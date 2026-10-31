Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Vrei să te apuci de antrenorat?”. Ioan Andone a dat răspunsul fără să stea pe gânduri

Adrian Baciu
31.10.2026 | 17:33
Vrei sa te apuci de antrenorat Ioan Andone a dat raspunsul fara sa stea pe ganduri
EXCLUSIV FANATIK
Cum mai poate reveni Ioan Andone în fotbalul românesc. Sursa foto: colaj Fanatik
Ioan Andone, o legendă a lui Dinamo, a spus în ce condiții mai acceptă să lucreze în fotbalul românesc. Reacție fermă în privința posibilității de a mai antrena.
ADVERTISEMENT

Ioan Andone (66 de ani) a avut o carieră de excepție în fotbalul românesc. Alături de Dinamo, acesta a ridicat deasupra capului cele mai importante trofee interne, atât ca jucător, cât și ca antrenor. „Fălcosul” a impresionat, ca tehnician, și pe banca celor de la CFR Cluj. În ultimii ani, legenda din Ștefan cel Mare a preferat mai degrabă roluri de conducere la echipele din România. Ando a explicat în ce condiții ar mai accepta să lucreze în fotbalul autohton.

Mai revine Ioan Andone în fotbalul românesc ca antrenor? „M-a tentat lumea”

De un deceniu, Ioan Andone a renunțat la meseria de antrenor. A pregătit ultima dată, în 2017, pe Dinamo. Ulterior, a mai cochetat cu banca tehnică pe când era la FC Voluntari, însă doar meteoric, fără contracte de lungă durată. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, legenda dinamovistă a dezvăluit în ce condiții mai acceptă să lucreze în fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor de la Dinamo a povestit în emisiunea de la FANATIK despre modul în care decurge viața sa în prezent. A dezvăluit că urmărește multe meciuri, în special în Spania. Aflat în studiou, colegul său din „Ștefan cel Mare” în marea echipă a lui Dinamo, Dănuț Lupu (59 de ani), a glumit și l-a întrebat dacă nu cumva pregătește o revenire pe banca tehnică: „Ando, te uiți la meciuri de parcă vrei să te apuci iar de antrenorat”.

„Fălcosul” a venit imediat cu replica și a explicat de ce nu s-ar mai întoarce niciodată pe banca tehnică: „Dane, eu când zic nu, nu e! Că oferte am mai avut, m-a tentat lumea”. Andone a exclus total posibilitatea de a mai antrena. A explicat apoi cum acceptă să mai lucreze: „(n.r. Nu te mai apuci de antrenorat?) Nu, nu, nu! Așa, să te implici la un club, da, dar nu să fii executiv, să fii antrenor. În fotbal, cea mai grea viață e cea de antrenor”.

ADVERTISEMENT
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul...
Digi24.ro
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea

În finalul intervenției sale de la FANATIK SUPERLIGA, Ioan Andone a fost întrebat de același Dănuț Lupu dacă vine să vadă „derby-ul” din Liga a 2-a dintre Steaua și CS Dinamo. A spus că îl va vedea la televizor. Lupu i-a transmis apoi fostului său coleg faptul că el ar fi trebuit să fie președinte onorific la alb-roșii: „El (n.r. Ioan Andone) trebuia să fie onorific. Dacă nu a vrut, eu ce să-i fac” / „Corect! Mi-ai propus, așa e”, a fost dialogul celor doi dinamoviști.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Ionuț Chirilă pe fratele său, Tudor Chirilă:
Digisport.ro
Cum l-a numit Ionuț Chirilă pe fratele său, Tudor Chirilă: "E prea de tot!"

Ce funcții a ocupat Ioan Andone după ce a renunțat să mai antreneze

După sezonul 2016 – 2017 petrecut la Dinamo, Ioan Andone s-a îndreptat către alte funcții. În 2018 era instalat ca manager al Voluntariului, iar în vara lui 2020 a devenit președinte la gruparea din Ilfov. Peste doar un an, în 2021, „Fălcosul” intra în ambițiosul proiect de la Hunedoara. Andone a preluat o funcție de conducere la clubul Corvinul, care pe atunci activa în Liga 3. Ulterior, acesta a devenit și președintele Consiliului de Administrație al echipei.

ADVERTISEMENT

Pe Ioan Andone îl leagă multe lucruri de Hunedoara. El a activat ca jucător la Corvinul, în perioada 1979 – 1983. Nu a fost întâmplătoare numirea sa într-o funcție de conducere acolo. El și-a făcut junioratul la Corvinul Hunedoara (1972 – 1979).

Dylan Batubinsika, pus la zid după ce a cerut să plece de la...
Fanatik
Dylan Batubinsika, pus la zid după ce a cerut să plece de la FCSB: „Cum să faci așa ceva?”
Florin Prunea s-a înțeles cu Pro TV pentru un nou proiect! Fostul portar...
Fanatik
Florin Prunea s-a înțeles cu Pro TV pentru un nou proiect! Fostul portar va fi figură centrală
„Cum să luați 50 de goluri?” Andrei Nicolescu, prima reacție după dezastrul de...
Fanatik
„Cum să luați 50 de goluri?” Andrei Nicolescu, prima reacție după dezastrul de la echipa de fete a lui Dinamo: „Nu e un rezultat șocant”
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
A șters pe jos cu Marian Iancu în direct: 'A distrus Poli Timișoara,...
iamsport.ro
A șters pe jos cu Marian Iancu în direct: 'A distrus Poli Timișoara, nu trebuie regretat de fani! S-a dus la pușcărie pentru manevre, a intrat în fotbal să apară la TV, nu pentru club'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!