„Vreau să mă retrag!” Aryna Sabalenka, declarații surprinzătoare după eliminarea șocantă de la Roland Garros

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Surpriză uriașă la Roland Garros, unde Aryna Sabalenka a fost eliminată în sferturi de Diana Shnaider (23 WTA). Jucătoarea din Belarus a părăsit competiția la capătul unui meci cu un scenariu incredibil, scor 6-3, 5-7, 0-6. Deși Sabalenka a câștigat primul set și s-a aflat la doar un game de victorie în actul secund, conducând cu 5-3, Shnaider a reușit o răsturnare spectaculoasă și a dominat autoritar setul decisiv, în care nu i-a lăsat nicio șansă favoritei turneului.

Aryna Sabalenka, declarații surprinzătoare după eliminarea de la Roland Garros

, Aryna Sabalenka a surprins și a declarat faptul că se gândește să se retragă din tenis pentru o perioadă. Sportiva din Belarus a acuzat faptul că , iar prestația adversarei a fost una excelentă.

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„Nu am gânduri, nu am emoții. Vreau să mă retrag din tenis acum. Sper ca în câteva zile să revin pe drumul cel bun mental. Am avut ocazii decente în setul doi să închei, dar am dat-o în bară. Apoi ea a accelerat, a jucat agresiv. Nu am putut să mă recuperez mental după setul doi, aceasta este cea mai mare greșeală a mea de astăzi. Nu știu când mi s-a întâmplat ultima dată să pierd zece game-uri la rând. Am intrat mental într-o gaură neagră și nu am putut să revin pe drumul cel bun.

Nu știu de ce au ținut acoperișul deschis când vântul bătea atât de puternic, dar cum să mă plâng când am jucat bine pe parcursul majorității meciului… Poate că e și vina mea, poate că e și din cauza faptului că eu am înnebunit. Anul trecut a fost similar, iar a doua zi au închis acoperișul pentru meciul masculin.

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Cu acoperișul închis, meciul ar fi fost cu siguranță de o calitate mai bună, dar oricum ea a jucat mai bine, a intrat în teren și a lovit. Poate că mă concentrez prea mult pe faptul că nu am câștigat un Grand Slam nici pe zgură, nici pe iarbă, așa că mă gândesc prea mult, devin prea emoțională. Trebuie să găsesc o soluție pentru asta, pentru că sunt obosită să pierd meciuri doar pentru că emoțiile mă copleșesc”, a spus Aryna Sabalenka la conferința de presă de după eliminarea de la Roland Garros, conform .

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Ce va face Aryna Sabalenka după Roland Garros

În continuare, Aryna Sabalenka a transmis că va lua o pauză, iar, din experiența acumulată până în prezent, va reuși să treacă acest moment dificil: „O combinație de toate – te gândești prea mult, apoi vine o greșeală ușoară, ratezi o ocazie, adversara joacă mai liber și mai agresiv… Uneori este greu să revii în astfel de circumstanțe. Trebuie să mă așez și să văd ce se întâmplă, să reflectez deschis la ce se întâmplă în mintea mea în acele momente. Am depășit multe, sunt o jucătoare experimentată, trebuie să mă gândesc bine și sper să reușesc să depășesc și asta. Mă simțeam excelent înainte de meci, pregătită să lupt, motivată… am făcut totul la fel de dimineață, dar am pierdut controlul în timpul meciului

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Nu știu ce voi face în următoarele zile, sincer nu știu. Nu știu… Nu știu. Ceea ce nu ne omoară, ne face mai puternici, presupun. Probabil voi înțelege ce nu merge bine. De fapt, am înțeles ce voi face mâine. Există acele camere în care intri și spargi tot, probabil voi petrece acolo toată ziua de mâine spărgând lucruri. Poate ajută – poate nu”, a mai spus Sabalenka.