„Vrei FCSB în play-off?”. Cum a răspuns Assad după ce i-a marcat un gol superb campioanei. Video

Assad Al Hamlawi a marcat singurul gol al meciului Universitatea Craiova – FCSB de duminică seară cu o execuție superbă după ce l-a depășit elegant pe Daniel Graovac.

Întrebat dacă vrea FCSB în play-off, Assad a spus zâmbind că nu are preferințe

La finalul partidei de pe stadionul „Ion Oblemenco”, atacantul palestinian, care recent a reușit să înscrie și cu Dinamo pe Arena Națională, a spus că aceste momente îl fac să fie chiar și mai motivat decât până acum pentru a-și ajuta echipa în cursa pentru titlu. De asemenea, când a fost întrebat dacă își dorește FCSB în play-off, Assad a transmis că nu are preferințe din acest punct de vedere.

„Evident, a fost un meci bun, am urmat planul, orice victorie este importantă acum. Suntem fericiți că rămânem pe primul loc. Sunt fericit că am marcat, dar de asemenea sunt motivat să fac și mai mult.

Sunt fericit aici, orașul, țara sunt foarte frumoase. (n.r. Întrebat dacă ar vrea FCSB în play-off) Orice echipă (n.r. zâmbind). Acum ne concentrăm la următorul meci și vom vedea”, a declarat

Concluziile lui Sorin Cârțu după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

În mod evident, președintele de onoare de la clubul din Bănie a fost foarte fericit după această victorie și astfel a punctat următoarele aspecte:

„Suntem într-un moment de fericire pentru că am obținut o victorie mare, cred că victoria este meritată, gândul meu a fost să luăm cele trei puncte și să ne menținem pe locul 1. La momentul acesta, preocuparea este ce facem noi și să acumulăm cât mai multe puncte, iar când intrăm în play-off să avem un punctaj bun și o poziție favorabilă.

Cred că meritam să fim aici, am avut o prestație constantă. Mai sunt treisprezece meciuri în care trebuie să ne conservăm cât se poate de bine acest avantaj și la sfârșit să avem reușite. Arbitrajul lui Barbu spală din trecut, nu am văzut vină la faza golului lui Matei, am luat o părere de la Porumboiu care a spus că faza s-a interpretat.

Contează victoria și tot ce ne-am dorit a fost să nu iasă polemici. Mai sunt 13 meciuri grele, vom fi vânați de adversari, nu este o distanță mare. Am avut prestații dominante în toate meciurile directe cu rivalele, Dinamo, Rapid, CFR sau FCSB.

Arătăm ca o echipă care merită să își pună obiectivul de a câștiga campionatul. Nu am văzut meciul din minutul 80, mi-a fost greu, trebuie să mă înțelegeți, am o vârstă, mai slăbesc puterile”.