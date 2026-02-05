„Vrei FCSB în play-off?”. Răspunsul dat de Olimpiu Moruțan

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan, fostul jucător de la FCSB, care a semnat cu rivala Rapid în această iarnă, e de părere că prezența fostei sale echipe în play-off o să aducă un spectacol sporit.

Ce spune Olimpiu Moruțan despre calificarea lui FCSB în play-off

Mijlocașul ofensiv crescut de Universitatea Cluj a vorbit despre cum vede SuperLiga în acest sezon și a anunțat că-și dorește să fie campion cu Rapid. De asemenea, Moruțan a fost sincer și a recunoscut că prezența celor de la FCSB în play-off ar putea să sporească gradul de spectaculozitate al meciurilor, însă a evitat să spună clar dacă o vrea pe fosta sa echipă între primele 6 la finalul sezonului regulat.

”Este un campionat foarte strâns, fiecare are șansa ei. Ne dorim să rămânem sus și să luăm meci cu meci. Nu știu unde vom fi la final, dar ne dorim să fim campioni și să ne batem acolo. Fiecare echipă își dorește să câștige campionatul și o să fie meciuri foarte grele. (n.r. îți dorești FCSB în play-off?) Dacă o să fie și FCSB în play-off o să fie un campionat mai frumos, o să avem mai multe meciuri frumoase”, a spus Olimpiu Moruțan pentru .

Gigi Becali a recunoscut că l-a vrut pe Olimpiu Moruțan

Adus de Rapid liber de contract după ce a evoluat la Aris Salonic în prima parte a sezonului, Olimpiu Moruțan a fost dorit și de , însă în cele din urmă oferta financiară propusă de giuleșteni l-a convins pe acesta să semneze și să nu se întoarcă la fosta sa echipă.

Interesant este că transferul a fost intermediat de firma de impresariat deținută de Giovanni Becali, care l-a deranjat pe vărul său din cauza faptului că nu a existat un dialog cu privire la situația jucătorului trecut și pe la FC Botoșani.

Ce salariu ar avea Olimpiu Moruțan la Rapid

, însă nu a fost un fotbalist ușor de convins, iar Dan Șucu și Victor Angelescu au fost nevoiți să facă un efort financiar considerabil pentru a-l lua.

„Lui Moruțan nu am ce să îi reproșez, e băiat bun. Nu pot să spun ce discuții au fost. Nu vreau să spun, să le zic. Moruțan nu are niciun fel de vină, s-a dus acolo unde primește bani. Oamenii de la Rapid îi dau 400.000 de euro pe an. Dacă ai caracter, îl îndrumi bine pe om. Așa am spus și eu: «Lasă să câștige oamenii bani, care e treaba?»

Singura mea doleanță era să fiu întrebat, atât! Altceva nu doream. Pe cuvânt! Voiam doar să fiu, de principiu, întrebat. Legat de bani, îi spuneam lui Moruțan să meargă la Rapid, ca să câștige bani”, a declarat Gigi Becali.