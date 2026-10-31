„Vrei să te apuci de antrenorat?”. Ioan Andone a dat răspunsul fără să stea pe gânduri

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Ioan Andone (66 de ani) a avut o carieră de excepție în fotbalul românesc. Alături de Dinamo, acesta a ridicat deasupra capului cele mai importante trofee interne, atât ca jucător, cât și ca antrenor. „Fălcosul” a impresionat, ca tehnician, și pe banca celor de la CFR Cluj. În ultimii ani, legenda din Ștefan cel Mare a preferat mai degrabă roluri de conducere la echipele din România. Ando a explicat în ce condiții ar mai accepta să lucreze în fotbalul autohton.

Mai revine Ioan Andone în fotbalul românesc ca antrenor? „M-a tentat lumea”

De un deceniu, Ioan Andone a renunțat la meseria de antrenor. A pregătit ultima dată, în 2017, pe Dinamo. Ulterior, a mai cochetat cu banca tehnică pe când era la FC Voluntari, însă doar meteoric, fără contracte de lungă durată. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, legenda dinamovistă a dezvăluit în ce condiții mai acceptă să lucreze în fotbalul românesc.

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în emisiunea de la FANATIK despre modul în care decurge viața sa în prezent. A dezvăluit că urmărește multe meciuri, în special în Spania. Aflat în studiou, colegul său din „Ștefan cel Mare” în marea echipă a lui Dinamo, Dănuț Lupu (59 de ani), a glumit și l-a întrebat dacă nu cumva pregătește o revenire pe banca tehnică: „Ando, te uiți la meciuri de parcă vrei să te apuci iar de antrenorat”.

„Fălcosul” a venit imediat cu replica și a explicat de ce nu s-ar mai întoarce niciodată pe banca tehnică: „Dane, eu când zic nu, nu e! Că oferte am mai avut, m-a tentat lumea”. Andone a exclus total posibilitatea de a mai antrena. A explicat apoi cum acceptă să mai lucreze: „(n.r. Nu te mai apuci de antrenorat?) Nu, nu, nu! Așa, să te implici la un club, da, dar nu să fii executiv, să fii antrenor. În fotbal, cea mai grea viață e cea de antrenor”.

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În finalul intervenției sale de la FANATIK SUPERLIGA, Ioan Andone a fost întrebat de același Dănuț Lupu dacă vine să vadă . A spus că îl va vedea la televizor. Lupu i-a transmis apoi fostului său coleg faptul că el ar fi trebuit să fie președinte onorific la alb-roșii: „El (n.r. Ioan Andone) trebuia să fie onorific. Dacă nu a vrut, eu ce să-i fac” / „Corect! Mi-ai propus, așa e”, a fost dialogul celor doi dinamoviști.

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Ce funcții a ocupat Ioan Andone după ce a renunțat să mai antreneze

După sezonul 2016 – 2017 petrecut la Dinamo, . În 2018 era instalat ca manager al Voluntariului, iar în vara lui 2020 a devenit președinte la gruparea din Ilfov. Peste doar un an, în 2021, „Fălcosul” intra în ambițiosul proiect de la Hunedoara. Andone a preluat o funcție de conducere la clubul Corvinul, care pe atunci activa în Liga 3. Ulterior, acesta a devenit și președintele Consiliului de Administrație al echipei.

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Pe Ioan Andone îl leagă multe lucruri de Hunedoara. El a activat ca jucător la Corvinul, în perioada 1979 – 1983. Nu a fost întâmplătoare numirea sa într-o funcție de conducere acolo. El și-a făcut junioratul la Corvinul Hunedoara (1972 – 1979).