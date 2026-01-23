„Vreau să-l duc pe Kopic să câștige un milion pe an! Am câteva echipe”. Anunțul lui Giovanni Becali o face pe Dinamo să tremure! Exclusiv

Sport

Zeljko Kopic este unul dintre cei mai apreciaţi antrenori străini din SuperLiga. Giovanni Becali anunţă că tehnicianul de la Dinamo ar putea pleca în vară pe un salariu uriaş.
Marian Popovici
23.01.2026 | 21:41
Zeljko Kopic a transformat Dinamo într-o formaţie de titlu. A preluat echipa într-o situaţie dificilă şi abia s-a salvat de la retrogradare în primul sezon, dar doi ani mai târziu Dinamo este în luptă pentru trofee.

Zeljko Kopic pleacă de la Dinamo?! Anunţul lui Giovanni Becali

Ioan Becali a dezvăluit în direct la emisiunea „Giovanni Show” că Zeljko Kopic ar putea pleca de la Dinamo pe un salariu uriaş. Croatul ar putea prelua o echipă de top din Turcia sau Grecia:

„M-am şi întâlnit cu Kopic, am luat masa la un restaurant de lângă Herăstrău. Asta înainte de a semna cu Dinamo. Pe unde îl voi prezenta, îl voi prezenta la superlativ. În primul rând ca antrenor şi apoi calitatea umană.

O calitate rară. Croaţii au răutatea aia a lor. El nu o are. Este un occidental. Are o eleganţă. Mare plăcere mi-ar place să găsesc o echipă şi să îl duc să câştige un milion, un milion şi ceva. 

De ce nu în Turcia, în Grecia? Dacă îl duci la Beşiktaş ia 1,5 milioane, dacă îl duci la AEK Atena ia 1,2 milioane. Dacă îl duci la Olympiakos ia 1,5 milioane, la Marinakis. Nu?

Depinde cum se descurcă. E un antrenor care mă încântă. Şi Dinamo Zagreb plăteşte 800.000 sau 1.000.000 de euro antrenorii. Fără probleme! În afară de plăcerea pe care aş avea-o faţă de el, e respectul pe care îl am”, a dezvăluit Giovanni Becali.

Dinamo ar putea să îl piardă în vară pe croat: „Am câteva echipe”

Impresarul susţine că Zeljko Kopic ar putea pleca în vară de la Dinamo, în condiţile în care clubului i-ar fi greu să îl ţină dacă va veni oferta unui salariu de 1.000.000 de euro pe an:

„Locul lui e şi la Dinamo. Dar nu poate să îl ţină din calea unei oferte de 1 milion salariu. Trebuie să înţeleagă. Probabil în vară pleacă, da. Am câteva echipe şi aştept să văd cum termină campionatul. 

Are un bun simţ. Ai văzut că la Gala FANATIK a citit perfect ce trebuia să spună. Mi s-a făcut pielea de găină. Am vorbit cu câteva cluburi şi vedem. Dinamo era praştie, uite-l unde e.

Şi cu puţin jucători. El nu are două echipe cum au Craiova sau FCSB. Are 11 şi încă 4-5 pe care nu ştie cum să-i combine. Dacă Clujul şi FCSB au pretenţii să intre în play-off, automat au pretenţia şi la titlu”, a spus Becali la Giovanni Show.

Marian Popovici
