.000 de dolari. Sorana are un bilanț fabulos în luna august, înregistrând 10 victorii din 11 meciuri. Grație acestora, Cârstea a urcat de pe locul 112 mondial până pe poziția 63 în clasamentul live.

ADVERTISEMENT

Cu banii de la US Open, Sorana se apropie de un milion de euro strânși doar în 2025. Ea are până acum 923.328 de dolari adjudecați în acest sezon. Românca a depășit zece milioane de dolari câștigați din tenis.

Sorana Cîrstea a trecut de zece milioane de dolari

Până în prezent, Sorana are câștiguri cifrate la 10.645.158 dolari, fiind a doua jucătoare din România în topul câștigurilor. Lider rămâne Simona Halep, cu 40.236.000 dolari, care însă nu mai este pe locul trei în ierarhia mondială all-time. Pe podium a urcat, în locul ei, poloneza Iga Swiatek.

ADVERTISEMENT
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia...
Digi24.ro
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina

Halep și Cîrstea sunt singurele jucătoare din România, care au reușit, în carieră, să câștige mai mult de zece milioane de dolari.

ADVERTISEMENT
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru...
Digisport.ro
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte

Și Jaqueline Cristian, care a trecut entuziasmant de americanca Danielle Collins, scor 6-2, 6-0, are deja în buzunar 154.000 de dolari. Și o șansă mare de a câștiga cel puțin 237.000 dolari, deoarece în turul II joacă împotriva americancei Ashley Krueger (locul 38 WTA).

Jaqueline a urcat și ea în ierarhia live WTA, ajungând pe poziția 45. La fel ca Sorana, și Cristian se apropie de un milion de dolari câștigați din tenis anul acesta. A ajuns la 923.227 și o eventuală victorie cu Krueger o va propulsa peste această bornă.

ADVERTISEMENT

Sumele pot crește din competiția de dublu

Cristian (26 ani) nu are câștigurile Simonei Halep sau ale Soranei Cîrstea, dar a acumulat și ea o sumă frumușică din tenis. Până la US Open avea în conturi 2.526.495 dolari și în curând o va depăși pe Irina Spârlea în topul jucătoarelor din România.

Atât Sorana, cât și Jaqueline își pot spori câștigurile în competiția de dublu. Cîrstea va juca în pereche cu Ana Kalinskaya, alături de care a câștigat Openul Madridului. Cristian va face dublu alături de italianca Angelica Moratelli.

Alte două romance sunt pe tabloul de dublu. Veterana Monica Niculescu va evolua cu Anastasia Sevastova. Gabriela Ruse, eliminate în primul tur la simplu, va juca alături de ucraineanca Marta Kostyuk. Toate jucătoarele prezente în turul I la dublu au asigurat un câștig de 15.000 de dolari.

 

 

16 ani de la “Minunea de la Liberec”! Dezvăluirile eroului lui Dinamo: “Am...
Fanatik
16 ani de la “Minunea de la Liberec”! Dezvăluirile eroului lui Dinamo: “Am fost convinşi că putem întoarce! Prima a ajuns la 80.000 de dolari, dar n-am văzut niciun ban”
Arbitrul delegat de UEFA la FCSB – Aberdeen l-a enervat teribil pe Jose...
Fanatik
Arbitrul delegat de UEFA la FCSB – Aberdeen l-a enervat teribil pe Jose Mourinho
Live video play-off-ul de calificare din UEFA Champions League. Pafos, echipa lui Vlad...
Fanatik
Live video play-off-ul de calificare din UEFA Champions League. Pafos, echipa lui Vlad Dragomir, a obținut calificarea în grupă! „Dubla” cu Steaua Roșie Belgrad, decisă de o reușită incredibilă. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Extaz total la FCSB după o calificare istorică: ”Doi jucători împing un cărucior...
iamsport.ro
Extaz total la FCSB după o calificare istorică: ”Doi jucători împing un cărucior de rufe: unul este în pielea goală, iar celălalt urlă”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!