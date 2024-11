FCSB , însă i-a pierdut pe , fundașul accidentându-se chiar la încălzire. Având în vedere că programul campioanei va fi unul încărcat, aducerea de jucători noi ar fi un plus pentru echipă.

„Vreau să iau doi jucători!”. Ce fotbaliști vrea Gigi Becali din Superliga: „Să-i verifice ei. Eu nu mai iau străini!”

. Tănase s-a accidentat în meciul cu danezii de la Midtjylland, iar Popescu și Chiricheș au fost scoși din joc la duelul cu Universitatea Cluj.

Campioana României este angrenată în lupta pentru titlu, în cea pentru calificarea în optimile UEFA Europa League, dar și în Cupa României, iar lotul este o componentă decisivă în obținerea de rezultate importante.

Cu acest lucru este de acord și finanțatorul Gigi Becali, care a transmis în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că ia în calcul aducerea a doi jucători în pauza de iarnă, ambii din SuperLiga României.

„Am zis că vreau să iau doi jucători. Nu am găsit încă. Un mijlocaș central și un atacant. Ne trebuie neapărat. Nu i-am găsit încă, o să vedem atunci. Mă voi consulta și cu ei. Eu am vorbit așa declarativ, dar nu m-am consultat și cu staff-ul. O să vorbesc cu Pintilii să văd ce zice.

Eu nu vreau să mai iau jucători din străinătate. Dacă iau străini, să îl verifice ei. La UTA, Petrolul, astea, să îi verifice ei. Nu mai iau străini, ca dovadă, la un moment dat am avut un singur străin, pe Radunovic. Iau și străini, dar să fie din Liga 1, să îl văd eu. Nu iau de la Rapid jucători.

Nu îți dă Rapid un jucător, iar în al doilea rând, nu este un jucător care să mă intereseze prea mult. Boupendza îmi place, dar știi care e treaba? E jucător bun, dar ăia nu marchează goluri. Se mișcă bine, are tehnică, se demarcă bine, dar nu are execuții, nu marchează goluri”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a ironizat-o pe Rapid după U Cluj – FCSB 1-2: „Mai întâi să intre în play-off”

FCSB a câștigat într-o manieră destul de categorică disputa cu Universitatea Cluj, iar patronul Gigi Becali a profitat de acest succes pentru a-i ironiza pe rivalii de la Rapid, care și-au revenit sub comanda lui Marius Șumudică.

„Da, cam așa. Păi și Rapid. Dar știți care e treaba? Eu nu mă bag să zic. Dar Șumudică a spus că anul ăsta nu se bat la titlu, că vor podiumul acum, și că la anul se bat la titlu. Înseamnă că ei știu mai bine echipa lor decât mine, nu?

Eu de când am intrat în fotbal, știu că am zis că vreau campionatul și cupa. Așa am comentat. Am zis eu vreodată de locul 2, de podium, de play-off, cum zic ei? Ei, dacă zic așa, lasă-i să se bată ei la play-off, la podium, și să iau eu campionatul.

Rapid nu e chiar aproape de noi. Rapid să intre mai întâi în play-off, și vedem apoi. Au 23 de puncte? Noi 24 și un meci în minus”, a declarat Gigi Becali, conform .

GIGI BECALI A PUS OCHII PE ATACANTUL RAPIDULUI! DECIZIE SOC despre TRANSFERURILE FCSB!