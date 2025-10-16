„Vrei la FCSB?”. Venit în România, fiul lui Elias Charalambous nu s-a ferit și a dat un răspuns instant

, ci a fost și un jucător care și-a lăsat amprenta, în aventura sa de la FC Vaslui.

Dinastia Charalambous în fotbalul din România? Fiul antrenorului de la FCSB, declarație clară: „Visez să joc aici!”

Acum, tehnicianul cipriot ar putea să fie urmat în fotbalul românesc chiar de fiul său, Panagiotis. Acesta a venit, alături de naționala Ciprului U19, pentru a juca un meci cu România U19, confruntarea câștigată cu 2-1 de formația sa, iar la final a fost întrebat dacă își dorește să evolueze pentru FCSB. Tânărul fotbalist, care a împlinit 18 de ani câteva zile, nu a ezitat și a spus că ar fi un vis să ajungă să joace la formația bucureșteană.

„(n.r. Cum a fost să joci cu tatăl tău în tribune?) A fost un sentiment plăcut să ştiu că se uită la meci. Mi-a zis să mă bucur de meci şi am făcut-o. O victorie e o victorie. Suntem puternici şi cred că putem face multe lucruri. L-am văzut pe Vlad Dragomir cu Austria şi a fost foarte bun, îl știu de la Pafos. Da, poate mă va antrena tata într-o zi. Da, visez să joc la FCSB”, a declarat Panagiotis Charalambous.

Panagiotis Charalambous este în prezent jucător la noua forță din Cipru, Pafos, pentru care joacă la echipa U19. El evoluează pe postul de fundaș central și a fost selecționat și la naționala U17 a Ciprului, cât și la cea de U19. Acesta și-a început cariera la AEK Larnaca, iar din 2015 este la Pafos, echipă care a făcut surpriza sezonului în Champions League și a reușit să se califice în faza principală a grupelor, acolo unde are însă două înfrângeri în două partide.

Pleacă Charalambous de la FCSB? Ce spune Gigi Becali despre antrenorul cipriot

FCSB a început neașteptat de slab campionatul, cu rezultate neconvingătoare, care au pus la îndoială șansele echipei de a ajunge în play-off. Totuși, formația bucureșteană a reușit să învingă în ultima etapă, 1-0, pe Universitatea Craiova, și pare că este pe drumul cel bun. De altfel, a declarat că nici nu se gândește să scape de tehnicianul cipriot.

„Charalambous nu pleacă nicăieri. Cum să plece? Păi mi-a adus bani, a luat două campionate, cum să fiu nebun și să-l dau afară? Echipa are un blocaj, dar nu e vina lui, jucătorii trebuie să fie bărbați și să-și revină, să arate că au valoare. Charalambous nu pleacă de la FCSB, asta vă spun sigur, nu-l dau nicăieri”, a declarat recent Gigi Becali după o serie de rezultate negative avute de FCSB.