Vrei să fii vecin cu Dorian Popa? Te costă un sfert de milion de euro și mănânci pizza cot la cot cu celebrul influencer. Interviu exclusiv

Vinde cu 250.000 de euro o casă pe care o construiește în ansamblul său rezidențial din Domnești, are 14 vile la vânzare și a lansat o pizza care îi poartă numele. De asemenea, Dorian Popa a cumpărat un teren în valoare de jumătate de milion de euro, dar cu toate astea nu este chiar foarte relaxat.

Lui Dorian Popa nu ii lipsește nimic! Dar mai este el pregătit să iubească din nou și să se dedice cu tot sufletul unei noi relații de ? FANATIK are răspunsul, în exclusivitate, de la Dorian Popa, care în ciuda tuturor provocărilor vieții a rămas în picioare și e mai puternic și determinat ca niciodată.

Ce spune Dorian Popa despre afacerea cu pizza



Dorian, te extinzi frumos cu afacerile! Știu că ești un gurmand autentic așa că era cazul să te lansezi și în domeniul Horeca! De ce pizza? Hatz Pizza? De când cochetezi cu aceasta idee?

Cea mai mare fabrică de produse congelate din Europa a pornit un proiect în care alături de Universal Group, o casă de discuri internațională, alături de unul dintre cei mai buni artiști din fiecare țară, a pornit acest drum cu pizzele congelate. În momentul în care au făcut statisticile pe România, fiind unul dintre artiștii de top de la Universal Music România, am fost ales și mi s-a propus o ședință. Mai întâi mi s-a propus business-ul. La un astfel de business, dacă îți place un pic partea de antreprenoriat și nu ești sperios, te bagi.

În urma ședinței mi-am dat seama că și din punct de vedere împărțeală, cifre, business, treaba sună foarte mișto. Acesta fiind motivul pentru care n-am mai stat pe gânduri și m-am gândit direct la numele pizzei, Hatz Pizza.

Am văzut că deocamdată sunt doar două sortimente de pizza, mai urmează și altele?

Cu siguranță, dacă brand-ul dovedește ceea ce trebuie să dovedească din punct de vedere “return of investment”, avem în plan multe alte arome, arome surpriză, cantități de ingrediente nemaivăzute pe pizzele congelate din România. Campanii în urma cărora cei care mănâncă Hatz Pizza vor putea câștiga o surpriză extraordinară alături de mine în altă țară, atât vă pot spune deocamdată, deci suntem pregătiți de multe. Trebuie doar să dovedească Hatz Pizza că este un jucător pe piața din România.

Plăcerile vinovate ale lui Dorian Popa

Între pizza și shaorma ce ai alege acum și unde îți dorești să te extinzi cu acest business?

N-aș putea vreodată să pun în duel pizza și shaorma. Amândouă sunt plăceri vinovate ale mele la care nu cred că aș putea să renunț.

Ai un preț bun pentru pizza care îți poartă numele! A fost o strategie din prima ca să rămâneți imediat fără marfă?

Cifrele ne arată niște lucruri frumoase, dar mai presus de orice îmi doresc ca oamenilor să le placă gustul Hatz Pizza, să înțeleagă sacrificiul profitabilității pe care le-am pus pe masă înspre a avea o pizza cu un preț ieftin, dar plină și gustoasă.

Nu știu, aș vrea să-l duc până într-acolo, încât peste ani de zile să stau să beau o cafeluță cu membrii echipei mele și să râdem, să zicem “Bă, mai țineți minte, mă, când ne chinuiam să băgăm pizza aia în magazine și să vindem pizza congelată în România? Ia uite, 5-10 ani mai târziu, că pizza are drumul ei și că brand-ul este de sine stătător”. Îmi doresc să fie business-uri care să demonstreze longevitate.

Asta arată pasiunea care va releva, pasiunea pe care eu o implic în proiectele mele, dar şi lipsa de lăcomie pe care o invoc în fiecare speech legat de antreprenoriat la care sunt invitat. Și cum spun întotdeauna, că atunci când ești dispus să renunți un pic la marja de profitabilitate spre a spori calitatea produsului tău, nu faci decât un bine business-ului.

Să știi că foarte mulți oameni au rămas uimiți în urma ședințelor pe care le-am avut. Eu îmi doream foarte mult ca prețul să fie mic. Cred că oamenii nu se așteptau la acest lucru de la mine. Probabil că din punct de vedere business, oamenii se așteaptă ca atunci când e vorba de imaginea unei persoane publice, prețurile să sară în aer. Pe mine tocmai asta mă intrigă. Să am un produs care să-mi poarte numele, dar care să fie mai ieftin decât alte produse care nu poartă niciun nume.

Ce părere are ”Mamişor” despre fiul ei

Mama ta ce spune de băiatul ei care are un așa fler în afaceri?

Mamișor, cred că nici nu prea conștientizează ea ce înseamnă deocamdată Hatz Pizza. O să discut cu ea după primele raportări ca să înțeleagă de-a binelea despre ce este vorba. E mândră că mă vede că sunt în continuu ca o albinuță în căutarea unor noi proiecte și în căutarea dezvoltării mele continue.

Ai mutat-o lângă tine? Îți mai gătește din când în când?

Nu. Ea la calabalâcul ei, eu la calabalâcul meu. De la ea am învățat așa, dar suntem foarte des împreună. În ultima perioadă mai puțin, pentru că vreo lună jumătate – două a fost plecată la nepoțeii ei în Germania.

Vinde o casa de-a gata cu 250.000 de euro

Cum stai cu producția de case din Hatz Residence și câte viluțe mai ridici acum?

Momentan avem zece făcute și vândute. Ultimele patru din acestea zece urmează să fie locuite în maxim 30 de zile de către noii noștri vecini. Comunitatea se încheagă din ce în ce mai bine. Consider că acesta este lucrul cu care ne putem mândri cel mai tare și anume comunitatea.

Și avem alte patru căsuțe care sunt în construcție. Au parterul deja ridicat, ne pregătim de placa de la etaj, respectiv ridicarea etajului propriu zis. Asta pentru a le putea închide înainte de iarnă și lucra la interior. Deci 14 căsuțe în total până acum pentru e și o nouă achiziție: un teren de un hectar, 10.000 de metri pătrați, cu un preț ce sare de 500.000 de euro.

Ce preț are o casă care poartă amprenta lui Dorian Popa?

În momentul de față căsuțele Hatz Residence complet echipate cu 10 kW panouri fotovoltaice per familie și pompe de căldură cu boilere și evident toate utilitățile în casă, atinge suma de 250.000 de euro cu toate taxele incluse.

„Un afacerist adevărat niciodată nu scapă de frica zilei de mâine”

Trăiești acum cu grija zilei de mâine, chiar dacă ți-ai asigurat traiul și viitorul și bătrânețea, cum se zice?

Eu cred că un afacerist adevărat niciodată nu scapă de frica zilei de mâine, de grija zilei de mâine. Eu așa cred, sau cel puțin așa am auzit și de la prietenii mei antreprenori. E o frică nejustificată, ce poate la un moment dat să poată fi chiar asemănată cu lăcomia, să spunem.

Această sete continuă, această dorință de a nu te opri, care de multe ori se manifestă prin frica că poți pierde tot. Dar încerc să-l am pe Dumnezeu în suflet și să nu pierd măsura. Și consider că a scoate untul din ceea ce Dumnezeu ți-a dat în viață și în căpșor, atât timp cât rămâi cu picioarele pe pământ și rămâi un suflet bun și nu uiți să împarți cu aproapele tău, nu are cum să se transforme în lăcomie.

„Atunci când vine vorba de familie, consider că este imperativă căsătoria”

Care e cea mai mare teamă a ta?

Am și zis deja care e cea mai mare teamă a mea în răspunsul de mai sus. Dar, e și un alint în aceeași ordine de idei. Dar e un alint care se concretizează de multe ori în niște gânduri. Sunt gânduri care pe mine mă fac să merg întotdeauna înainte, să mă ridic de oriunde aș fi căzut. Și da, teama de eșec, de a pierde tot ce am reușit.

Când o să fie Dorian Popa pregătit să iubească din nou, așa, din tot sufletul?

Este, a fost și o să fie întotdeauna pregătit. Dumnezeu întotdeauna are grijă să avem jumătatea noastră sufletească undeva pe pământul acesta.

Te vezi pășind vreodată spre altar sau ești mai nonconformist și nu contează neapărat asta pentru tine într-o relație serioasă?

Nu spun nu, dar nu mă gândesc acum în mod focusat la pășirea spre altar. Pentru mine nu este neapărat o chestie care să facă o diferență într-o relație. Am spus-o dintotdeauna și nu vreau să nu fiu constant în ceea ce spun, pentru că sunt un om constant.

Atunci când vine vorba de familie, consider că este imperativă căsătoria. E normal ca o familie care are și un copil să fie o familie completă. Copilul să poarte numele familiei, nu 15 nume care îi pot distorsiona percepția asupra ideii de familie. Mă refer la numele copilașului și de ce nu poate și membrilor familiei, membrilor maturi.

Dorian Popa ne-a mărturisit şi care este cea mai mare dorinţă a sa. Artistul susţine că vrea să trăiască într-o lume normală, fără temeri legate de războaie, crize economice şi dezinformare. Omul de afaceri îşi doreşte ”o lume relaxată în care să muncim, să ne vedem de ale noastre şi să ne bucurăm de viaţă”.